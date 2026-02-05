Battaglia epica tra Knicks e Nuggets, che sono i padroni di casa a vincere solo al secondo supplementare e grazie alle grandi prove di Jalen Brunson (42 punti, 9 assist e 8 rimbalzi) e Karl-Anthony Towns (24 punti e 12 rimbalzi). A Denver, invece, non bastano i 39 punti di Jamal Murray e il ritorno alla tripla doppia di Nikola Jokic con 30 punti, 14 rimbalzi e 10 assist

