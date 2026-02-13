Come lo scorso anno, il Rising Stars vedrà protagoniste quattro squadre: tre formate da giocatori del primo e del secondo anno scelti con un Draft apposito dalle leggende Carmelo Anthony, Vince Carter e Tracy McGrady, che saranno anche allenatori onorari delle squadre, e una formata da giocatori della G League guidata da Austin Rivers. Si terranno due semifinali con un target score di 40 punti (vince chi arriva primo a 40) e una finale tra le due squadre vincenti con un target score di 25