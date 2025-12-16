La NBA Cup potrebbe già lasciare Las Vegas

I San Antonio Spurs e i New York Knicks sono pronti ad affrontarsi nella finale di NBA Cup, ma potrebbe già essere l'ultima partita a Las Vegas. Secondo quanto riportato da ESPN, infatti, la NBA sta seriamente considerando la possibilità di spostare la finale della NBA Cup dalla Città del Peccato, complice un ambiente che negli ultimi tre anni non ha dato l’energia e l’entusiasmo sperato alle gare decisive della competizione. Già dallo scorso settembre era stato annunciato che dal prossimo anno le semifinali si disputeranno in una delle arene delle squadre semifinaliste coinvolte, avendo così un pubblico "di casa" a tifare sugli spalti, senza i posti vuoti che sono stati notati nelle otto gare disputate in Nevada nell’ultimo triennio. La finale a questo punto potrebbe disputarsi anche al di fuori degli Stati Uniti — al netto delle difficoltà logistiche legate al calendario e ai pochi giorni di riposo previsti tra le semifinali e la finale.