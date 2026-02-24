Introduzione
A Detroit si affrontano le due squadre più in forma di tutta la NBA, con i Pistons reduci da 5 vittorie e San Antonio da 8 successi di fila. E a vincere sono gli Spurs, trascinati da Devin Vassell e dal solito Victor Wembanyama, serata da dimenticare invece per il candidato MVP Cade Cunningham. Vittoria in trasferta anche per Sacramento, che passa a Memphis. Tutto facile per Houston, che trova un ottimo Jabari Smith Jr. e batte agilmente i Jazz. Tutti i risultati e gli highlights della notte NBA
DETROIT PISTONS-SAN ANTONIO SPURS 103-114
Nella sfida tra quelle che sono con ogni probabilità le due squadre più in forma di tutta la NBA, è San Antonio ad avere la meglio, passando a Detroit grazie ad una prova di grande maturità e infilando così la 9^ vittoria consecutiva. Gli Spurs partono subito fortissimo e piazzano un parziale di 14-2, i Pistons recuperano ma a condurre nel punteggio e a dettare il ritmo di gioco rimangono gli ospiti, che nel secondo tempo alzano ulteriormente il livello e non si lasciano più riprendere
WEMBY & VASSELL: SAN ANTONIO VOLA
In una serata in cui De’Aaron Fox e Stephon Castle faticano al tiro, combinando un insolito 10/33 complessivo, a trascinare gli Spurs ci pensano il solito Victor Wembanyama, che chiude con 21 punti, 17 rimbalzi, 6 assist e 4 stoppate, e un Devin Vassell ispiratissimo, miglior marcatore della partita a quota 28 con 10/14 dal campo
CUNNINGHAM E UNA SERATA STORTA
Le prestazioni delle ultime settimane, con la magnifica partita giocata contro i Knicks come apice, lo avevano catapultato nelle conversazioni a proposito della corsa al premio di MVP, ma contro San Antonio Cade Cunningham incappa in una serata difficile, dove chiude sì in doppia doppia con 16 punti e 10 assist ma tira con un disastroso 5/26 dal campo
MEMPHIS GRIZZLIES-SACRAMENTO KINGS 114-123
Non si contano gli assenti da entrambe le parti tra Grizzlies e Kings, due squadre senza molto da chiedere a questa stagione da qui ad aprile, e allora a prendersi la scena è Precious Achiuwa, che con una prestazione da 22 punti, 12 rimbalzi e 10/15 al tiro trascina Sacramento alla vittoria in trasferta insieme al veterano Russell Westbrook (25 punti e 7 assist). La nota positiva per Memphis è invece rappresentata dal rookie Javon Small, scelto sul fondo dell’ultimo Draft, che entra dalla panchina e si rivela il migliore tra i suoi con 21 punti, 9 assist e 6 rimbalzi in 25 minuti giocati
HOUSTON ROCKETS-UTAH JAZZ 125-105
Tutto facile per i Rockets, che in casa contro Utah mettono da subito le cose in chiaro con un 1° quarto da 38-22 e poi controllano fino alla sirena finale. Kevin Durant va in doppia doppia con 18 punti e 12 rimbalzi, mentre Amen Thompson chiude a quota 20 sbagliando un solo tiro dal campo e Houston può lasciare ampio spazio alla panchina, tra cui spicca Reed Sheppard con 15 punti. Servono invece a poco ai Jazz i 29 punti di un Lauri Markkanen troppo solo
JABARI SMITH JR. SI METTE IN MOSTRA
Nella corsa al miglior piazzamento nella classifica della Western Conference e quindi ai playoff, l’uomo chiave per Houston potrebbe essere proprio Jabari Smith Jr.. All’ala, 3^ scelta assoluta al Draft del 2022, i Rockets chiedono infatti da una parte di dare una mano nel pitturato, dove l’assenza di Steven Adams si fa sentire, e di rappresentare un’alternativa in attacco. Contro Utah Smith Jr. dimostra di poter riuscire in entrambe le cose e manda a referto una prestazione da 31 punti e 9 rimbalzi con un eccellente 6/11 al tiro dalla lunga distanza
LA CLASSIFICA A EST
Sconfitta tutto sommato indolore per Detroit, che pur perdendo in casa contro San Antonio mantiene salda la vetta della classifica della Eastern Conference con un buon margine di vantaggio su Boston, ora 2^
LA CLASSIFICA A OVEST
Vittorie importanti per gli Spurs, che continuano a tallonare Oklahoma City e sognano la vetta a Ovest, e per Houston, che prova a tenersi stretto un 3° posto assai prezioso in vista della definizione del tabellone dei playoff
