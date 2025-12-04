L’allontanamento di Chris Paul è solo l’ultimo dramma dei Los Angeles Clippers

Dopo aver vinto solamente 6 delle 22 partite disputate finora, la franchigia di L.A. ha deciso a sorpresa di liberarsi di Chris Paul pur non avendo modo di sostituirlo. Dai problemi di una squadra che in campo non funziona alle spine che deve affrontare la proprietà fuori dal campo fino alla mancanza di prospettive future, forse non c’è una franchigia più disperata di loro in tutta la NBA
