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Playoff NBA, i risultati della notte: T’Wolves e Hawks pareggiano la serie, dominio Cavs

NBA

Introduzione

Denver in gara-2 i Timberwolves vanno sotto anche di 19 punti nel primo tempo, ma si rimettono in partita e trascinati dal solito Anthony Edwards e con i canestri decisivi segnati dal futuro azzurro Donte DiVincenzo piazzano il colpo in trasferta e pareggiano la serie. Tutto facile per Cleveland, che grazie alle prestazioni dei suoi big three Donovan Mitchell, James Harden e Evan Mobley batte agilmente Toronto anche in gara-2. E sembra tutto facile anche per i Knicks contro Atlanta, ma gli ospiti rimontano dal -12 nel 4° quarto e, complice l’errore sul tiro del possibile controsorpasso di Mikal Bridges sulla sirena, strappano il punto dell’1-1

 

VIA AI PLAYOFF: IL TABELLONE COMPLETO

 

Quello che devi sapere

CLEVELAND CAVALIERS-TORONTO RAPTORS GARA-2 115-105 (SERIE 2-0)

Non c’è storia nemmeno in gara-2 tra Cleveland e Toronto, perché come in gara-1 i Cavs controllano fin dalle prima battute e guidano fino al termine senza lasciare agli avversari la possibilità di rientrare in partita. I Raptors hanno 26 punti da Scottie Barnes e 22 da RJ Barrett, ma perdono ben 22 palloni e tirano con un pessimo 26.9% dalla lunga distanza, mentre i big three dei Cavs non sbagliano davvero quasi nulla

 

GUARDA GLI HIGHLIGHTS DELLA PARTITA

1/10

MOBLEY E HARDEN: SOLO SCELTE GIUSTE

Evan Mobley gioca una partita quasi perfetta, chiudendo con 25 punti, 8 rimbalzi e 11/13 al tiroJames Harden lo imita mandando a referto 28 punti con 9/14 dal campo e ben 5 palle rubate. E se i due costruiscono le basi per la netta vittoria dei Cleveland, a metterci il punto esclamativo è ancora una volta quello che è sempre più l’uomo simbolo della squadra

2/10
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MITCHELL NON PERDONA

La difesa di Toronto, un po’ come in gara-1, lo tratta come il pericolo pubblico numero uno, ma Donovan Mitchellriesce comunque a fare più o meno tutto ciò che vuole anche in gara-2 e trascina i suoi alla vittoria con una prestazione dal 30 punti, 7 rimbalzi e 5 assist in 37 minuti

 

GUARDA I 30 PUNTI DI MITCHELL

3/10

NEW YORK KNICKS-ATLANTA HAWKS GARA-2 106-107 (SERIE1-1)

È un grande 4° quarto, in cui rimontano dal -12 accumulato fin lì, a regalare agli Hawks il colpo in trasferta a New York che vale l’1-1 nella serie. I Knicks, che hanno 28 punti da Jalen Brunson, che però tira solo 10/26 dal campoe 15 punti e 13 rimbalzi da Josh Hart, sembrano in controllo della partita fino al termine del 3° quarto, ma crollano nell’ultima frazione di gioco in cui segnano solo 15 punti dilapidando il vantaggio e sprecando anche il tiro che sulla sirena potrebbe comunque regalargli la vittoria

 

GUARDA GLI HIGHLIGHTS DELLA PARTITA

4/10
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BRIDGES ILLUDE IL MADISON SQUARE GARDEN

L’incubo che sembra aver avvolto il Madison Square Garden nel 4° quarto di gara-2, dove i Knicks tirano 5/22 dal campo, pare poter avere comunque un finale felice quando a 5.6 secondi dalla fine sono i padroni di casa ad avere il pallone della possibile vittoria dopo il rimbalzo di Josh Hart. Coach Mike Brown non ha però più time out a disposizione e la transizione dei suoi si conclude con un jumper di Mikal Bridges che si spegne sul ferro, sigillando il colpo in trasferta di Atlanta

 

GUARDA IL FINALE DI KNICKS-HAWKS

5/10

IL VETERANO MCCOLLUM E KUMINGA PROTAGONISTI

Il protagonista della vittoria in volata degli Hawks è il veterano CJ McCollum, migliore dei suoi con 32 punti e 6 assist, anche se il suo doppio errore dalla lunetta nel finale regala ai Knicks il tiro del possibile sorpasso poi fallito da Mikal Bridges. E una mano a McCollum la fornisce Jonathan Kuminga, autore di una prova da 19 punti, di cui 7 nel decisivo 4° quarto, in uscita dalla panchina

 

GUARDA I 32 PUNTI DI MCCOLLUM

6/10
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DENVER NUGGETS-MINNESOTA TIMBERWOLVES GARA-2 114-119 (SERIE 1-1)

Sembra tutto tranquillo per i Nuggets, che nel primo tempo di gara-2 dominano su Minnesota e vanno avanti anche di 19 punti. I Timberwolves, però, non si arrendono e riescono a ricucire velocemente lo svantaggio riuscendo addirittura ad andare all’intervallo lungo in perfetta parità. E la seconda metà di gara si trasforma in una vera e propria battaglia punto a punto, da cui escono vincitori gli ospiti che nel finale trovano prima una tripla che spezza l’equilibrio e quindi la schiacciata in contropiede che chiude i conti da parte di Donte DiVincenzo (16 punti e 7 rimbalzi)

 

GUARDA GLI HIGHLIGHTS DELLA PARTITA

7/10

ANT C’È E FA LA DIFFERENZA

30 secondi dalla fine, con i suoi sul +2Anthony Edwards commette un’infrazione di passi che rischia di pesare moltissimo sull’esito della partita. Per sua fortuna i Nuggets non capitalizzano sull’errore e Ant può chiudere con la vittoria in trasferta nel ruolo di leader e trascinatore dei suoi con 30 punti e 10 rimbalzi

 

GUARDA I 30 PUNTI DI EDWARDS

8/10
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MURRAY NON BASTA

Se Nikola Jokic, autore comunque di una prova da 24 punti, 15 rimbalzi e 8 assist, non incide nei momenti decisivi della gara, tocca a Jamal Murray prendersi sulle spalle i Nuggets. Il canadese gioca un primo tempo strepitoso, chiude con 30 punti e 7 assist ma cala nel finale, prendendosi il tiro che potrebbe riportare a -1 Denver ma sbagliando sia la scelta che il tempismo e infine il tiro stesso

 

GUARDA I 30 PUNTI DI MURRAY

9/10

LA PROGRAMMAZIONE SU SKY SPORT

Oggi in replica su Sky Sport Basket e in streaming su NOW gara-2 della serie tra Denver e Minnesota con il commento di Flavio Tranquillo e Davide Pessina

 

I PLAYOFF NBA SU SKY SPORT: LA PROGRAMMAZIONE COMPLETA

 

10/10
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