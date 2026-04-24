Nella bella vittoria dei Raptors ci sono prima di tutto le prove di Scottie Barnes e RJ Barrett, che segnano 33 punti a testa prendendosi sulle spalle l’attacco della squadra e chiudendo rispettivamente con 3/5 e 6/8 al tiro dalla lunga distanza. E Toronto può godersi anche la grande prestazione del rookie Collin Murray-Boyles, che entra dalla panchina e chiude con 22 punti, 8 rimbalzi e 11/15 dal campo

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