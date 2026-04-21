Introduzione

A Denver in gara-2 i Timberwolves vanno sotto anche di 19 punti nel primo tempo, ma si rimettono in partita e trascinati dal solito Anthony Edwards e con i canestri decisivi segnati dal futuro azzurro Donte DiVincenzo piazzano il colpo in trasferta e pareggiano la serie. Tutto facile per Cleveland, che grazie alle prestazioni dei suoi big three Donovan Mitchell, James Harden e Evan Mobley batte agilmente Toronto anche in gara-2. E sembra tutto facile anche per i Knicks contro Atlanta, ma gli ospiti rimontano dal -12 nel 4° quarto e, complice l’errore sul tiro del possibile controsorpasso di Mikal Bridges sulla sirena, strappano il punto dell’1-1.

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