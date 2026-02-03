Il mercato NBA entra nel vivo con la deadline degli scambi fissata per giovedì 5 febbraio alle 21 italiane. Vit Krejci è stato ceduto dagli Atlanta Hawks ai Portland Trail Blazers in cambio di Duop Reath e di due seconde scelte future al Draft, la propria 2027 e la 2030 dei Knicks. Il lungo australiano è fuori per il resto della stagione per un infortunio quindi Atlanta potrebbe tagliarlo per liberare un posto nel roster . Tutti gli scambi e le firme del mercato NBA