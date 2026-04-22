Introduzione
Trascinati dal solito LeBron James e dalle ottime prove di Marcus Smart e Luke Kennard, i Lakers battono Houstonanche in gara-2 e si portano sul 2-0 nella serie. A Boston, invece, il grande protagonista è il rookie VJ Edgecombe, che con una prestazione storica trascina i Sixers alla vittoria sui Celtics, a cui non basta un eccellente Jaylen Brown. Colpo in trasferta anche per Portland, che a San Antonio approfitta dell’uscita nel 2° quarto di Victor Wembanyama, infortunatosi e non più in grado di rientrare, e grazie ad un grande finale e ad un super Scoot Henderson piazza il colpo dell’1-1 nella serie. Tutti i risultati e gli highlights della notte di playoff NBA
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Quello che devi sapere
BOSTON CELTICS-PHILADELPHIA 76ERS GARA-2 97-111 (SERIE 1-1)
La prima sorpresa della notte arriva da Boston, dove i Sixers, sconfitti nettamente in gara-1, prendono in mano la partita nel 2° quarto, comandano ma si fanno rimontare dai Celtics, che tornano ad un solo possesso di distanza ad inizio del 4° quarto. Sembra la premessa ad una vittoria in rimonta dei padroni di casa, ma Philadelphia risponde con un micidiale parziale di 11-0 che di fatto chiude gara-2 con anticipo e si gode la conferma sul palcoscenico più importante della sua giovane stella
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EDGECOMBE STREGA IL TD GARDEN
I nomi sono quelli di leggende come Tim Duncan, ultimo rookie a far registrare una partita da 30 punti e 10 rimbalzi ai playoff nel 1998, e di Magic Johnson, superato come giocatore più giovane in grado di riuscire nell’impresa. È davvero una nottata storica, quindi, quella vissuta da VJ Edgecombe, che nella prima parte di gara è protagonista di una brutta caduta e, nonostante un dolore costante, guida i Sixers al colpo in trasferta con 30 punti, 10 rimbalzi e 6/10 al tiro dalla lunga distanza
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BROWN NON BASTA, BOSTON FA TROPPO POCO
Dopo l’eccellente prova di gara-1, i Celtics scendono in campo con un atteggiamento forse troppo rilassato, evidentemente convinti della propria superiorità rispetto all’avversario. Jayson Tatum sfiora sì la tripla doppia con 19 punti, 14 rimbalzi e 9 assist, ma cala vistosamente nella seconda metà di gara. E a tenere in piedi Boston rimane il solo Jaylen Brown, che chiude con 36 punti, unico altro giocatore in doppia cifra per i padroni di casa
SAN ANTONIO SPURS-PORTLAND TRAIL BLAZERS GARA-2 103-106 (SERIE 1-1)
È un parziale di 11-2 in chiusura della partita a regalare ai Blazers il colpo in trasferta dopo una gara-2 segnata dall’infortunio a Victor Wembanyama, che nel 2° quarto cade male dopo uno scontro con Jrue Holiday ed è costretto ad abbandonare il campo senza più rientrare. Anche senza la loro stella gli Spurs costruiscono un vantaggio di 14 punti ancora nel 4° quarto, ma nel finale l’attacco di San Antonio si blocca e resta a secco per quasi 4 minuti, permettendo a Portland di pareggiare la serie anche grazie all’errore finale di Devin Vassell, che sbaglia la tripla che potrebbe portare gara-2 al supplementare
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PAURA PER WEMBANYAMA
Portland, come fatto da diverse squadre in questa stagione, prova a dare fastidio a Wembanyama mettendogli contro un avversario decisamente più piccolo ma forte fisicamente come Holiday, e il veterano è abile nel togliersi al momento giusto sul tentativo di penetrazione del francese, che cade male picchiando la faccia sul parquet.Wembanyama, visibilmente scosso dalla botta presa, si rialza a fatica, rientra negli spogliatoi e, limitato anche dal protocollo della NBA relativo ai colpi presi alla testa, non può più rientrare nella partita
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PER PORTLAND CI PENSA SCOOT
In una serata in cui Deni Avdija tira solo 5/13 dal campo, faticando tantissimo contro gli esterni degli Spurs e chiudendo con 14 punti, a guidare Portland al colpo in trasferta ci pensa Scoot Henderson, autore di una prova da 31 punti con un ottimo 11/17 al tiro in 38 minuti giocati
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LOS ANGELES LAKERS-HOUSTON ROCKETS GARA-2 101-94 (SERIE 2-0)
Ancora senza Luka Doncic e Austin Reaves, i Lakers giocano una eccellente partita a livello difensivo, concedendo a Houston il 40% dal campo e il 24.1% da tre, con ben 15 palle perse forzate e ottengono una solida vittoria che li porta sul 2-0 nella serie. I Rockets iniziano male, andando subito sotto già nel 1° quarto, riescono a ricucire fino al singolo possesso di svantaggio ma agli uomini di coach Ime Udoka sembrano mancare sia la brillantezza che la cattiveria necessarie per riportare in parità la sfida in vista del trasferimento della serie in Texas
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SEMPRE LEBRON, MA CI SONO ANCHE SMART E KENNARD
Il tabellino personale dice 28 punti, 8 rimbalzi e 7 assist, ma nell’ennesima prova da leader dell’eterno LeBron James ingara-2 contro Houston ci sono anche giocate spettacolari, come la schiacciata in reverse che fa esultare tutta la Crypto.com Arena. E attorno al loro super veterano i Lakers trovano anche ottime prestazioni da Marcus Smart (25 punti e 7 assist) e Luke Kennard (23 punti e 8/13 dal campo)
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DURANT NON BASTA, HOUSTON CADE ANCORA
L’ottima notizia per i Rockets nel prepartita consiste nel recupero di Kevin Durant, assente in gara-1 per un problema al ginocchio, e autore di una prova discreta da 23 punti che però lo vede calare bruscamente nel secondo tempo. E senzaDurant l’attacco di Houston proprio non gira e serve a poco anche la doppia doppia da 20 punti e 11 rimbalzi di Alperen Sengun
LA PROGRAMMAZIONE SU SKY SPORT
Oggi in replica su Sky Sport Basket e in streaming su NOW gara-2 della serie tra Lakers e Rockets con il commento di Francesco Bonfardeci e Matteo Soragna
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