Playoff NBA, risultati della notte: Orlando passa a Detroit, vincono Spurs, OKC e BostonHIGHLIGHTS NBA
Introduzione
Il programma domenicale dei playoff NBA si apre al TD Garden di Boston dove i Celtics spazzano via i Philadelphia 76ers, privi di Joel Embiid. Gara-1 indirizzata nel primo periodo dal 33-18 sugli scudi Jaylen Brown, 26 punti, e Jayson Tatum, 25. Nessun problema neanche per OKC, che domina gara-1 in lungo e in largo contro Phoenix: Shai Gilgeous-Alexander non tira bene ma chiude comunque con 25 punti, non servono a nulla i 23 di Devin Booker. Nella notte Orlando piazza l'unica vittoria in trasferta del weekend, passando sul campo di Detroit con un quintetto tutto in doppia cifra per superare i 39 punti di Cade Cunningham. San Antonio non sbaglia in gara-1 con Portland, guidata dai 35 punti di Victor Wembanyama all'esordio ai playoff
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Quello che devi sapere
BOSTON CELTICS-PHILADELPHIA 76ERS GARA-1 123-91 (SERIE 1-0)
Partita senza storia al TD Garden dove i Boston Celtics fanno valere il fattore campo e travolgono i Philadelphia 76ers in gara 1 della serie di primo turno ad Est, la 23esima fra queste due squadre, una classica assoluta dei Playoff NBA. La squadra di Joe Mazzulla impone da subito il proprio ritmo e indirizza il risultato dal primo periodo, chiuso sul 33-18, con 10 punti di un pimpante Jayson Tatum. Da lì il match è sempre in controllo dei biancoverdi che vanno all'intervallo sul +18 (64-46) e nel finale arrivano al massimo vantaggio di +35, con tutti i panchinari sul parquet
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CELTICS NEL SEGNO DEI JAYS
Boston, che conduce gara 1 dall'inizio alla fine, si gode una gran prova dei Jays, Tatum e Brown. Per Tatum, alla 17esima gara stagionale dopo il rientro in seguito all'operazione al tendine d'Achille, una prova da 25 punti (ma 1 su 7 dall'arco), 11 rimbalzi e 7 assist, 21 dei quali prima dell'intervallo, mentre Brown cresce dopo un inizio sottotono e finisce con 26 tirando 11 su 21 dal campo. In evidenza anche Queta, 13 punti in soli 15' per problemi di falli, senza dimenticare i 12 a testa di Pritchard e di Hauser, e i 10 con 6 assist di White. Per Boston una serata da 16 su 44 dall'arco, 36%, più un 20 a 10 nei punti in contropiede
MAXEY E GEORGE NON BASTANO AI 76ERS
I 76ers, privi di Joel Embiid, reduce dall'operazione per l'appendicite, una serata da dimenticare col 39% al tiro e appena 4 su 23 dall'arco, il 17%, più 14 palle perse. Mai in partita la squadra di Nick Nurse, nonostante il 58 a 42 nei punti da dentro l'area. Tyrese Maxey finisce con 21 punti e 8 assist tirando 8 su 20 dal campo, ma chiude il primo tempo con un disastroso 2 su 14; Paul George ne aggiunge 17 mentre VJ Edgecombe chiude con 13 punti e 6 su 16 al tiro. Match inoltre segnato dai problemi di falli di Bona e Drummond, cosa che ha facilitato l'attacco di Boston nel primo tempo
OKLAHOMA CITY THUNDER-PHOENIX SUNS GARA-1 119-84 (SERIE 1-0)
Dopo le battute iniziali, i Thunder mettono subito in chiaro chi comanda al Paycom Center, toccando la doppia cifra di vantaggio nel primo quarto e il +25 nel secondo, dominando in lungo e in largo fino a cominciare il quarto periodo sul +31 e a chiudere su un eloquente +35. OKC si prende così subito l’1-0 nella serie contro i Suns senza soffrire davvero mai
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SGA TIRA MALE MA NE FA COMUNQUE 25 PUNTI
Shai Gilgeous-Alexander non vive la sua miglior partita al tiro, realizzando solo 5 dei 18 tiri tentati nella sua gara di cui 0/4 da tre, ma è comunque immarcabile per la difesa dei Suns procurandosi 17 tiri liberi di cui 15 a bersaglio, chiudendo a quota 25 punti in 29 minuti. A dargli man forte sono i 22 punti di Jalen Williams e i 16 di Chet Holmgren, ma tutti i giocatori di rotazione vanno a referto
LA DIFESA DI OKC SOFFOCA I SUNS
Laddove non arriva l’attacco, infatti, a tutto il resto ci pensa la difesa di OKC che tiene gli avversari al 35% dal campo e forza 17 palle perse cbe vengono tramutate in 34 punti dall’altra parte. Devin Booker fatica a vedere il canestro ma chiude con 23 punti e 8/17 dal campo, mentre Dillon Brooks ha bisogno di 22 tiri per realizzare 18 punti. In gara-2 ci sarà bisogno ben altro per mettere in difficoltà i campioni in carica
DETROIT PISTONS-ORLANDO MAGIC GARA-1 101-112 (SERIE 0-1)
L’unica vittoria in trasferta delle otto serie arriva a Detroit, dove i Pistons subiscono l’undicesima sconfitta consecutiva in casa ai playoff (non vincono davanti al proprio pubblico dal lontano 2008). Orlando fa gara di testa dall’inizio alla fine, concedendo al massimo agli avversari di tornare in parità a inizio terzo quarto ma rimettendo velocemente la testa avanti, prendendosi subito il fattore campo nella serie
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BANCHERO GUIDA UN QUINTETTO TUTTO IN DOPPIA CIFRA
Dopo l’ampia vittoria al play-in contro Charlotte, Orlando approfitta subito del maggior ritmo partita e manda tutto il quintetto in doppia cifra, guidato da un Paolo Banchero da 23 punti, 9 rimbalzi e 4 assist in poco meno di 37 minuti. Insieme a lui gli altri membri del quintetto superano quota 16: Franz Wagner ne aggiunge 19, Wendell Carter Jr 17 con 8/9 al tiro e la coppia Desmond Bane (17) e Jalen Suggs (16) dà il proprio contributo nonostante tirino 4/18 da tre combinato, all’interno del 10/34 di squadra dei Magic
CADE CUNNINGHAM PREDICA NEL DESERTO: 39 PUNTI MA DETROIT CADE
Tutt’altra storia invece tra i Pistons, visto che sono solamente due i giocatori in doppia cifra nella partita. Il primo è ovviamente Cade Cunningham che di punti ne segna 39 con 13/27 al tiro, ma a dargli man forte ci sono solamente i 17 di Tobias Harris e nessun altro compagno di squadra in doppia cifra, coi Pistons che diventano così la prima squadra testa di serie di una conference a non guidare gara-1 neanche per un minuto all'esordio ai playoff
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SAN ANTONIO SPURS-PORTLAND TRAIL BLAZERS GARA-1 111-98 (SERIE 1-0)
È vincente il ritorno ai playoff degli Spurs dopo sei stagioni di assenza, prendendo il controllo del match già nel primo tempo e staccando definitivamente gli avversari nel secondo toccando anche il massimo vantaggio sul +21. Victor Wembanayama e Steph Castle combinano per 19 dei primi 30 punti dei padroni di casa, ma sono due triple in fila di Devin Vassell nel terzo quarto a spaccare la partita in due, dando il vantaggio nella serie ai texani
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WEMBY FA SUBITO LA STORIA: 35 PUNTI DAVANTI A DUNCAN
Il debutto ai playoff di Victor Wembanyama non tradisce le attese ed è subito storico. Mai nessuno infatti dal 1997 a oggi aveva realizzato 21 punti nel primo tempo di un debutto ai playoff, e chiudendo a quota 35 a fine gara ha superato anche il record di franchigia di Tim Duncan, presente all’arena insieme ad altre leggende come David Robinson e George Gervin. Insieme al francese ci sono anche 17 punti a testa di Castle e De’Aaron Fox, mentre Vassell chiude a quota 15 e Luke Kornet ne aggiunge 10 dalla panchina
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DENI AVDIJA DA 30+10+5 NON BASTA AI BLAZERS
I Blazers fanno quello che possono contro una squadra lanciatissima come gli Spurs, trovando una prestazione da 30 punti, 10 rimbalzi e 5 assist da parte di Deni Avdija in 40 minuti di gioco, ma non impensieriscono mai davvero i padroni di casa. Scoot Henderson è positivo al suo debutto ai playoff con 18 punti e 7/11 dal campo, ma solamente Robert Williams (11 punti) e Shaedon Sharpe (10) toccano la doppia cifra in una serata da 26% da tre punti di squadra
LA PROGRAMMAZIONE SU SKY SPORT
La gara-1 fra Spurs e Blazers è in replica su Sky Sport Basket alle 12.15 e alle 21.15 col commento di Davide Fumagalli e Mauro Bevacqua, così come anche le vittorie di Boston su Philadelphia e di OKC su Phoenix nel corso della giornata. In arrivo altre tre partite LIVE su Sky Sport: Cleveland-Toronto gara-2 all'1.00 (unico passaggio), New York-Atlanta gara-2 alle 2.00 (unico passaggio) e Denver-Minnesota gara-2 alle 4.30 (in replica martedì alle 11, 14.30, 20 e 23.30 col commento di Flavio Tranquillo e Davide Pessina)
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