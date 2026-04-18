Introduzione
Nelle ultime due sfide del play-in, a Est è Orlando a fare subito il vuoto con un 1°quarto praticamente perfetto e a travolgere Charlotte grazie ai 25 punti di Paolo Banchero e ai 18 di Franz Wagner. Per i Magic c’è ora quindi la serie di primo turno contro Detroit, mentre la sorprendente stagione degli Hornets finisce qui. È più o meno lo stesso spartito a caratterizzare anche la partita di Phoenix, dove i Suns volano subito sul +18, Golden State rientra in chiusura del primo tempo ma poi uno scatenato Jalen Green da 36 punti abbatte gli Warriors e manda i suoi ai playoff, dove affronteranno i Thunder campioni in carica. Tutti gli highlights delle due sfide di play-in giocate nella notte NBA
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Quello che devi sapere
ORLANDO MAGIC-CHARLOTTE HORNETS 121-90
Dopo la brutta sconfitta patita per mano dei Sixers nella prima gara del play-in, Orlando scende in campo contro Charlotte con tutt’altra mentalità, annienta gli avversari già dal 1° quarto, chiuso sul 38-16, e poi gestisce senza problemi fino al termine. Agli Hornets, invece, non riesce il secondo colpaccio dopo quello contro Miami, anche perché la squadra chiude con il 33.7% complessivo dal campo con anche 16 palle perse
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BANCHERO DETTA IL RITMO
Nel super 1° quarto con cui i Magic si caricano sulle spalle la partita c’è soprattutto la firma di Paolo Banchero, che lì segna 12 dei suoi 25 punti complessivi, a cui aggiunge anche 6 assist e 5 rimbalzi. Ma è tutto il quintetto di Orlando ad andare in doppia cifra, con Franz Wagner a quota 18 con 7 rimbalzi e 6 assist
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LA SERATA NO DI CHARLOTTE
La stagione sorprendente di Charlotte si chiude con una prestazione decisamente non all’altezza in cui tutti faticano al tiro e l’unico a portarsi a casa un bottino in linea con le abitudini è LaMelo Ball, autor di 23 punti con 7/17 dal campo
ORA LA SERIE CONTRO DETROIT
Nel momento chiave della stagione i Magic ritrovano la loro eccellente difesa, tratto caratteristico un po’ smarrito nelle ultime settimane, che gli permette di strappare l’8° posto a Est e quindi la serie di primo turno di playoff contro un’altra difesa di altissimo livello come quella dei Pistons
PHOENIX SUNS-GOLDEN STATE WARRIORS 111-96
Anche a Phoenix sono i padroni di casa a partire fortissimo e a portarsi sul +18 al termine del 1° quarto. Golden Stateriesce a ricucire fino al -5 prima della fine del primo tempo, ma al ritorno in campo sono i Suns a riprendere in mano la partita grazie anche alla ottima serata di gregari come Jordan Goodwin (19 punti e 7 rimbalzi) e controllano fino alla fine senza grandi problemi
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GREEN È IMMARCABILE
Il grande protagonista in casa Suns è Jalen Green, che contro gli Warriors, considerata anche la posta in palio, gioca quella che è forse la miglior partita della sua carriera e trascina i suoi con 36 punti e 6 rimbalzi tirando 14/20 dal campo e 8/14 da tre. E sono suoi anche i canestri che a cavallo tra il 3° e 4° quarto affondano definitivamente Golden State
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STEPH NON VA, GOLDEN STATE CEDE
Per sperare di passare a Phoenix gli Warriors sapevano di aver bisogno di un’altra prestazione maiuscola da parte di Steph Curry, ma nella gara contro i Suns il super veterano si ferma a quota 17 punti con un per lui inusuale 4/17 dal campo. Brandin Podziemski prova a compensare la prova mediocre del suo capitano, ma i 23 punti, 10 assist e 7 rimbalzi non bastano. E a fine partita arriva anche l'abbraccio da Curry, Draymond Green e Steve Kerr che forse chiude in maniera definitiva la dinastia di Golden State
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PHOENIX: ORA TOCCA AI CAMPIONI IN CARICA
Davanti ai Suns ora si prospetta una serie di primo turno contro Oklahoma City che sulla carta dovrebbe essere tutta in salita. Phoenix, però, sta smentendo lo scetticismo che l’ha accompagnata fin dall’inizio della stagione e punta a sorprendere anche i campioni in carica
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Con l'8° posto a Est strappato da Orlando e quello a Ovest nelle mani di Phoenix, il tabellone dei playoff è completo e già oggi inizia la corsa verso la conquista del titolo
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