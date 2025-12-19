30 punti in meno di 30 minuti: SGA è già da record

Una celebre serie di documentari su ESPN si chiamava "30 for 30"; se mai a qualcuno venisse in mente di girarne uno sulla stagione 2025-26 di Shai Gilgeous-Alexander potrebbe intitolarlo "30 in less than 30". Per la decima volta quest’anno infatti l’MVP in carica ha realizzato una prestazione da almeno 30 punti in meno di 30 minuti di utilizzo, mettendone più precisamente 32 in 29 minuti nella vittoria di questa notte dei suoi Oklahoma City Thunder sugli LA Clippers. Pur essendo solamente a dicembre, le 10 gare di questo tipo di Gilgeous-Alexander rappresentano già un record nella storia della NBA, superando le 9 accumulate da Giannis Antetokounmpo nel 2019-20 con i Milwaukee Bucks. Il greco però di gare ne disputò 63 in quella regular season, mentre SGA è appena a 26 gare disputate. E nel frattempo la sua striscia di gare consecutive da almeno 20 punti è arrivata a quota 98, avvicinandosi sempre di più al record all-time di Wilt Chamberlain di 126.