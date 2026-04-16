Gli Warriors erano reduci da 9 sconfitte consecutive a Los Angeles contro i Clippers e non avevano mai vinto all’Intuit Dome, ma hanno scelto davvero un bel momento per spezzare la maledizione. Sotto di 13 nel quarto periodo, la squadra di coach Steve Kerr ha rimontato e infine sorpassato gli avversari con un parziale di 16-6 per chiudere la partita, guidati da uno strepitoso Steph Curry da 35 punti, da tre triple cruciali di Al Horford (14 punti) e dalla difesa magistrale di Draymond Green, regalandosi un'ultima chance di andare ai playoff sfidando Phoenix tra due giorni

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