Introduzione
L’attesissima sfida tra Nikola Jokic e Victor Wembanyama non delude affatto le attese, perché i due lunghi sono i protagonisti assoluti del confronto diretto tra Denver e San Antonio che premia i padroni di casa dopo un’autentica battaglia che si protrae anche per un tempo supplementare. Vittoria netta di Miami su Washington in cui anche Simone Fontecchio, partito in quintetto per gli Heat, mette la sua firma. Detroit vince a Philadelphia e si assicura il primo posto nella Eastern Conference. Tutti i risultati e gli highlights della notte NBA
VERSO I PLAYOFF NBA, DETROIT CERTA DEL PRIMO POSTO AD EST: I VERDETTI
Quello che devi sapere
DENVER NUGGETS-SAN ANTONIO SPURS 136-134 (OT)
Il big match della notte non delude affatto le attese, perché per vincerlo e infliggere a San Antonio e spezzarne la striscia di 11 vittorie consecutive i Nuggets devono rimontare dal -11 accumulato ancora a inizio del 4° quarto, chiudendo con un parziale da 40-27 che si prolunga nel supplementare. Un supplementare in cui c’è la firma di Aaron Gordon, che con 6.2 secondi da giocare nel 4° quarto segna il canestro del pareggio e poi costringe la stella avversaria a sbagliare sulla sirena
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WEMBANYAMA C’È
A pesare su una partita che poteva essere ancora perfetta per Victor Wembanyama è proprio quell’errore sul finale dei regolamentari, ma nei 40 minuti scarsi giocati il francese chiude comunque con 34 punti, 18 rimbalzi, 7 assist e 5 assist. E, più di ogni altra cosa, è protagonista di uno scontro tra MVP di ieri e di domani che è puro spettacolo
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LA DECIDE JOKIC
Il tabellino personale recita 40 punti, 13 assist, 8 rimbalzi e 3 stoppate e zero palle perse, ma i numeri non dicono tutto della prestazione di Nikola Jokic contro gli Spurs. Il serbo è infatti il protagonista assoluto della rimonta dei suoi nel 4° quarto e quindi della vittoria al supplementare, segnando 16 dei suoi 40 punti proprio tra la fine dei regolamentari e l’overtime e mandando a referto il canestro in faccia a Wembanyama che a un minuto dalla fine decide la sfida
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MIAMI HEAT-WASHINGTON WIZARDS 152-136
L’ultima volta che Heat e Wizards si erano incontrati era arrivato l’incredibile record di 83 punti segnati da Bam Adebayo. Nella notte il risultato non cambia, ma Miami distribuisce su più protagonisti il peso dell’attacco con Jaime Jaquez Jr. e Kel’el Ware che entrano dalla panchina e si prendono il palcoscenico rispettivamente con 32 punti e con una doppia doppia da 24 punti e 19 rimbalzi. Bella serata anche per Simone Fontecchio, in quintetto e autore di una prova da 8 punti, 4 assist e 3/4 al tiro in 19 minuti giocati, mentre per Washington l’unica nota positiva arriva da un esordiente
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RILEY LA LUCE DEGLI WIZARDS
La stagione di Washington, ancora una volta, è quasi tutta da dimenticare, ma gli Wizards si possono parzialmente consolare con Will Riley, rookie scelto con la 21^ chiamata al Draft dello scorso anno, che anche nella trasferta di Miami è il migliore dei suoi con 31 punti e 12/17 al tiro
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PHILADELPHIA 76ERS-DETROIT PISTONS 93-116
Ancora senza Cade Cunningham, i Pistons non fermano la loro corsa e battono nettamente i Sixers, ottenendo l’8^ vittoria in 10 partite in assenza della loro stella, conquistando matematicamente il primo posto a Est. Detroit manda 7 giocatori in doppia cifra, guidati dall’ex di serata Tobias Harris, e di fatto comanda senza grandi problemi, mentre a Philadelphia, priva di Joel Embiid, non bastano i 23 punti di Tyrese Maxey e i 20 di Paul George
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LA CLASSIFICA A EST
Con la vittoria a Philadelphia i Pistons si assicurano il primo posto a Est, traguardo che non raggiungevano dalla stagione 2006-07, mentre la corsa al piazzamento tra play-in e playoff è ancora apertissima
LA CLASSIFICA A OVEST
San Antonio cade a Denver e perde contatto con Oklahoma City nella corsa alla vetta dell'Ovest, i Nuggets vincono e ora puntano ai Lakers e al 3° posto
IL TABELLONE PLAY-IN E PLAYOFF A OGGI
Ecco quali sarebbero gli incroci al play-in e ai playoff oggi sia a Est che a Ovest
LA PROGRAMMAZIONE SU SKY SPORT
Oggi in replica con telecronaca in italiano a cura di Francesco Bonfardeci e Matteo Soragna su Sky Sport Basket la sfida tra Sixers e Pistons
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