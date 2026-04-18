Introduzione

Sono cominciati i playoff NBA della stagione 2025-26. Nessun problema per i Cavs, che in gara-1 contro i Toronto Raptors scappano via a cavallo di primo e secondo tempo, difendendo il fattore campo e portandosi sull’1-0 nella serie. Sono 32 i punti di Donovan Mitchell e 22 quelli di James Harden con 10 assist, ma a spaccare la partita sono i 24 di Max Strus dalla panchina. A Denver sono i Nuggets a prendersi l'1-0 nella serie contro Minnesota, guidati dai 30 punti di Jamal Murray e i 25 con tripla doppia di Nikola Jokic, risolvendo la sfida nel quarto periodo.