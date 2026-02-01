Introduzione
I Rockets resistono ai Mavericks nel derby texano, rendendo inutile un'altra prova da 34 punti e 12 rimbalzi di Cooper Flagg. Charlotte supera San Antonio e vince la sesta partita consecutiva come non accadeva dal 2016. Quarto successo in fila per Minnesota che passa a Memphis, Philadelphia batte New Orleans con 40 punti di Joel Embiid. Chicago si vendica battendo Miami a domicilio (8 punti per Simone Fontecchio), Indiana batte Atlanta nonostante la tripla doppia di Jalen Johnson. Di seguito il racconto e gli highlights delle sei partite della notte
CHARLOTTE HORNETS-SAN ANTONIO SPURS 111-106
Non si ferma il grande momento degli Hornets, che battono San Antonio ottenendo la 6^ vittoria consecutiva, impresa in cui non riuscivano addirittura dal marzo del 2016. Charlotte mette le mani sulla partita con una grande chiusura di primo tempo, trova 26 punti da Brandon Miller e 21 in uscita dalla panchina da Collin Sexton, va avanti anche di oltre 20 punti, ma nel finale rischia quasi di farsi rimontare. Agli Spurs, invece, non basta un ispiratissimo Dylan Harper, che entra dalla panchina e segna 20 punti tirando 9/13 dal campo
INDIANA PACERS-ATLANTA HAWKS 129-124
Pacers e Hawks si danno battaglia per un ultimo quarto estremamente combattuto, deciso solo dal canestro di Pascal Siakam a 18.6 secondi dalla fine per mandare i Pacers a +4. Sono i suoi 25 punti insieme ai 26 di Andrew Nembhard e i 23 di Aaron Nesmith a guidare i vice-campioni NBA, rendendo inutile l’ottava tripla doppia della stagione di Jalen Johnson (33 punti, 12 rimbalzi e 10 assist) per infliggere ad Atlanta la seconda sconfitta in fila. Sono 7 invece le vittorie dei Pacers nelle ultime 12 partite, nonostante le 23 palle perse di squadra
PHILADELPHIA 76ERS-NEW ORLEANS PELICANS 124-114
A poche ore dalla notizia della sospensione di Paul George per 25 partite, è Joel Embiid a caricarsi i Sixers sulla schiena e a trascinarli alla vittoria sui Pelicans con una prestazione da 40 punti e 11 rimbalzi. Insieme a lui servono 18 punti di Tyrese Maxey e 19 di Kelly Oubre per avere ragione dei Pelicans combattivi fino all’ultimo, guidati dai 34 punti di Saddiq Bey in una serata in cui Zion Williamson non riesce a essere incisivo (11 punti con 2/6 al tiro in 30 minuti per -17 di plus-minus)
MIAMI HEAT-CHICAGO BULLS 118-125
I Bulls vendicano la sconfitta di pochi giorni fa contro gli Heat vincendo a Miami nonostante le assenze di Giddey, Vucevic, White, Collins, Smith e Jones (6 dei 9 giocatori più pagati del roster). A guidare gli ospiti sono i 29 punti di Ayo Dosunmu al suo massimo stagionale e i 21 di Matas Buzelis in una serata da 20 triple di squadra, trovando le giocate giuste nel finale punto a punto. Pelle Larsson è il migliore per Miami con 22 punti mentre Bam Adebayo ne mette 15 dei suoi 21 nel quarto periodo, ma senza portare i suoi alla vittoria. Per Simone Fontecchio 8 punti e 2 rimbalzi con 3/10 al tiro (di cui 2/8 da tre) in 20 minuti di gioco. Le due squadre si ritroveranno stanotte: era dal 1972 che due squadre non giocavano tre partite in fila l’una contro l’altra
MEMPHIS GRIZZLIES-MINNESOTA TIMBERWOLVES 114-131
Quarto successo consecutivo per Minnesota, che ringrazia i 33 punti di Anthony Edwards e i 27 di Julius Randle per avere ragione dei Memphis Grizzlies. Naz Reid e Jaden McDaniels ne aggiungono 20 a testa nell’attacco dei T’Wolves, che tengono sempre a bada i Grizzlies toccando anche il +22 nel corso del match. Per i padroni di casa si tratta della sesta sconfitta consecutiva nonostante il debutto stagionale di Ty Jerome, che chiude come miglior realizzatore dei suoi con 20 punti e 6 assist
HOUSTON ROCKETS-DALLAS MAVERICKS 111-107
Rockets e Mavs danno vita a un derby texano combattuto fino all’ultimo minuto in cui sono i padroni di casa ad avere la meglio, guidati dalla tripla doppia sfiorata da Amen Thompson (21 punti, 8 rimbalzi e 9 assist) in una serata in cui né Kevin Durant (13 punti con 6/17 al tiro) né Alperen Sengun (14 punti e 14 rimbalzi con 7 assist ma con 6/20 al tiro) brillano particolarmente. Houston però trova maggiore lucidità nel finale e rende inutile un’altra ottima prova di Cooper Flagg, che dopo averne realizzati 49 contro Charlotte ne mette 34 con 12 rimbalzi e 5 assist, firmando il suo quinto "trentello" stagionale
LA CLASSIFICA A EST
Philadelphia difende il sesto posto da Orlando, mentre Chicago si riavvicina a Miami ora distante solo 1.5 gare. Charlotte è ormai a ridosso della zona play-in cavalcando una striscia di sei successi in fila (la più lunga attualmente in NBA), mentre Indiana scavalca di nuovo Washington
LA CLASSIFICA A OVEST
San Antonio lascia il secondo posto a Denver, mentre Houston mantiene il quarto dall’attacco di Minnesota (4 vittorie in fila). I Mavericks perdono ulteriore contatto dalla zona play-in, così come Memphis: entrambe sono distanti quattro gare dal decimo posto occupato dai Clippers
