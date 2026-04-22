Introduzione

Trascinati dal solito LeBron James e dalle ottime prove di Marcus Smart e Luke Kennard, i Lakers battono Houstonanche in gara-2 e si portano sul 2-0 nella serie. A Boston, invece, il grande protagonista è il rookie VJ Edgecombe, che con una prestazione storica trascina i Sixers alla vittoria sui Celtics, a cui non basta un eccellente Jaylen Brown. Colpo in trasferta anche per Portland, che a San Antonio approfitta dell’uscita nel 2° quarto di Victor Wembanyama, infortunatosi e non più in grado di rientrare, e grazie ad un grande finale e ad un super Scoot Henderson piazza il colpo dell’1-1 nella serie. Tutti i risultati e gli highlights della notte di playoff NBA

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