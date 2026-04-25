Introduzione

A Houston, contro una versione dei Rockets senza Kevin Durant ma con un grande Alperen Sengun, i Lakers, guidati ancora una volta da LeBron James e da un ottimo Marcus Smart, rimontano nel finale e al supplementare piazzano il colpo del 3-0 nella serie e vedono la qualificazione al secondo turno. Partita combattutissima anche a Philadelphia, dove un Tyrese Maxey grande protagonista non basta ai Sixers, perché nel 4° quarto Jayson Tatum e Jaylen Brown trascinano i Celtics alla vittoria in trasferta che vale il 2-1 nella serie. Non c’è Victor Wembanyama, fermo dopo la botta alla testa presa in gara-2, ma i Blazers non ne approfittano e si fanno rimontare e battere dalle grandi prestazioni di Stephon Castle e Dylan Harper. Tutti i risultati e gli highlights della notte di playoff NBA

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