Ha vinto un titolo NBA nel 2006 con i Miami Heat di Dwyane Wade ma è entrato nella leggenda con un semplice assist, il celebre "elbow pass" all'All-Star Weekend del 2000. Sarebbe stato il giocatore perfetto per il mondo social, ma forse è stato troppo in anticipo sui tempi. O forse il contrario, perché per la pallacanestro di Jason Williams vale uno degli slogan molto in voga negli anni '60: l'immaginazione al potere