I Bulls vendicano la sconfitta di pochi giorni fa contro gli Heat vincendo a Miami nonostante le assenze di Giddey, Vucevic, White, Collins, Smith e Jones (6 dei 9 giocatori più pagati del roster). A guidare gli ospiti sono i 29 punti di Ayo Dosunmu al suo massimo stagionale e i 21 di Matas Buzelis in una serata da 20 triple di squadra, trovando le giocate giuste nel finale punto a punto. Pelle Larsson è il migliore per Miami con 22 punti mentre Bam Adebayo ne mette 15 dei suoi 21 nel quarto periodo, ma senza portare i suoi alla vittoria. Per Simone Fontecchio 8 punti e 2 rimbalzi con 3/10 al tiro (di cui 2/8 da tre) in 20 minuti di gioco. Le due squadre si ritroveranno stanotte: era dal 1972 che due squadre non giocavano tre partite in fila l’una contro l’altra

