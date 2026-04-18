Playoff NBA, risultati della notte: Cleveland e Denver vincono gara-1HIGHLIGHTS NBA
Introduzione
Sono cominciati i playoff NBA della stagione 2025-26. Nessun problema per i Cavs, che in gara-1 contro i Toronto Raptors scappano via a cavallo di primo e secondo tempo, difendendo il fattore campo e portandosi sull’1-0 nella serie. Sono 32 i punti di Donovan Mitchell e 22 quelli di James Harden con 10 assist, ma a spaccare la partita sono i 24 di Max Strus dalla panchina. A Denver sono i Nuggets a prendersi l'1-0 nella serie contro Minnesota, guidati dai 30 punti di Jamal Murray e i 25 con tripla doppia di Nikola Jokic, risolvendo la sfida nel quarto periodo.
Quello che devi sapere
CLEVELAND CAVALIERS-TORONTO RAPTORS GARA-1 126-113
Dopo un primo tempo sui binari dell’equilibrio, i Cavs cambiano marcia in chiusura del primo tempo toccando il +10 per la prima volta e poi spaccano in due la partita nel terzo quarto, superando le 20 lunghezze di vantaggio e gestendo il resto del match. I Cavs difendono così il fattore campo per cominciare la serie contro i Raptors, mettendo subito in chiaro i termini tattici della sfida ai canadesi con una buonissima prova su entrambi i lati del campo
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MITCHELL PARTE FORTE, STRUS SPACCA LA PARTITA
A guidare i Cavs sono i 32 punti di Donovan Mitchell (nona gara-1 consecutiva da almeno 30 punti, record nella storia NBA), rebus irrisolvibile per la difesa dei Raptors in una serata in cui segna 11 dei 20 tiri tentati in 31 minuti. Insieme a lui ci sono i 22 con 10 assist di James Harden, ma a spaccare in due la partita sono i 24 dalla panchina di Max Strus, che nel momento decisivo del match segna a ripetizione chiudendo alla fine con 8/10 dal campo e 4/6 da tre in una serata da 16/32 dall’arco per i Cavs
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BARNES E BARRETT NON BASTANO AI RAPTORS
Gara-1 da dimenticare per i Raptors, che al netto delle buone percentuali con cui tirano (52% dal campo e 50% da tre) perdono nettamente la battaglia dei possessi, complici le 17 palle perse e 9 errori ai tiri liberi, rimanendo anche a lungo sotto a rimbalzo. Chiudono sopra quota 20 sia Scottie Barnes (21 punti) che RJ Barrett (24), ma è anche difensivamente che i Raptors non riescono a mettere in difficoltà i padroni di casa
DENVER NUGGETS-MINNESOTA TIMBERWOLVES GARA-1 116-105
La prima partita di una serie che si preannuncia molto lunga va ai Nuggets, che rimontano dopo essere stati sotto anche di 12 lunghezze nel primo quarto, vanno avanti di 15 nel terzo e difendono il vantaggio fino alla fine, nonostante il ritorno di Minnesota fino al -2. A quel punto però la capacità di eseguire sotto pressione dei Nuggets fa la differenza, trovando maggiore energia dal pubblico di casa e prendendosi l'1-0 nella serie
JOKIC FA JOKIC: 22^ TRIPLA DOPPIA IN CARRIERA AI PLAYOFF
Dopo una partenza lenta in cui pensa più a mettere i compagni in ritmo che a se stesso, Nikola Jokic cambia marcia nella ripresa e domina il finale di gara. Per lui arriva la 22^ tripla doppia in carriera ai playoff (solo Magic Johnson con 30 e LeBron James con 28 meglio di lui): 25 punti, 13 rimbalzi e 11 assist con 11/19 al tiro, alla guida di un quintetto tutto in doppia cifra
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È TORNATO "PLAYOFF MURRAY": 30 PUNTI IN GARA-1
Il miglior realizzatore dei Nuggets è però Jamal Murray, che come sempre cambia marcia quando sente odore di playoff. Per il canadese 30 punti, 5 rimbalzi e 7 assist in 40 minuti, faticando un po’ al tiro (7/22) ma autore di una prestazione semplicemente perfetta ai liberi con 16/16, più di tutti i T’Wolves messi assieme (14/19). Bene anche Aaron Gordon con 17, Cameron Johnson e Christian Braun ne aggiungono 12 a testa
ANTHONY EDWARDS LIMITATO NE FA COMUNQUE 22
Dall’altra parte Anthony Edwards è in qualche modo limitato dall’infiammazione al ginocchio che lo ha costretto a saltare 11 delle ultime 14 di regular season, come si vede dal suo 7/19 al tiro di cui 2/9 da tre. Quando attacca il ferro però rimane incontenibile chiudendo con 22 punti in 38 minuti, leader dei suoi che possono contare anche su 17+10 di un ottimo Rudy Gobert, 16 a testa di Julius Randle e Jaden McDaniels e 12 di Donte DiVincenzo, ma dalla panchina solo Ayo Dosunmu con 14 punti si fa trovare pronto