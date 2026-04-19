Introduzione
Dopo le prime partite giocate ieri, con i successi di Cavs, Nuggets, Knicks e Lakers, oggi scendono in campo i Thunder campioni in carica, attesi dal confronto con Phoenix, e i Celtics, che li avevano preceduti sul trono della NBA nel 2024 e affronteranno Philadelphia. E subito dopo tocca a Detroit e San Antonio, impegnate nell’esordio delle serie con Orlando e Portland. Quattro partite, tutte in diretta, dalle 19 fino all’alba di domani, tutto su Sky Sport Basket e in streaming su NOW
I PLAYOFF NBA SU SKY SPORT: LA PROGRAMMAZIONE COMPLETA
Quello che devi sapere
I PRIMI RISULTATI A EST E A OVEST
Ieri è andata in scena gara-1 tra Cleveland e Toronto, vinta nettamente dai Cavs, tra Denver e Minnesota, con i Nuggets trascinati dai soliti Jamal Murray e Nikola Jokic, tra Knicks e Hawks, con Jalen Brunson e compagni a far esultare il Madison Square Garden, e infine tra Lakers e Rockets, dove l’eterno LeBron James ha guidato i suoi alla vittoria
TUTTI I RISULTATI E GLI HIGHLIGHTS DELLA PRIMA NOTTE DI PLAYOFF NBA
ORE 19: BOSTON CELTICS-PHILADELPHIA 76ERS (GARA-1)
Nel menù già piuttosto ricco del primo turno dei playoff non poteva mancare quella che è ormai una sfida classica, carica di storia come poche altre. Tra Boston e Philadelphia, d’altronde, esiste una delle rivalità più durature e profonde di tutta la lega, con incroci ripetuti e sempre molto combattuti di cui la serie che si apre questa notte promette di fare da seguito. I Celtics, reduci da una regular season che è persino riduttivo ritenere sorprendente, hanno chiuso al 2° posto a Est e, recuperato ormai quasi in pieno dopo dieci mesi di stop Jayson Tatum, non nascondono di puntare a tornare alle Finals a due anni di distanza dal trionfo del 2024. È stata invece assai più tribolata la stagione dei Sixers, che tra infortuni e problematiche varie hanno dovuto passare dal play-in e battere Orlando per strappare il 7° posto, ma che hanno nel talento purissimo di Tyrese Maxey e nell’energia del rookie VJ Edgecombe due carte importanti da giocarsi. L’appuntamento è per questa sera alle 19 su Sky Sport Basket e in streaming su NOW con il commento live a cura di Dario Vismara e Mauro Bevacqua
ORE 21.30: OKLAHOMA CITY THUNDER-PHOENIX SUNS (GARA-1)
Parte la corsa al repeat dei Thunder campioni in carica, che hanno dovuto attendere fino alla notte tra venerdì e sabato per conoscere il nome del loro avversario al primo turno. Di fronte Shai Gilgeous-Alexander e compagni si ritroveranno Phoenix, che al play-in ha prima perso contro Portland e poi ha strappato l’ultimo posto utile per i playoff dell’Ovest battendo Golden State. I Suns, protagonisti di una stagione molto al di sopra delle più rosee aspettative, partono ovviamente svantaggiati contro la corazzata Oklahoma City, ma saranno animati dalla voglia di continuare a sorprendere. L’appuntamento con gara-1 che apre la serie è per questa sera alle 21.30 su Sky Sport Basket e in streaming su NOW con il commento live di Francesco Bonfardeci e Matteo Soragna
ORE 00.30: DETROIT PISTONS-ORLANDO MAGIC (GARA-1)
Dopo una stagione ancora una volta sorprendente, vissuta facendo corsa di testa a Est fin dalle prime partite, per Detroit arriva il banco di prova dei playoff. I Pistons, recuperato il loro leader Cade Cunninghamdopo il problema polmonare che l’aveva fermato a metà marzo, partono come testa di serie della Eastern Conference ma nei pronostici si vedono generalmente preferire Boston o New York. Normale, quindi, prevedere che i ragazzi di coach J.B. Bickerstaff, forte candidato al premio di coach dell’anno, scenderanno in campo questa notte animati dalla voglia di continuare a smentire le previsioni di appassionati e addetti ai lavori. Un’attitudine simile a quella che potrebbero avere i Magic, reduci da una regular season caratterizzata da tanti alti e bassi ma ritrovatisi nel momento decisivo al play-in contro Charlotte. L’appuntamento è per le 00.30 sempre su Sky Sport Basket e in streaming su NOW per la diretta con commento originale in inglese
ORE 3.00: SAN ANTONIO SPURS-PORTLAND TRAIL BLAZERS
Nei tanti debutti che contraddistinguono questi playoff, il più atteso è senza dubbio quello di Victor Wembanyama. Sulle spalle del francese, in corsa per il premio di MVP della regular season con Shai Gilgeous-Alexander e Nikola Jokic, San Antonio ha superato le aspettative più ottimistiche e ha chiuso la regular season al 2° posto a Ovest e con il 2° miglior record di tutta la NBA dietro solo ai Thunder campioni in carica. E gli Spurs puntano a giocarsela con tutti anche ai playoff, a partire dalla serie di primo turno con Portland, che con Deni Avdija e un gruppo di veterani guidati da Jrue Holiday promette di dare battaglia fin da gara-1. Appuntamento sempre su Sky Sport Basket e in streaming su NOW alle 3.00 per la diretta con commento originale, mentre domani lunedì 20 aprile la partita andrà in replica su Sky Sport Basket alle 12.15 e alle 21.15 con la telecronaca in italiano a cura di Davide Fumagalli e Mauro Bevacqua