Proprio come i Cavs, anche i Clippers hanno dimostrato di voler cambiare faccia alla squadra attraverso il mercato e potrebbero non aver ancora terminato i lavori in corso. Ivica Zubac è al momento l’unico giocatore insieme all’ultimo arrivato Garland ad avere un contratto in scadenza dopo il 2027 e di certo il suo nome è oggetto di attenzione da parte dei cugini Lakers così come da parte di Indiana. Se la contropartita fosse adeguata, i Clippers potrebbero decidere di salutare il croato