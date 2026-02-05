Offerte Sky
NBA dopo la deadline del mercato: arrivi, partenze, quintetti e roster delle 30 squadre

NBA

Introduzione

La deadline degli scambi è scattata alle 21 italiane di stasera, chiudendo così il mercato della NBA. Questa la situazione delle 30 squadre dopo la trade deadline: arrivi, partenze, quintetti e tutti i roster dopo gli oltre 70 giocatori che hanno cambiato squadra negli ultimi giorni, da stelle del calibro di Anthony Davis, James Harden e Trae Young fino a Kristaps Porzingis, Jaren Jackson Jr e tutti gli altri

 

Quello che devi sapere

ATLANTA HAWKS

  • Arrivi: CJ McCollum, Corey Kispert, Buddy Hield, Jonathan Kuminga, Jock Landale, Duop Reath, Gabe Vincent, tre seconde scelte (Hawks 2027, Knicks 2030, Lakers 2032)
  • Partenze: Trae Young, Kristaps Porzingis, Vit Krejci, Luke Kennard

 

IL RESTO DEL ROSTER

  • CJ MCCOLLUM
  • BUDDY HIELD
  • Corey Kispert
  • JONATHAN KUMINGA
  • Mouhamed Gueye   
  • Asa Newell   
  • JOCK LANDALE
  • Nikola Djurisic
  • DUOP REATH
  • RayJ Dennis (TW) 
  • Christian Koloko (TW)         
  • Caleb Houstan (TW)

1/30

BOSTON CELTICS

  • Arrivi: Nikola Vucevic, una seconda scelta (Denver 2027)
  • Partenze: Anfernee Simons, Chris Boucher, Johs Minott, Xavier Tillman, una seconda scelta (la più favorevole tra Minnesota, New Orleans, New York e Portland)

 

IL RESTO DEL ROSTER

  • Hugo González        
  • Baylor Scheierman       
  • Jayson Tatum
  • Luka Garza   
  • Neemias Queta
  • Jordan Walsh
  • Amari Williams (TW)
  • Ron Harper Jr. (TW) 
  • Max Shulga (TW)

2/30
BROOKLYN NETS

  • Arrivi: Ochai Agbaji, Hunter Tyson, Josh Minott, una seconda scelta (Toronto 2032)
  • Partenze: i diritti su Vanja Marinkovic

 

IL RESTO DEL ROSTER

  • Noah Clowney         
  • Haywood Highsmith
  • HUNTER TYSON
  • JOSH MINOTT
  • Tyrese Martin
  • Drake Powell
  • Ben Saraf      
  • OCHAI AGBAJI
  • Day'Ron Sharpe      
  • Ziaire Williams         
  • Jalen Wilson 
  • Danny Wolf   
  • Chaney Johnson (TW)    
  • E.J. Liddell (TW)      
  • Tyson Etienne (TW)

3/30

CHARLOTTE HORNETS

  • Arrivi: Coby White, Xavier Tillman, due seconde scelte (la peggiore tra Boston e Orlando nel 2027, Orlando 2028)
  • Partenze: Mason Plumlee, Collin Sexton, Ousmane Dieng, Tyus Jones, tre seconde scelte (la migliore tra Charlotte e Denver nel 2029, New York 2031, Denver 2031)

 

IL RESTO DEL ROSTER

  • COBY WHITE
  • MIKE CONLEY
  • MALAKI BRANHAM
  • Josh Green
  • Tre Mann      
  • Tidjane Salaün         
  • Grant Williams
  • Pat Connaughton    
  • Ryan Kalkbrenner    
  • Liam McNeeley        
  • Sion James   
  • XAVIER TILLMAN
  • KJ Simpson (TW)   
  • Antonio Reeves (TW)       
  • PJ Hall (TW)      

4/30
CHICAGO BULLS

  • Arrivi: Jaden Ivey, Anfernee Simons, Collin Sexton, Guerschon Yabusele, Ousmane Dieng, Rob Dillingham, Leonard Miller, 9 seconde scelte
  • Partenze: Nikola Vucevic, Mike Conley, Kevin Huerter, Dario Saric, Dalen Terry, Ayo Dosunmu, Julian Phillips

 

IL RESTO DEL ROSTER

  • COLLIN SEXTON
  • JADEN IVEY
  • ANFERNEE SIMONS
  • OUSMANE DIENG
  • ROB DILLINGHAM
  • Zach Collins  
  • Noa Essengue
  • Tre Jones       
  • LEONARD MILLER
  • Patrick Williams    
  • GUERSCHON YABUSELE   
  • Yuki Kawamura (TW)          
  • Lachlan Olbrich (TW)         

5/30

CLEVELAND CAVALIERS

  • Arrivi: James Harden, Dennis Schröder, Keon Ellis
  • Partenze: Darius Garland, Lonzo Ball, De’Andre Hunter, quattro seconde scelte

 

IL RESTO DEL ROSTER

  • DENNIS SCHRÖDER
  • KEON ELLIS
  • Craig Porter Jr.  
  • Sam Merrill   
  • Max Strus
  • Tyrese Proctor                   
  • Dean Wade    
  • Larry Nance Jr.      
  • Thomas Bryant
  • Tristan Enaruna (TW)   
  • Nae’qwan Tomlin (TW)   
  • Emanuel Miller (TW)   

6/30
DALLAS MAVERICKS

  • Arrivi: Khris Middleton, AJ Johnson, Marvin Bagley III, Tyus Jones, due prime scelte (OKC 2026, Golden State 2030 proetta 1-20), tre seconde scelte
  • Partenze: Anthony Davis, Jaden Hardy, D’Angelo Russell, Dante Exum, Malaki Branham

 

IL RESTO DEL ROSTER

  • TYUS JONES
  • AJ JOHNSON
  • KHRIS MIDDLETON
  • Klay Thompson
  • Kyrie Irving
  • Dwight Powell          
  • P. J. Washington     
  • Brandon Williams    
  • MARVIN BAGLEY III
  • Dereck Lively II
  • Miles Kelly (TW)              
  • Ryan Nembhard (TW)   
  • Moussa Cissé (TW)

7/30

DENVER NUGGETS

  • Arrivi: nessuno
  • Partenze: Hunter Tyson

 

IL RESTO DEL ROSTER

  • Bruce Brown 
  • Tim Hardaway Jr.    
  • DaRon Holmes II     
  • Cam Johnson
  • Zeke Nnaji    
  • Jalen Pickett 
  • Julian Strawther       
  • Jonas Valančiūnas         
  • Spencer Jones (TW)
  • Tamar Bates (TW)   
  • Curtis Jones (TW)   

8/30
DETROIT PISTONS

  • Arrivi: Kevin Huerter, Dario Saric, una prima scelta
  • Partenze: Jaden Ivey

 

IL RESTO DEL ROSTER

  • Javonte Green         
  • Ron Holland  
  • Bobi Klintman           
  • Chaz Lanier              
  • Caris LeVert             
  • Paul Reed     
  • KEVIN HUERTER    
  • DARIO SARIC
  • Marcus Sasser         
  • Isaiah Stewart          
  • Isaac Jones
  • Daniss Jenkins (TW)
  • Colby Jones (TW)   
  • Tolu Smith (TW) 

9/30

GOLDEN STATE WARRIORS

  • Arrivi: Kristaps Porzingis, una seconda scelta
  • Partenze: Buddy Hield, Jonathan Kuminga, Trayce Jackson-Davis

 

IL RESTO DEL ROSTER

  • Seth Curry    
  • De'Anthony Melton  
  • Gary Payton II          
  • Quinten Post
  • Will Richard  
  • Gui Santos  
  • Jimmy Butler
  • Al Horford
  • Malevy Leons (TW)
  • Pat Spencer (TW)    
  • LJ Cryer (TW)  

10/30
HOUSTON ROCKETS

  • Arrivi: nessuno
  • Partenze: nessuno

 

IL RESTO DEL ROSTER

  • Reed Sheppard
  • Aaron Holiday      
  • Josh Okogie 
  • Dorian Finney-Smith
  • Jeff Green     
  • Jae'Sean Tate   
  • Clint Capela         
  • Fred VanVleet
  • Steven Adams     
  • Tristen Newton (TW)   
  • Isaiah Crawford (TW)          
  • JD Davison (TW)     

11/30

INDIANA PACERS

  • Arrivi: Ivica Zubac, Kobe Brown
  • Partenze: Bennedict Mathurin, Isaiah Jackson

 

IL RESTO DEL ROSTER

  • T.J. McConnell        
  • Tyrese Haliburton
  • Kam Jones   
  • Ben Sheppard
  • KOBE BROWN          
  • Obi Toppin    
  • Jarace Walker          
  • Micah Potter
  • Taelon Peter (TW)  
  • Quenton Jackson (TW)    
  • Ethan Thompson (TW)

 

12/30
LA CLIPPERS

  • Arrivi: Darius Garland, Bennedict Mathurin, Isaiah Jackson, una seconda scelta
  • Partenze: James Harden, Chris Paul, Ivica Zubac, Kobe Brown

 

IL RESTO DEL ROSTER

  • Nicolas Batum          
  • Bradley Beal 
  • Bogdan Bogdanović
  • Kobe Brown  
  • Cam Christie
  • Derrick Jones Jr.      
  • ISAIAH JACKSON
  • Yanic Konan Niederhäuser       
  • Kobe Sanders (TW)
  • Jordan Miller (TW)   
  • Trentyn Flowers (TW)    

13/30

LOS ANGELES LAKERS

  • Arrivi: Luke Kennard
  • Partenze: Gabe Vincent, una seconda scelta

 

IL RESTO DEL ROSTER

  • LUKE KENNARD
  • Marcus Smart
  • Dalton Knecht    
  • Jake LaRavia 
  • Bronny James
  • Maxi Kleber  
  • Adou Thiero  
  • Jarred Vanderbilt    
  • Jaxson Hayes  
  • Nick Smith Jr. (TW) 
  • Drew Timme (TW)
  • Chris Mañon (TW)   

14/30
MEMPHIS GRIZZLIES

  • Arrivi: Walter Clayton Jr, Kyle Anderson, Taylor Hendricks, Georges Niang, Eric Gordon, tre prime scelte
  • Partenze: Jaren Jackson Jr, John Konchar, Jock Landale, Vince Williams Jr

 

IL RESTO DEL ROSTER

  • Ty Jerome
  • Cam Spencer
  • Scotty Pippen Jr. 
  • WALTER CLAYTON JR
  • ERIC GORDON
  • Kentavious Caldwell-Pope
  • GG Jackson  
  • TAYLOR HENDRICKS
  • GEORGES NIANG
  • KYLE ANDERSON
  • Brandon Clarke    
  • Olivier Maxence Prosper (TW)    
  • Javon Small (TW)    
  • Jahmai Mashack (TW)

15/30

MIAMI HEAT

  • Arrivi: nessuno
  • Partenze: nessuno

 

IL RESTO DEL ROSTER

  • Pelle Larsson     
  • Kasparas Jakučionis
  • Simone Fontecchio 
  • Jaime Jaquez Jr.     
  • Keshad Johnson      
  • Dru Smith
  • Nikola Jovic
  • Kel'el Ware   
  • Terry Rozier  
  • Myron Gardner (TW)           
  • Vladislav Goldin (TW)         
  • Jahmir Young (TW)

16/30
MILWAUKEE BUCKS

  • Arrivi: Nick Richards, Nigel Hayes-Davis
  • Partenze: Cole Anthony, Amir Coffey

 

IL RESTO DEL ROSTER

  • Gary Harris   
  • Andre Jackson Jr.    
  • Gary Trent Jr
  • Kyle Kuzma
  • Bobby Portis 
  • Thanasis Antetokounmpo  
  • NIGEL HAYES-DAVIS
  • NICK RICHARDS
  • Jericho Sims 
  • Taurean Prince   
  • Pete Nance (TW)   
  • Alex Antetokounmpo (TW)    

17/30

MINNESOTA TIMBERWOLVES

  • Arrivi: Ayo Dosunmu, Julian Phillips
  • Partenze: Mike Conley, Rob Dillingham, Leonard Miller, un pick swap, tre seconde scelte

 

IL RESTO DEL ROSTER

  • Bones Hyland
  • AYO DOSUNMU
  • Jaylen Clark    
  • Joe Ingles
  • JULIAN PHILLIPS
  • Joan Beringer 
  • Naz Reid        
  • Terrence Shannon Jr.
  • Rocco Zikarsky (TW)
  • Enrique Freeman (TW)     
  • Johnny Juzang (TW)

18/30
NEW ORLEANS PELICANS

  • Arrivi: Dalen Terry, due seconde scelte
  • Partenze: Jose Alvarado

 

IL RESTO DEL ROSTER

  • Dejounte Murray
  • Jeremiah Fears
  • Jordan Poole  
  • Jordan Hawkins        
  • Karlo Matković   
  • DALEN TERRY      
  • Micah Peavy  
  • Yves Missi
  • DeAndre Jordan
  • Kevon Looney    
  • Bryce McGowens (TW)
  • Hunter Dickinson (TW)        
  • Trey Alexander (TW)

19/30

NEW YORK KNICKS

  • Arrivi: Jose Alvarado
  • Partenze: Guerschon Yabusele, Dalen Terry, due seconde scelte

 

IL RESTO DEL ROSTER

  • JOSE ALVARADO
  • Miles McBride    
  • Tyler Kolek
  • Landry Shamet        
  • Jordan Clarkson        
  • Pacôme Dadiet          
  • Mohamed Diawara    
  • Ariel Hukporti           
  • Mitchell Robinson
  • Dillon Jones (TW)     
  • Kevin McCullar Jr. (TW)     
  • Trey Jemison (TW)   

20/30
OKLAHOMA CITY THUNDER

  • Arrivi: Jared McCain
  • Partenze: Ousmane Dieng, una prima scelta (Houston 2026), tre seconde scelte

 

IL RESTO DEL ROSTER

  • Alex Caruso
  • JARED MCCAIN
  • Isaiah Joe       
  • Ajay Mitchell
  • Cason Wallace          
  • Aaron Wiggins          
  • Jaylin Williams         
  • Kenrich Williams
  • Thomas Sorber
  • Nikola Topić
  • Chris Youngblood  (TW)
  • Brooks Barnhizer (TW)        
  • Branden Carlson (TW) 

21/30

ORLANDO MAGIC

  • Arrivi: nessuno
  • Partenze: Tyus Jones, due seconde scelte

 

IL RESTO DEL ROSTER

  • Anthony Black          
  • Tristan da Silva         
  • Jett Howard   
  • Jonathan Isaac
  • Noah Penda   
  • Jase Richardson     
  • Goga Bitadze    
  • Moritz Wagner
  • Orlando Robinson (TW)       
  • Jamal Cain (TW)       
  • Colin Castleron (TW)

22/30
PHILADELPHIA 76ERS

  • Arrivi: una prima scelta (Houston 2026), tre seconde scelte
  • Partenze: Jared McCain, Eric Gordon

 

IL RESTO DEL ROSTER

  • Quentin Grimes       
  • Justin Edwards           
  • Kyle Lowry   
  • Trendon Watford    
  • Adem Bona   
  • Johni Broome
  • Andre Drummond       
  • MarJon Beauchamp (TW)   
  • Jabari Walker (TW)  
  • Dominick Barlow (TW)        

23/30

PHOENIX SUNS

  • Arrivi: Cole Anthony, Amir Coffey
  • Partenze: Nick Richards, Nigel Hayes-Davis

 

IL RESTO DEL ROSTER

  • COLE ANTHONY
  • Grayson Allen
  • Rasheer Fleming       
  • Collin Gillespie
  • Jordan Goodwin        
  • AMIR COFFEY
  • Ryan Dunn
  • Oso Ighodaro 
  • Khaman Maluach          
  • Koby Brea (TW)     
  • Jamaree Bouyea (TW)   
  • Isaiah Livers (TW)   

24/30
PORTLAND TRAIL BLAZERS

  • Arrivi: Vit Krejci
  • Partenze: Duop Reath, due seconde scelte

 

IL RESTO DEL ROSTER

  • Scoot Henderson       
  • Damian Lillard 
  • Kris Murray   
  • VIT KREJCI
  • Rayan Rupert
  • Jerami Grant      
  • Matisse Thybulle      
  • Robert Williams III   
  • Blake Wesley
  • Yang Hansen 
  • Caleb Love (TW)    
  • Sidy Cissoko (TW) 
  • Javonte Cooke (TW)  

25/30

SACRAMENTO KINGS

  • Arrivi: De’Andre Hunter
  • Partenze: Dennis Schröder, Keon Ellis, Dario Saric, una seconda scelta

 

IL RESTO DEL ROSTER

  • Malik Monk   
  • Devin Carter  
  • Nique Clifford           
  • DE'ANDRE HUNTER
  • Doug McDermott      
  • Maxime Raynaud      
  • Precious Achiuwa
  • Drew Eubanks   
  • Isaiah Stevens (TW) 
  • Dylan Cardwell (TW)
  • Daeqwon Plowden (TW)

26/30
SAN ANTONIO SPURS

  • Arrivi: nessuno
  • Partenze: nessuno

 

IL RESTO DEL ROSTER

  • Dylan Harper
  • Jordan McLaughlin   
  • Lindy Waters III       
  • Carter Bryant 
  • Keldon Johnson   
  • Harrison Barnes     
  • Luke Kornet  
  • Kelly Olynyk 
  • Jeremy Sochan          
  • Bismack Biyombo    
  • Stanley Umede (TW)
  • David Jones García (TW)     
  • Harrison Ingram (TW)        

27/30

TORONTO RAPTORS

  • Arrivi: Chris Paul, Trayce Jackson-Davis
  • Partenze: Ochai Agbaji, due seconde scelte

 

IL RESTO DEL ROSTER

  • Jamal Shead   
  • Gradey Dick  
  • Ja'Kobe Walter   
  • CHRIS PAUL
  • Jamison Battle      
  • Garrett Temple          
  • Sandro Mamukelashvili      
  • TRAYCE JACKSON-DAVIS     
  • Jonathan Mogbo  
  • Jakob Poeltl   
  • AJ Lawson (TW)
  • Alijah Martin (TW)      
  • Chucky Hepburn (TW)  

28/30
UTAH JAZZ

  • Arrivi: Jaren Jackson Jr, John Konchar, Vince Williams Jr, Lonzo Ball, due seconde scelte
  • Partenze: Walter Clayton Jr, Kyle Anderson, Taylor Hendricks, Georges Niang, Jock Landale, tre prime scelte

 

IL RESTO DEL ROSTER

  • Isaiah Collier 
  • LONZO BALL
  • JOHN KONCHAR
  • Brice Sensabaugh
  • Cody Williams
  • VINCE WILLIAMS JR
  • Kevin Love    
  • Sviatoslav Mykhailiuk          
  • Kyle Filipowski
  • Walker Kessler     
  • John Tonje (TW)       
  • Oscar Tshiebwe (TW)           
  • Elijah Harkless (TW)

29/30

WASHINGTON WIZARDS

  • Arrivi: Trae Young, Anthony Davis, Jaden Hardy, D’Angelo Russell, Dante Exum
  • Partenze: CJ McCollum, Corey Kispert, Khris Middleton, AJ Johnson, Malaki Branham, Marvin Bagley III, due prime scelte (OKC 2026, Golden State 2030 protetta 20), tre seconde scelte

 

IL RESTO DEL ROSTER

  • D'ANGELO RUSSELL
  • JADEN HARDY
  • DANTE EXUM
  • Bub Carrington
  • Tre Johnson
  • Cam Whitmore          
  • Justin Champagnie    
  • Anthony Gill 
  • Will Riley       
  • Skal Labissiere
  • Jamir Watkins (TW)
  • Sharife Cooper (TW)
  • Tristan Vukčević (TW) 

30/30
