Introduzione
Dopo Zaccharie Risacher al posto dell'infortunato Ajay Mitchell, altri due cambi nelle squadre protagoniste del Rising Stars. Ace Bailey degli Utah Jazz prenderà il posto di Cooper Flagg dei Dallas Mavericks, mentre Alex Sarr degli Washington Wizards non ce la fa e verrà sostituito dal compagno di squadra Bub Carrington. Ecco i roster completi di Team Melo, Team T-Mac, Team Vince e Team Austin che si affronteranno nella notte tra venerdì 13 e sabato 14 febbraio in diretta su Sky Sport e in replica col commento in italiano nella giornata di sabato
Quello che devi sapere
IL FORMATO DEL RISING STARS 2026
Come lo scorso anno, il Rising Stars vedrà protagoniste quattro squadre: tre formate da giocatori del primo e del secondo anno scelti con un Draft apposito dalle leggende Carmelo Anthony, Vince Carter e Tracy McGrady, che saranno anche allenatori onorari delle squadre, e una formata da giocatori della G League guidata da Austin Rivers. Si terranno due semifinali con un target score di 40 punti (vince chi arriva primo a 40) e una finale tra le due squadre vincenti con un target score di 25
LE SCELTE DEI COACH
Nella notte Carmelo Anthony, Vince Carter e Tracy McGrady si sono dati battaglia in una sorta di Draft che ha di fatto prendere forma alle rispettive squadre, mentre Austin Rivers aveva già chiaro quali giocatori tra stelle della G League avrebbe allenato durante il quadrangolare all’Intuit domenica
TEAM MELO
- Stephon Castle, San Antonio Spurs
- Donovan Clingan, Portland Trail Blazers
- Jeremiah Fears, New Orleans Pelicans
- Ace Bailey, Utah Jazz
- Dylan Harper, San Antonio Spurs
- Collin Murray-Boyles, Toronto Raptors
- Reed Sheppard, Houston Rockets
- Cooper Flagg, Dallas Mavericks (infortunato)
TEAM T-MAC
- Tre Johnson, Washington Wizards
- Kon Knueppel, Charlotte Hornets
- Bub Carrington, Washington Wizards
- Cam Spencer, Memphis Grizzlies
- Jaylon Tyson, Cleveland Cavaliers
- Kel’el Ware, Miami Heat
- Zaccharie Risacher, Atlanta Hawks
- Ajay Mitchell, Oklahoma City Thunder (infortunato)
- Alex Sarr, Washington Wizards (infortunato)
TEAM VINCE
- Matas Buzelis, Chicago Bulls
- Cedric Coward, Memphis Grizzlies
- Egor Demin, Brooklyn Nets
- VJ Edgecombe, Philadelphia 76ers
- Kyshawn George, Washington Wizards
- Derik Queen, New Orleans Pelicans
- Jaylen Wells, Memphis Grizzlies
TEAM AUSTIN
- Sean East II, Salt Lake City Stars
- Ron Harper Jr., Maine Celtics
- Yanic Konan Niederhauser, San Diego Clippers
- Alijah Martin, Raptors 905
- Tristen Newton, Rio Grande Valley Vipers
- Yang Hansen, Rip City Remix
- Mac McClung, Windy City Bulls
- David Jones Garcia, Austin Spurs (infortunato)