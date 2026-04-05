L’ultima volta che Heat e Wizards si erano incontrati era arrivato l’incredibile record di 83 punti segnati da Bam Adebayo. Nella notte il risultato non cambia, ma Miami distribuisce su più protagonisti il peso dell’attacco con Jaime Jaquez Jr. e Kel’el Ware che entrano dalla panchina e si prendono il palcoscenico rispettivamente con 32 punti e con una doppia doppia da 24 punti e 19 rimbalzi. Bella serata anche per Simone Fontecchio, in quintetto e autore di una prova da 8 punti, 4 assist e 3/4 al tiro in 19 minuti giocati, mentre per Washington l’unica nota positiva arriva da un esordiente

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