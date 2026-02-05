Offerte Sky
NBA, ultimo giorno di mercato: si muoverà anche Antetokounmpo? Le news

live NBA

Ultimo giorno di mercato per la stagione NBA, perché le squadre hanno tempo fino alle 21 (ora italiana) di oggi per scambiarsi giocatori. E dopo trade importanti come quelle che hanno coinvolto stelle del calibro di Trae Young, James Harden, Darius Garland, Anthony Davis e Kristaps Porzingis nelle ultime ore potrebbero arrivare altri colpi clamorosi

TUTTI GLI SCAMBI DEL MERCATO NBA

 

in evidenza

Arriva la trade deadline: si chiude questa sera

Il mercato della NBA chiude oggi alle 15, ora della costa Est degli Stati Uniti e quindi le 21 in Italia. Dopo questa sera, quindi, fino alla fine della stagione le squadre non potranno scambiarsi i giocatori e tutto verrà rimandato all’estate. E proprio nelle ultime ore potrebbero cambiare maglia stelle del calibro di Giannis Antetokounmpo e Ja Morant

LIVE

Davis e Porzingis cambiano squadra

Grande movimento anche tra la serata di ieri e la notte, con Anthony Davis che passa da Dallas a Washington e Kristaps Porzingis che approda a Golden State all’interno di uno scambio che manda Jonathan Kuminga e Buddy Hield ad Atlanta. Diversi i nomi che cambiano squadra all’interno delle varie trade, tra cui il veterano Khris Middleton

Cosa resta del passaggio di Anthony Davis ai Mavericks

Harden e Garland, Clippers e Cavs si scambiano i playmaker

Scambio importante anche tra Clippers e Cavs, con i primi che mandano a Cleveland James Harden e ricevono in cambio Darius Garland e una seconda scelta all’interno di una trade che cambia faccia in maniera sostanziale ad entrambe le squadre

Harden ai Cavs e Garland ai Clippers: i motivi e le ricadute della trade

Boston si rinforza con Vucevic

Mossa di mercato anche per i Celtics, che spediscono Anfernee Simons a Chicago in cambio del veterano Nikola Vucevic, che va così a rinforzare il reparto lunghi a disposizione di coach Joe Mazzulla

Utah si prende Jaren Jackson Jr.

Colpaccio per i Jazz, che si sono portati a casa un All-Star come Jaren Jackson Jr. in un maxi scambio con Memphis. Per arrivare a Jackson Utah ha ceduto quattro giocatori e tre prime scelte ai prossimi Draft. Poco dopo è arrivato anche lo scambio a tre tra Detroit, Chicago e Minnesota con quattro giocatori coinvolti tra cui Mike Conley e Kevin Huerter

Movimento tra Sacramento e Cleveland

De’Andre Hunter, Dennis Schroeder, Keon Ellis: sono questi i nomi principali coinvolti nello scambio tra Kings e Cavs, a cui è seguito quello tra Portland e Atlanta con Doup Reath e Vit Krejci protagonisti

Young il primo big a muoversi

Il primo colpo importante del mercato è arrivato lo scorso 9 gennaio, quando Atlanta ha spedito a Washington Trae Young, da anni uomo franchigia per gli Hawks, in cambio del veterano CJ McCollum e di Corey Kispert

Le squadre in lizza per Antetokounmpo

Quando sul mercato si affaccia un nome del valore di Antetokounmpo, la lista delle pretendenti è ovviamente molto lunga. Stando ai rumors di mercato, però, Miami, New York e Minnesota sarebbero le squadre in pole position per provare a strappare Giannis a Milwaukee

Gli altri nomi da tenere d'occhio

Non solo Antetokounmpo: tra i nomi dei big che potrebbero cambiare maglia entro questa sera ci sono anche Ja Morant e altre stelle di prima grandezza

Giannis, Morant e non solo: i nomi da tenere d’occhio nell’ultimo giorno di mercato

Antetokounmpo è il nome più caldo

Inutile girarci intorno: da diverse settimane il nome caldo, anzi caldissimo del mercato è quello di Giannis Antetokounmpo. Tutti i segnali portano verso la fine dell’avventura del greco a Milwaukee, che avrebbe aperto alle offerte da parte di altre squadre, ma resta da vedere se in queste ore verrà trovata la contropartita ritenuta adeguata da parte dei Bucks

