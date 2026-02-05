Colpaccio per i Jazz, che si sono portati a casa un All-Star come Jaren Jackson Jr. in un maxi scambio con Memphis. Per arrivare a Jackson Utah ha ceduto quattro giocatori e tre prime scelte ai prossimi Draft. Poco dopo è arrivato anche lo scambio a tre tra Detroit, Chicago e Minnesota con quattro giocatori coinvolti tra cui Mike Conley e Kevin Huerter