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la riflessione

Basket ed econometria

Flavio Tranquillo

Flavio Tranquillo
©Getty

Dati e analytics hanno profondamente segnato gli ultimi anni di pallacanestro. Manca però fare un ultimo passaggio: comprendere quando sia il momento di mettere da parte le statistiche e i numeri del singolo per anteporgli i benefici di tutta la squadra

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