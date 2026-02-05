Introduzione
La deadline degli scambi è scattata alle 21 italiane di stasera, chiudendo così il mercato della NBA. Questa la situazione delle 30 squadre dopo la trade deadline: arrivi, partenze, quintetti e tutti i roster dopo gli oltre 70 giocatori che hanno cambiato squadra negli ultimi giorni, da stelle del calibro di Anthony Davis, James Harden e Trae Young fino a Kristaps Porzingis, Jaren Jackson Jr e tutti gli altri
TUTTI I GIOCATORI SCAMBIATI - RIVIVI L’ULTIMO GIORNO DI MERCATO
Quello che devi sapere
ATLANTA HAWKS
- Arrivi: CJ McCollum, Corey Kispert, Buddy Hield, Jonathan Kuminga, Jock Landale, Duop Reath, Gabe Vincent, tre seconde scelte (Hawks 2027, Knicks 2030, Lakers 2032)
- Partenze: Trae Young, Kristaps Porzingis, Vit Krejci, Luke Kennard
IL RESTO DEL ROSTER
- CJ MCCOLLUM
- BUDDY HIELD
- Corey Kispert
- JONATHAN KUMINGA
- Mouhamed Gueye
- Asa Newell
- JOCK LANDALE
- Nikola Djurisic
- DUOP REATH
- RayJ Dennis (TW)
- Christian Koloko (TW)
- Caleb Houstan (TW)
BOSTON CELTICS
- Arrivi: Nikola Vucevic, una seconda scelta (Denver 2027)
- Partenze: Anfernee Simons, Chris Boucher, Johs Minott, Xavier Tillman, una seconda scelta (la più favorevole tra Minnesota, New Orleans, New York e Portland)
IL RESTO DEL ROSTER
- Hugo González
- Baylor Scheierman
- Jayson Tatum
- Luka Garza
- Neemias Queta
- Jordan Walsh
- Amari Williams (TW)
- Ron Harper Jr. (TW)
- Max Shulga (TW)
BROOKLYN NETS
- Arrivi: Ochai Agbaji, Hunter Tyson, Josh Minott, una seconda scelta (Toronto 2032)
- Partenze: i diritti su Vanja Marinkovic
IL RESTO DEL ROSTER
- Noah Clowney
- Haywood Highsmith
- HUNTER TYSON
- JOSH MINOTT
- Tyrese Martin
- Drake Powell
- Ben Saraf
- OCHAI AGBAJI
- Day'Ron Sharpe
- Ziaire Williams
- Jalen Wilson
- Danny Wolf
- Chaney Johnson (TW)
- E.J. Liddell (TW)
- Tyson Etienne (TW)
CHARLOTTE HORNETS
- Arrivi: Coby White, Xavier Tillman, due seconde scelte (la peggiore tra Boston e Orlando nel 2027, Orlando 2028)
- Partenze: Mason Plumlee, Collin Sexton, Ousmane Dieng, Tyus Jones, tre seconde scelte (la migliore tra Charlotte e Denver nel 2029, New York 2031, Denver 2031)
IL RESTO DEL ROSTER
- COBY WHITE
- MIKE CONLEY
- MALAKI BRANHAM
- Josh Green
- Tre Mann
- Tidjane Salaün
- Grant Williams
- Pat Connaughton
- Ryan Kalkbrenner
- Liam McNeeley
- Sion James
- XAVIER TILLMAN
- KJ Simpson (TW)
- Antonio Reeves (TW)
- PJ Hall (TW)
CHICAGO BULLS
- Arrivi: Jaden Ivey, Anfernee Simons, Collin Sexton, Guerschon Yabusele, Ousmane Dieng, Rob Dillingham, Leonard Miller, 9 seconde scelte
- Partenze: Nikola Vucevic, Mike Conley, Kevin Huerter, Dario Saric, Dalen Terry, Ayo Dosunmu, Julian Phillips
IL RESTO DEL ROSTER
- COLLIN SEXTON
- JADEN IVEY
- ANFERNEE SIMONS
- OUSMANE DIENG
- ROB DILLINGHAM
- Zach Collins
- Noa Essengue
- Tre Jones
- LEONARD MILLER
- Patrick Williams
- GUERSCHON YABUSELE
- Yuki Kawamura (TW)
- Lachlan Olbrich (TW)
CLEVELAND CAVALIERS
- Arrivi: James Harden, Dennis Schröder, Keon Ellis
- Partenze: Darius Garland, Lonzo Ball, De’Andre Hunter, quattro seconde scelte
IL RESTO DEL ROSTER
- DENNIS SCHRÖDER
- KEON ELLIS
- Craig Porter Jr.
- Sam Merrill
- Max Strus
- Tyrese Proctor
- Dean Wade
- Larry Nance Jr.
- Thomas Bryant
- Tristan Enaruna (TW)
- Nae’qwan Tomlin (TW)
- Emanuel Miller (TW)
DALLAS MAVERICKS
- Arrivi: Khris Middleton, AJ Johnson, Marvin Bagley III, Tyus Jones, due prime scelte (OKC 2026, Golden State 2030 proetta 1-20), tre seconde scelte
- Partenze: Anthony Davis, Jaden Hardy, D’Angelo Russell, Dante Exum, Malaki Branham
IL RESTO DEL ROSTER
- TYUS JONES
- AJ JOHNSON
- KHRIS MIDDLETON
- Klay Thompson
- Kyrie Irving
- Dwight Powell
- P. J. Washington
- Brandon Williams
- MARVIN BAGLEY III
- Dereck Lively II
- Miles Kelly (TW)
- Ryan Nembhard (TW)
- Moussa Cissé (TW)
DENVER NUGGETS
- Arrivi: nessuno
- Partenze: Hunter Tyson
IL RESTO DEL ROSTER
- Bruce Brown
- Tim Hardaway Jr.
- DaRon Holmes II
- Cam Johnson
- Zeke Nnaji
- Jalen Pickett
- Julian Strawther
- Jonas Valančiūnas
- Spencer Jones (TW)
- Tamar Bates (TW)
- Curtis Jones (TW)
DETROIT PISTONS
- Arrivi: Kevin Huerter, Dario Saric, una prima scelta
- Partenze: Jaden Ivey
IL RESTO DEL ROSTER
- Javonte Green
- Ron Holland
- Bobi Klintman
- Chaz Lanier
- Caris LeVert
- Paul Reed
- KEVIN HUERTER
- DARIO SARIC
- Marcus Sasser
- Isaiah Stewart
- Isaac Jones
- Daniss Jenkins (TW)
- Colby Jones (TW)
- Tolu Smith (TW)
GOLDEN STATE WARRIORS
- Arrivi: Kristaps Porzingis, una seconda scelta
- Partenze: Buddy Hield, Jonathan Kuminga, Trayce Jackson-Davis
IL RESTO DEL ROSTER
- Seth Curry
- De'Anthony Melton
- Gary Payton II
- Quinten Post
- Will Richard
- Gui Santos
- Jimmy Butler
- Al Horford
- Malevy Leons (TW)
- Pat Spencer (TW)
- LJ Cryer (TW)
HOUSTON ROCKETS
- Arrivi: nessuno
- Partenze: nessuno
IL RESTO DEL ROSTER
- Reed Sheppard
- Aaron Holiday
- Josh Okogie
- Dorian Finney-Smith
- Jeff Green
- Jae'Sean Tate
- Clint Capela
- Fred VanVleet
- Steven Adams
- Tristen Newton (TW)
- Isaiah Crawford (TW)
- JD Davison (TW)
INDIANA PACERS
- Arrivi: Ivica Zubac, Kobe Brown
- Partenze: Bennedict Mathurin, Isaiah Jackson
IL RESTO DEL ROSTER
- T.J. McConnell
- Tyrese Haliburton
- Kam Jones
- Ben Sheppard
- KOBE BROWN
- Obi Toppin
- Jarace Walker
- Micah Potter
- Taelon Peter (TW)
- Quenton Jackson (TW)
- Ethan Thompson (TW)
LA CLIPPERS
- Arrivi: Darius Garland, Bennedict Mathurin, Isaiah Jackson, una seconda scelta
- Partenze: James Harden, Chris Paul, Ivica Zubac, Kobe Brown
IL RESTO DEL ROSTER
- Nicolas Batum
- Bradley Beal
- Bogdan Bogdanović
- Kobe Brown
- Cam Christie
- Derrick Jones Jr.
- ISAIAH JACKSON
- Yanic Konan Niederhäuser
- Kobe Sanders (TW)
- Jordan Miller (TW)
- Trentyn Flowers (TW)
LOS ANGELES LAKERS
- Arrivi: Luke Kennard
- Partenze: Gabe Vincent, una seconda scelta
IL RESTO DEL ROSTER
- LUKE KENNARD
- Marcus Smart
- Dalton Knecht
- Jake LaRavia
- Bronny James
- Maxi Kleber
- Adou Thiero
- Jarred Vanderbilt
- Jaxson Hayes
- Nick Smith Jr. (TW)
- Drew Timme (TW)
- Chris Mañon (TW)
MEMPHIS GRIZZLIES
- Arrivi: Walter Clayton Jr, Kyle Anderson, Taylor Hendricks, Georges Niang, Eric Gordon, tre prime scelte
- Partenze: Jaren Jackson Jr, John Konchar, Jock Landale, Vince Williams Jr
IL RESTO DEL ROSTER
- Ty Jerome
- Cam Spencer
- Scotty Pippen Jr.
- WALTER CLAYTON JR
- ERIC GORDON
- Kentavious Caldwell-Pope
- GG Jackson
- TAYLOR HENDRICKS
- GEORGES NIANG
- KYLE ANDERSON
- Brandon Clarke
- Olivier Maxence Prosper (TW)
- Javon Small (TW)
- Jahmai Mashack (TW)
MIAMI HEAT
- Arrivi: nessuno
- Partenze: nessuno
IL RESTO DEL ROSTER
- Pelle Larsson
- Kasparas Jakučionis
- Simone Fontecchio
- Jaime Jaquez Jr.
- Keshad Johnson
- Dru Smith
- Nikola Jovic
- Kel'el Ware
- Terry Rozier
- Myron Gardner (TW)
- Vladislav Goldin (TW)
- Jahmir Young (TW)
MILWAUKEE BUCKS
- Arrivi: Nick Richards, Nigel Hayes-Davis
- Partenze: Cole Anthony, Amir Coffey
IL RESTO DEL ROSTER
- Gary Harris
- Andre Jackson Jr.
- Gary Trent Jr
- Kyle Kuzma
- Bobby Portis
- Thanasis Antetokounmpo
- NIGEL HAYES-DAVIS
- NICK RICHARDS
- Jericho Sims
- Taurean Prince
- Pete Nance (TW)
- Alex Antetokounmpo (TW)
MINNESOTA TIMBERWOLVES
- Arrivi: Ayo Dosunmu, Julian Phillips
- Partenze: Mike Conley, Rob Dillingham, Leonard Miller, un pick swap, tre seconde scelte
IL RESTO DEL ROSTER
- Bones Hyland
- AYO DOSUNMU
- Jaylen Clark
- Joe Ingles
- JULIAN PHILLIPS
- Joan Beringer
- Naz Reid
- Terrence Shannon Jr.
- Rocco Zikarsky (TW)
- Enrique Freeman (TW)
- Johnny Juzang (TW)
NEW ORLEANS PELICANS
- Arrivi: Dalen Terry, due seconde scelte
- Partenze: Jose Alvarado
IL RESTO DEL ROSTER
- Dejounte Murray
- Jeremiah Fears
- Jordan Poole
- Jordan Hawkins
- Karlo Matković
- DALEN TERRY
- Micah Peavy
- Yves Missi
- DeAndre Jordan
- Kevon Looney
- Bryce McGowens (TW)
- Hunter Dickinson (TW)
- Trey Alexander (TW)
NEW YORK KNICKS
- Arrivi: Jose Alvarado
- Partenze: Guerschon Yabusele, Dalen Terry, due seconde scelte
IL RESTO DEL ROSTER
- JOSE ALVARADO
- Miles McBride
- Tyler Kolek
- Landry Shamet
- Jordan Clarkson
- Pacôme Dadiet
- Mohamed Diawara
- Ariel Hukporti
- Mitchell Robinson
- Dillon Jones (TW)
- Kevin McCullar Jr. (TW)
- Trey Jemison (TW)
OKLAHOMA CITY THUNDER
- Arrivi: Jared McCain
- Partenze: Ousmane Dieng, una prima scelta (Houston 2026), tre seconde scelte
IL RESTO DEL ROSTER
- Alex Caruso
- JARED MCCAIN
- Isaiah Joe
- Ajay Mitchell
- Cason Wallace
- Aaron Wiggins
- Jaylin Williams
- Kenrich Williams
- Thomas Sorber
- Nikola Topić
- Chris Youngblood (TW)
- Brooks Barnhizer (TW)
- Branden Carlson (TW)
ORLANDO MAGIC
- Arrivi: nessuno
- Partenze: Tyus Jones, due seconde scelte
IL RESTO DEL ROSTER
- Anthony Black
- Tristan da Silva
- Jett Howard
- Jonathan Isaac
- Noah Penda
- Jase Richardson
- Goga Bitadze
- Moritz Wagner
- Orlando Robinson (TW)
- Jamal Cain (TW)
- Colin Castleron (TW)
PHILADELPHIA 76ERS
- Arrivi: una prima scelta (Houston 2026), tre seconde scelte
- Partenze: Jared McCain, Eric Gordon
IL RESTO DEL ROSTER
- Quentin Grimes
- Justin Edwards
- Kyle Lowry
- Trendon Watford
- Adem Bona
- Johni Broome
- Andre Drummond
- MarJon Beauchamp (TW)
- Jabari Walker (TW)
- Dominick Barlow (TW)
PHOENIX SUNS
- Arrivi: Cole Anthony, Amir Coffey
- Partenze: Nick Richards, Nigel Hayes-Davis
IL RESTO DEL ROSTER
- COLE ANTHONY
- Grayson Allen
- Rasheer Fleming
- Collin Gillespie
- Jordan Goodwin
- AMIR COFFEY
- Ryan Dunn
- Oso Ighodaro
- Khaman Maluach
- Koby Brea (TW)
- Jamaree Bouyea (TW)
- Isaiah Livers (TW)
PORTLAND TRAIL BLAZERS
- Arrivi: Vit Krejci
- Partenze: Duop Reath, due seconde scelte
IL RESTO DEL ROSTER
- Scoot Henderson
- Damian Lillard
- Kris Murray
- VIT KREJCI
- Rayan Rupert
- Jerami Grant
- Matisse Thybulle
- Robert Williams III
- Blake Wesley
- Yang Hansen
- Caleb Love (TW)
- Sidy Cissoko (TW)
- Javonte Cooke (TW)
SACRAMENTO KINGS
- Arrivi: De’Andre Hunter
- Partenze: Dennis Schröder, Keon Ellis, Dario Saric, una seconda scelta
IL RESTO DEL ROSTER
- Malik Monk
- Devin Carter
- Nique Clifford
- DE'ANDRE HUNTER
- Doug McDermott
- Maxime Raynaud
- Precious Achiuwa
- Drew Eubanks
- Isaiah Stevens (TW)
- Dylan Cardwell (TW)
- Daeqwon Plowden (TW)
SAN ANTONIO SPURS
- Arrivi: nessuno
- Partenze: nessuno
IL RESTO DEL ROSTER
- Dylan Harper
- Jordan McLaughlin
- Lindy Waters III
- Carter Bryant
- Keldon Johnson
- Harrison Barnes
- Luke Kornet
- Kelly Olynyk
- Jeremy Sochan
- Bismack Biyombo
- Stanley Umede (TW)
- David Jones García (TW)
- Harrison Ingram (TW)
TORONTO RAPTORS
- Arrivi: Chris Paul, Trayce Jackson-Davis
- Partenze: Ochai Agbaji, due seconde scelte
IL RESTO DEL ROSTER
- Jamal Shead
- Gradey Dick
- Ja'Kobe Walter
- CHRIS PAUL
- Jamison Battle
- Garrett Temple
- Sandro Mamukelashvili
- TRAYCE JACKSON-DAVIS
- Jonathan Mogbo
- Jakob Poeltl
- AJ Lawson (TW)
- Alijah Martin (TW)
- Chucky Hepburn (TW)
UTAH JAZZ
- Arrivi: Jaren Jackson Jr, John Konchar, Vince Williams Jr, Lonzo Ball, due seconde scelte
- Partenze: Walter Clayton Jr, Kyle Anderson, Taylor Hendricks, Georges Niang, Jock Landale, tre prime scelte
IL RESTO DEL ROSTER
- Isaiah Collier
- LONZO BALL
- JOHN KONCHAR
- Brice Sensabaugh
- Cody Williams
- VINCE WILLIAMS JR
- Kevin Love
- Sviatoslav Mykhailiuk
- Kyle Filipowski
- Walker Kessler
- John Tonje (TW)
- Oscar Tshiebwe (TW)
- Elijah Harkless (TW)
WASHINGTON WIZARDS
- Arrivi: Trae Young, Anthony Davis, Jaden Hardy, D’Angelo Russell, Dante Exum
- Partenze: CJ McCollum, Corey Kispert, Khris Middleton, AJ Johnson, Malaki Branham, Marvin Bagley III, due prime scelte (OKC 2026, Golden State 2030 protetta 20), tre seconde scelte
IL RESTO DEL ROSTER
- D'ANGELO RUSSELL
- JADEN HARDY
- DANTE EXUM
- Bub Carrington
- Tre Johnson
- Cam Whitmore
- Justin Champagnie
- Anthony Gill
- Will Riley
- Skal Labissiere
- Jamir Watkins (TW)
- Sharife Cooper (TW)
- Tristan Vukčević (TW)