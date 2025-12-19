Offerte Sky
Cosa vedere:
Come vederlo:
Online con Sky:
Non perderti dirette, news e highlights
Arrow-link
Arrow-link

NBA, 30 punti in meno di 30 minuti: la stagione di Gilgeous-Alexander è già da record

NBA
©Getty

Con i 32 punti in 29 minuti realizzati questa notte contro gli LA Clippers, Shai Gilgeous-Alexander ha già raggiunto quota 10 prestazioni in stagione da almeno 30 punti in meno di 30 minuti di utilizzo. Si tratta già di un record nella storia NBA, superando le nove di Giannis Antetokounmpo nel 2019-20 — ma in 63 partite disputate

Una celebre serie di documentari su ESPN si chiamava "30 for 30"; se mai a qualcuno venisse in mente di girarne uno sulla stagione 2025-26 di Shai Gilgeous-Alexander potrebbe intitolarlo "30 in less than 30". Per la decima volta quest’anno infatti l’MVP in carica ha realizzato una prestazione da almeno 30 punti in meno di 30 minuti di utilizzo, mettendone più precisamente 32 in 29 minuti nella vittoria di questa notte dei suoi Oklahoma City Thunder sugli LA Clippers. Pur essendo solamente a dicembre, le 10 gare di questo tipo di Gilgeous-Alexander rappresentano già un record nella storia della NBA, superando le 9 accumulate da Giannis Antetokounmpo nel 2019-20 con i Milwaukee Bucks. Il greco però di gare ne disputò 63 in quella regular season, mentre SGA è appena a 26 gare disputate. E nel frattempo la sua striscia di gare consecutive da almeno 20 punti è arrivata a quota 98, avvicinandosi sempre di più al record all-time di Wilt Chamberlain di 126.

Segui tutti gli aggiornamenti di Sky Sport

- Segui Sky Sport su Google Discover- Non perderti live, news e video

- WhatsApp - Le notizie che devi sapere? Le trovi sul canale di Sky Sport

- Guarda tutti gli Highlights - Entra in SkyLightsRoom

- Offerte Sky - Scopri le promozioni disponibili e attivale subito

 

NBA: Altre Notizie

30 punti in meno di 30 minuti: SGA è già da record

NBA

Con i 32 punti in 29 minuti realizzati questa notte contro gli LA Clippers, Shai...

I Knicks non appenderanno il banner per la NBA Cup

NBA

A differenza di quanto fatto da Lakers e Bucks, i New York Knicks hanno deciso di non appendere...

Silver: "Due nuove squadre? Decisione nel 2026"

NBA

Se ne parla da diversi anni e ora a dare ulteriormente corpo alla possibilità che la NBA aggiunga...

La NBA Cup potrebbe già lasciare Las Vegas

NBA

Questa notte si terrà la finale della NBA Cup a Las Vegas, ma dopo soli tre anni la lega potrebbe...

Rockets ko a Denver, Ime Udoka contro gli arbitri

NBA

Dopo la sconfitta in overtime contro i Denver Nuggets, il coach degli Houston Rockets Ime Udoka...
VAI ALLA SEZIONE

NBA: ALTRE NEWS