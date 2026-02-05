Introduzione
I Thunder, privi anche della loro stella Shai Gilgeous-Alexander, incappano nella 4^ sconfitta stagionale per mano degli Spurs. Ci vogliono ben due tempi supplementari per decidere la sfida tra Knicks e Nuggets, con i padroni di casa, trascinati dal solito Jalen Brunson, ad avere la meglio in volata. Colpi in trasferta per Boston, che travolge Houston, e per Minnesota, che passa a Toronto. Anche Cleveland piazza il colpaccio in casa dei Clippers, mentre Milwaukee ha la meglio su New Orleans. Tutti i risultati e gli highlights della notte NBA
Quello che devi sapere
NEW YORK KNICKS-DENVER NUGGETS 134-127 (2OT)
Battaglia epica tra Knicks e Nuggets, che sono i padroni di casa a vincere solo al secondo supplementare e grazie alle grandi prove di Jalen Brunson (42 punti, 9 assist e 8 rimbalzi) e Karl-Anthony Towns (24 punti e 12 rimbalzi). A Denver, invece, non bastano i 39 punti di Jamal Murray e il ritorno alla tripla doppia di Nikola Jokic con 30 punti, 14 rimbalzi e 10 assist
TORONTO RAPTORS-MINNESOTA TIMBERWOLVES 126-128
I Timberwolves non vincevano a Toronto dal 21 gennaio del 2004 e quella contro Brandon Ingram (25 punti) e compagni sembra l’ennesima trasferta infelice in Canada per Minnesota, che nel 3° quarto è sotto di 18 punti. Da lì in poi, però, si scatena Anthony Edwards, che segna 13 dei suoi 30 punti totali nel 4° quarto e trascina i suoi alla vittoria in rimonta
HOUSTON ROCKETS-BOSTON CELTICS 93-114
Prova di forza dei Celtics, che anche senza Jaylen Brown vincono nettamente a Houston mettendo le mani sulla partita nella sua fase centrale e grazie alle prestazioni di Derrick White (28 punti e 8 assist) e Payton Pritchard (27 punti in uscita dalla panchina). Serata complicata, invece, per i Rockets, che pagano soprattutto il rivedibile 41.5% dal campocomplessivo di squadra
MILWAUKEE BUCKS-NEW ORLEANS PELICANS 141-137 (OT)
Seconda vittoria consecutiva per i Bucks, a cui ci vuole un tempo supplementare per avere la meglio su New Orleans, che trova il career high da 44 punti di un Trey Murphy scatenato al tiro dalla lunga distanza (12/19) ma cede nel finale. Per Milwaukee fondamentali i 27 punti di Ryan Rollins, decisivo anche nell’overtime
SAN ANTONIO SPURS-OKLAHOMA CITY THUNDER 116-106
A San Antonio i Thunder devono fare a meno anche di Shai Gilgeous-Alexander, ultimo nella lunga lista di infortunati per Oklahoma City, e incappano nella 4^ sconfitta stagionale contro gli Spurs. I padroni di casa controllano fin dai primi possessi il ritmo di gioco, hanno 22 punti e 14 rimbalzi da Victor Wembanyama e 25 in uscita dalla panchina da Keldon Johnson e si confermano bestia nera per i campioni in carica
SACRAMENTO KINGS-MEMPHIS GRIZZLIES 125-129
Kings e Grizzlies, attivissimi in questi ultimi giorni di mercato, si danno battaglia in una sfida che cambia padrone per ben 13 volte e alla fine premia Memphis, che trova 28 punti da Ty Jerome e 20 in uscita dalla panchina da Cam Spencer, mentre a Sacramento non basta la doppia doppia da 24 punti e 15 rimbalzi di Domantas Sabonis
L.A. CLIPPERS-CLEVELAND CAVALIERS 91-124
Protagonisti dello scambio con al centro James Harden e Darius Garland, Clippers e Cavs si ritrovano subito in un confronto diretto che premia Cleveland, abile ad andare in vantaggio in doppia cifra già nel 1° quarto e poi in controllo fino alla fine grazie ai 29 punti e 9 assist del solito Donovan Mitchell. La buona prestazione da 25 punti e 7 rimbalzi di Kawhi Leonard, invece, serve a poco ai padroni di casa
LA CLASSIFICA A EST
New York e Boston, vittoriose contro Denver e a Houston, continuano la loro battaglia per il 2° posto a Est, mentre Cleveland prosegue nella sua scalata e ora è 4^
LA CLASSIFICA A OVEST
San Antonio batte ancora una volta i Thunder e si conferma come seconda forza a Ovest, mentre le sconfitte di Denver e Houston fanno riavvicinare Minnesota, che vincendo a Toronto ha ora nel mirino un piazzamento tra il 3° e il 4° posto
