Introduzione
Dopo aver strappato gara-2 in trasferta, i Timberwolves giocano una gara-3 difensivamente perfetta e travolgono Denver andando avanti 2-1 nella serie. È ancora una volta CJ McCollum a regalare la vittoria ad Atlanta, che conduce per buona parte di gara-3, va sotto a 16 secondi dalla fine ma trova il canestro decisivo del veterano che lancia gli Hawks sul 2-1 nella serie. Toronto, dopo aver perso nettamente le prime due gare giocate a Cleveland, accelera nel 4° quarto e grazie alle grandi prestazioni di Scottie Barnes e RJ Barrett batte i Cavs e riapre la serie riportandosi sotto 1-2. Tutti i risultati e gli highlights della notte di playoff NBA
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Quello che devi sapere
ATLANTA HAWKS-NEW YORK KNICKS GARA-3 109-108 (SERIE 2-1)
Dopo aver strappato in volata e in rimonta gara-2 al Madison Square Garden, Atlanta comincia molto bene anche gara-3. I padroni di casa chiudono il 1° quarto con un parziale di 11-0, vanno avanti anche di 18 punti e controllano fino all’ultimo parziale di gioco. I Knicks, però, si rifanno sotto nel 4° quarto e a 16 secondi dalla fine sono avanti di un punto, quando la palla finisce in mano all’avversario che, tra i fischi e i cori assai poco gentili del pubblico di New York, aveva già risolto la partita precedente
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MCCOLLUM PUNISCE ANCORA I KNICKS
È ancora il veterano CJ McCollum, proprio come in gara-2, a prendersi il tiro decisivo per gli Hawks, senza sbagliare il jumper dalla media distanza che riporta avanti i suoi, culmine di una partita da 23 punti. I Knicks, a dire il vero, avrebbero ancora 12 secondi per provare l’ulteriore controsorpasso, ma la difesa di Atlanta non lascia nemmeno prendere un tiro a Jalen Brunson, Karl-Anthony Towns e OG Anunoby, i migliori per gli ospiti con 26, 21 e 29 punti
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CI SONO ANCHE JOHNSON E KUMINGA PER ATLANTA
Oltre a McCollum, in gara-3 gli Hawks trovano un Jalen Johnson scatenato che sfiora la tripla doppia con 24 punti, 10 rimbalzi e 8 assist e un Jonathan Kuminga del tutto decisivo in entrata dalla panchina con i suoi 21 punti e 9/14 al tiro
TORONTO RAPTORS-CLEVELAND CAVALIERS GARA-3 126-104 (SERIE 1-2)
Ai playoff Toronto non batteva Cleveland da ben 12 partite e dopo essere andati sotto 0-2 nella serie i Raptorsreagiscono nella giusta maniera giocando una eccellente gara-3. La partita, in realtà, è equilibrata fino al termine del 3° quarto, quando i padroni di casa hanno 2 punti di vantaggio, ma l’ultima frazione di gioco è tutta di Toronto che travolge i Cavs con un parziale di 43-23 che gli permette di accorciare lo svantaggio e riaprire i giochi
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BARNES & BARRETT LANCIANO TORONTO
Nella bella vittoria dei Raptors ci sono prima di tutto le prove di Scottie Barnes e RJ Barrett, che segnano 33 punti a testa prendendosi sulle spalle l’attacco della squadra e chiudendo rispettivamente con 3/5 e 6/8 al tiro dalla lunga distanza. E Toronto può godersi anche la grande prestazione del rookie Collin Murray-Boyles, che entra dalla panchina e chiude con 22 punti, 8 rimbalzi e 11/15 dal campo
CLEVELAND SI BLOCCA SUL PIÙ BELLO
Fino al termine del 3° quarto, i Cavs danno l’impressione di voler gestire gara-3 facendo pesare la maggior esperienza in partite di playoff, restando a galla senza mai premere sull’acceleratore nell’attesa di farlo nell’ultima frazione di gioco. Solo che nel 4° quarto l’attacco di Cleveland si ferma, e i tentativi di rincorrere Toronto vanno a sbattere sul 2/11 di squadra dalla lunga distanza che negli ultimi 12 minuti condanna gli ospiti
MINNESOTA TIMBERWOLVES-DENVER NUGGETS GARA-3 113-96 (SERIE 2-1)
È la super partenza in difesa, dove concedono agli avversari la miseria di 11 punti nel 1° quarto, a lanciare Minnesota verso la nettissima vittoria in gara-3 che sembra poter far girare la serie in favore dei Timberwolves. Denver, che deve fare a meno del suo barometro tattico Aaron Gordon, non si riprende più dopo la pessima partenza e il resto della partita si trasforma quasi in un lungo allenamento in vista di gara-4, a questo punto potenzialmente già decisiva
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LA DIFESA DEI T’WOLVES È SOFFOCANTE
I numeri dicono 34.1% dal campo e 25% da tre, sono queste le percentuali concesse dai Timberwolves a Denver in gara-3, a riprova di una gara difensiva praticamente perfetta. In attacco, poi, a Anthony Edwards (17 punti) e Julius Randle (20 punti e 10 rimbalzi) basta avere una serata normale, anche per Ayo Dosunmu si prende la scena entrando dalla panchina con 25 punti, 9 assist e 10/15 al tiro
NO GORDON, NO PARTY PER DENVER
Come già successo durante la stagione regolare, l’assenza di Aaron Gordon cambia faccia ai Nuggets, che in gara-3 di fatto non entrano mai davvero in partita e pagano la serataccia al tiro di Nikola Jokic e Jamal Murray, che segnano 27 e 16 punti ma combinano per un pessimo 12/43 complessivo