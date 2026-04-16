Play-in NBA, risultati della notte: Golden State elimina i Clippers, Philadelphia avanzahighlights nba
Introduzione
Nella seconda notte del torneo play-in arrivano altri verdetti per definire il tabellone dei playoff. I Golden State Warriors passano in trasferta all’Intuit Dome eliminando i Clippers con una rimonta da -13 nel quarto periodo. Strepitoso Steph Curry con 35 punti e Draymond Green con la difesa su Kawhi Leonard: ora gli Warriors affronteranno Phoenix per prendersi l’ottavo posto a Ovest. A Est invece i Philadelphia 76ers anche senza Joel Embiid battono gli Orlando Magic, prendendosi il 7° posto che significa una serie di playoff contro i Boston Celtics. Decisivi i 31 punti di Tyrese Maxey, mentre ai Magic non bastano i 34 di Desmond Bane. Di seguito il racconto e gli highlights delle due gare
Quello che devi sapere
PHILADELPHIA 76ERS-ORLANDO MAGIC 109-97
Anche senza Joel Embiid, apparso in spogliatoio un’ora prima del match per galvanizzare i compagni e seguendoli poi in panchina, i 76ers hanno la meglio sui Magic grazie a un ultimo quarto da 30-23 spinto soprattutto da Tyrese Maxey. Sono suoi i 7 punti consecutivi che di fatto creano la separazione decisiva nel quarto periodo, dopo che i Magic erano rientrati da -10 a -1 grazie ai 34 punti di Desmond Bane. Le solite pessime percentuali dall’arco (solo 3/21 tolto il 4/6 di Bane) hanno però condannato Orlando, che dovrà affrontare Charlotte per accedere ai playoff
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MAXEY FA L'EMBIID: 31 PUNTI PER I PLAYOFF
A regalare ai 76ers l'ennesima serie contro i Boston Celtics (contro cui non avanzano ai playoff dal 1982) è stato ancora una volta Tyrese Maxey. Il leader di Philadelphia ha chiuso con 31 punti e 6 assist in oltre 42 minuti di gioco, realizzando 11 dei 25 tiri tentati (di cui 3/9 dall’arco) e 6/8 ai liberi, trascinando la squadra al successo. Decisivi anche i contributi di VJ Edgecombe (19 punti e 11 rimbalzi), Kelly Oubre (19 con 5/10 da tre), Paul George (16-5-5) e Andre Drummond dalla panchina (14+10)
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BANE NON BASTA: MAGIC A RISCHIO
Dopo aver perso l’ultima gara di regular season contro le riserve di Boston, i Magic si ritrovano a dover vincere in casa contro Charlotte per agguantare l’ultimo posto per i playoff a Est. I 34 punti di Desmond Bane non sono bastati agli ospiti, che hanno pagato la serata opaca di Paolo Banchero (18 punti, 5 rimbalzi e 4 assist ma con 7/22 al tiro e 6 palle perse) e il 40% di squadra al tiro, con i soli Anthony Black (13) e Franz Wagner (12) in doppia cifra
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LA CLIPPERS-GOLDEN STATE WARRIORS 121-126
Gli Warriors erano reduci da 9 sconfitte consecutive a Los Angeles contro i Clippers e non avevano mai vinto all’Intuit Dome, ma hanno scelto davvero un bel momento per spezzare la maledizione. Sotto di 13 nel quarto periodo, la squadra di coach Steve Kerr ha rimontato e infine sorpassato gli avversari con un parziale di 16-6 per chiudere la partita, guidati da uno strepitoso Steph Curry da 35 punti, da tre triple cruciali di Al Horford (14 punti) e dalla difesa magistrale di Draymond Green, regalandosi un'ultima chance di andare ai playoff sfidando Phoenix tra due giorni
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INFINITO STEPH CURRY: 35 PUNTI E LA TRIPLA DECISIVA
Dopo un primo tempo da soli 8 punti, Steph Curry è salito esponenzialmente di livello nel secondo tempo, nel quale ha realizzato 27 punti di cui 16 nel solo terzo quarto, mettendo in crisi la difesa dei Clippers. Per lui alla fine 12/23 al tiro di cui 7/12 dalla lunga distanza, realizzando anche la tripla per spezzare la parità a 50 secondi dalla fine finendo in prima fila tra il pubblico. Ad accompagnarlo ci sono i 20 punti a testa di Gui Santos e Kristaps Porzingis oltre a i 17 di Brandin Podziemski, ma altri due veterani hanno fatto la differenza
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AL HORFORD DECISIVO, DRAYMOND GREEN È OVUNQUE
Golden State non avrebbe mai vinto senza la freddezza del campione di Al Horford, autore di 14 punti e 4 triple nel corso della partita di cui tre nel momento cruciale del quarto periodo per rimontare i Clippers. A tutto il resto ci ha pensato un monumentale Draymond Green, autore di 7 punti, 6 rimbalzi, 9 assist e 4 recuperi ma soprattutto delle difese decisive nel quarto periodo, rubando due palloni fondamentali e tenendo Kawhi Leonard a secco nel finale fino a quando la partita non era ormai decisa
I CLIPPERS SI FERMANO SUL PIÙ BELLO
E dire che per larghissimi tratti del match la sfida sembrava saldamente nelle mani dei Clippers, guidati dai 21 punti a testa di Leonard e di Darius Garland e dai 23 dalla panchina di Ben Mathurin. Invece i padroni di casa si sono sciolti nel finale, smettendo di eseguire la loro pallacanestro e perdendo palloni decisamente banali, senza capitalizzare sulle 20 palle perse dagli avversari che erano fruttati 35 punti. La stagione della squadra di coach Tyronn Lue finisce qui, mentre Golden State avanza al turno successivo
TABELLONE PLAYOFF
Saranno Phoenix-Golden State e Orlando-Charlotte le ultime sfide del torneo play-in per prendersi i seed numero 8 del tabellone, mentre Philadelphia avanza per sfidare Boston al primo turno e i Clippers vengono eliminati
IL TABELLONE COMPLETO DELLA POST-SEASON