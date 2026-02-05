Introduzione
Il mercato degli scambi chiude alle 21 (ora italiana) e i nomi più caldi tra le stelle che potrebbero cambiare maglia rimangono quelli di Giannis Antetokounmpo e Ja Morant. Da qui a questa sera, però, ci sono anche altri giocatori che potrebbero diventare protagonisti di trade in grado di alterare gli equilibri in entrambe le Conference
Quello che devi sapere
GIANNIS ANTETOKOUNMPO, MILWAUKEE BUCKS
Non capita spesso che uno dei migliori giocatori della lega finisca sul mercato, e quando, come nel caso di Giannis Antetokounmpo, la squadra che li ha sotto contratto apre alla cessione, le offerte fioccano. I Bucks stanno valutando quelle pervenute da New York, Miami e Minnesota, al momento le squadre più vicine a poter concludere l’affare, mentre Golden State è uscita dalla corsa dopo aver puntato su Kristaps Porzingis. Non è detto, però, che per trovare una soluzione al caso del greco non si debba attendere l’estate
JA MORANT, MEMPHIS GRIZZLIES
Tra infortuni, passi falsi fuori dal campo e prestazioni deludenti sul parquet, Ja Morant non è più considerato uno dei migliori giocatori della lega ormai da almeno un paio d’anni. Il suo nome, però, fa gola a molti e dopo la rottura con Memphis qualcuno potrebbe provare a portarselo a casa. Magari proprio Miami, soprattutto nel caso in cui il sogno Antetokounmpo dovesse svanire
JARRETT ALLEN
I Cavs sono stati tra i grandi protagonisti di questo mercato, soprattutto con lo scambio che ha portato a Cleveland James Harden spedendo Darius Garland ai Clippers. E le mosse dei Cavs potrebbero anche non essere ancora finite, perché Jarrett Allen, punto fermo della squadra fin qui, è un nome molto gradito in giro per la NBA, in particolare dai Lakers, e l’opera di rinnovamento del roster potrebbe anche proseguire con la cessione dell’ex Nets in caso arrivasse una proposta ritenuta allettante
IVICA ZUBAC
Proprio come i Cavs, anche i Clippers hanno dimostrato di voler cambiare faccia alla squadra attraverso il mercato e potrebbero non aver ancora terminato i lavori in corso. Ivica Zubac è al momento l’unico giocatore insieme all’ultimo arrivato Garland ad avere un contratto in scadenza dopo il 2027 e di certo il suo nome è oggetto di attenzione da parte dei cugini Lakers così come da parte di Indiana. Se la contropartita fosse adeguata, i Clippers potrebbero decidere di salutare il croato
DOMANTAS SABONIS
Altro centro assai apprezzato in giro per la NBA, l’avventura di Domantas Sabonis a Sacramento sembrerebbe essere arrivata al termine. Sul lituano ci sarebbe il forte interessamento dei Raptors, mentre da parte dei Kings ci sarebbe la disponibilità a discutere i dettagli di un eventuale scambio
MYLES TURNER
Altro centro, altro possibile colpo di mercato. Myles Turner ha firmato con Milwaukee in estate abbandonando i Pacers reduci dalle Finals e, anche se la sua stagione con i Bucks non è stata fin qui esaltante, le sue caratteristiche tecniche, con la capacità di proteggere il ferro e di essere però pericoloso al tiro da fuori, lo rendono assai appetibile. Se sul tavolo dovesse arrivare l’offerta giusta, Milwaukee potrebbe cederlo
GLI ALTRI NOMI IN BALLO
Brooklyn non sembra intenzionata a cedere Michael Porter Jr., ma nelle prossime ore potrebbero arrivare nuove offerte che magari faranno cambiare idea al front office dei Nets. Jose Alvarado e Yves Missi sono dati in uscita da New Orleans, con i Knicks sulle loro tracce, mentre Chicago rimane aperta a discutere la cessione di molti dei suoi pezzi pregiati, a partire da Ayo Dosunmu. E squadre in difficoltà nelle ultime settimane come Orlando potrebbero approfittare delle ultime ore di mercato per provare a dare una scossa al gruppo, magari anche con cambiamenti rilevanti