Il grande protagonista in casa Suns è Jalen Green, che contro gli Warriors, considerata anche la posta in palio, gioca quella che è forse la miglior partita della sua carriera e trascina i suoi con 36 punti e 6 rimbalzi tirando 14/20 dal campo e 8/14 da tre. E sono suoi anche i canestri che a cavallo tra il 3° e 4° quarto affondano definitivamente Golden State

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