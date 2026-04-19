Il debutto ai playoff di Victor Wembanyama non tradisce le attese ed è subito storico. Mai nessuno infatti dal 1997 a oggi aveva realizzato 21 punti nel primo tempo di un debutto ai playoff, e chiudendo a quota 35 a fine gara ha superato anche il record di franchigia di Tim Duncan, presente all’arena insieme ad altre leggende come David Robinson e George Gervin. Insieme al francese ci sono anche 17 punti a testa di Castle e De’Aaron Fox, mentre Vassell chiude a quota 15 e Luke Kornet ne aggiunge 10 dalla panchina

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