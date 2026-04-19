Nel menù già piuttosto ricco del primo turno dei playoff non poteva mancare quella che è ormai una sfida classica, carica di storia come poche altre. Tra Boston e Philadelphia, d’altronde, esiste una delle rivalità più durature e profonde di tutta la lega, con incroci ripetuti e sempre molto combattuti di cui la serie che si apre questa notte promette di fare da seguito. I Celtics, reduci da una regular season che è persino riduttivo ritenere sorprendente, hanno chiuso al 2° posto a Est e, recuperato ormai quasi in pieno dopo dieci mesi di stop Jayson Tatum, non nascondono di puntare a tornare alle Finals a due anni di distanza dal trionfo del 2024. È stata invece assai più tribolata la stagione dei Sixers, che tra infortuni e problematiche varie hanno dovuto passare dal play-in e battere Orlando per strappare il 7° posto, ma che hanno nel talento purissimo di Tyrese Maxey e nell’energia del rookie VJ Edgecombe due carte importanti da giocarsi. L’appuntamento è per questa sera alle 19 su Sky Sport Basket e in streaming su NOW con il commento live a cura di Dario Vismara e Mauro Bevacqua