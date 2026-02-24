Non si contano gli assenti da entrambe le parti tra Grizzlies e Kings, due squadre senza molto da chiedere a questa stagione da qui ad aprile, e allora a prendersi la scena è Precious Achiuwa, che con una prestazione da 22 punti, 12 rimbalzi e 10/15 al tiro trascina Sacramento alla vittoria in trasferta insieme al veterano Russell Westbrook (25 punti e 7 assist). La nota positiva per Memphis è invece rappresentata dal rookie Javon Small, scelto sul fondo dell’ultimo Draft, che entra dalla panchina e si rivela il migliore tra i suoi con 21 punti, 9 assist e 6 rimbalzi in 25 minuti giocati

