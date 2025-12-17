Offerte Sky
Cosa vedere:
Come vederlo:
Online con Sky:
Non perderti dirette, news e highlights
Arrow-link
Arrow-link

NBA, i New York Knicks non appenderanno lo stendardo per la vittoria della NBA Cup

NBA
©Getty

A differenza di quanto fatto da Lakers e Bucks, i New York Knicks hanno deciso di non appendere il tradizionale stendardo per la vittoria del titolo della NBA Cup sul soffitto del Madison Square Garden. Ci sarà una celebrazione prima della prossima gara interna, ma la squadra ha fatto sapere di essere concentrata su obiettivi maggiori

La vittoria della NBA Cup da parte dei New York Knicks non troverà il suo posto per sempre sul soffitto del Madison Square Garden. A differenza di quanto fatto in passato dai Los Angeles Lakers e dai Milwaukee Bucks, la franchigia blu-arancio ha deciso di non appendere il tradizionale "banner" che simboleggia un successo raggiunto dalla squadra, come i titoli di Division, della Conference o i titoli NBA conquistati, oltre ai numeri ritirati per le leggende della franchigia. A riportarlo sono diversi media tra cui ESPN e il New York Daily News, a cui i Knicks hanno fatto trapelare che ci sarà una celebrazione nella prossima gara interna di venerdì contro Philadelphia, ma che la franchigia ha in mente obiettivi più importanti. Questa decisione va però in contrapposizione con quanto dichiarato da coach Mike Brown, che prima della finale contro San Antonio aveva utilizzato proprio la possibilità di alzare un stendardo celebrativo (come non accade dal titolo della Division nel 2012-13) come ulteriore stimolo motivazionale per conquistare la coppa.

Segui tutti gli aggiornamenti di Sky Sport

- Segui Sky Sport su Google Discover- Non perderti live, news e video

- WhatsApp - Le notizie che devi sapere? Le trovi sul canale di Sky Sport

- Guarda tutti gli Highlights - Entra in SkyLightsRoom

- Offerte Sky - Scopri le promozioni disponibili e attivale subito

 

NBA: Altre Notizie

I Knicks non appenderanno il banner per la NBA Cup

NBA

A differenza di quanto fatto da Lakers e Bucks, i New York Knicks hanno deciso di non appendere...

Silver: "Due nuove squadre? Decisione nel 2026"

NBA

Se ne parla da diversi anni e ora a dare ulteriormente corpo alla possibilità che la NBA aggiunga...

La NBA Cup potrebbe già lasciare Las Vegas

NBA

Questa notte si terrà la finale della NBA Cup a Las Vegas, ma dopo soli tre anni la lega potrebbe...

Rockets ko a Denver, Ime Udoka contro gli arbitri

NBA

Dopo la sconfitta in overtime contro i Denver Nuggets, il coach degli Houston Rockets Ime Udoka...

Cavs in crisi, Mitchell: "Anche io mi fischierei"

NBA

Nella notte i Cleveland Cavaliers hanno perso per la sesta volta nelle ultime nove partite,...
VAI ALLA SEZIONE

NBA: ALTRE NEWS