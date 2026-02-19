L'esordio di Nikola Topic in NBA ha avuto un significato speciale

Scelto al draft del 2024 con la 12^chiamata assoluta, ha dovuto saltare tutta la stagione da rookie per la rottura del legamento crociato. Poi, lo scorso ottobre, quando era pronto per il debutto, un'altra brutta notizia: cancro ai testicoli. Alla fine, pochi giorni fa, i piedi su quel parquet li ha messi davvero, ed è stato un meraviglioso momento di sport