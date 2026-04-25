Playoff NBA, i risultati del sabato: OKC vola sul 3-0 contro i Suns, Orlando batte DetroitNBA
Introduzione
Nella prima partita del sabato di playoff Orlando va avanti anche di 15 punti ancora nel 4° quarto, subisce la prepotente rimonta dei Pistons, che sulle spalle di un Cade Cunningham da 27 punti e 9 assist sorpassa a 3 minuti dalla fine. Da lì in poi, però, Paolo Banchero, che sfiora la tripla doppia con 25 punti, 12 rimbalzi e 9 assist, prende per mano i Magic e li conduce alla vittoria che vale il colpo del 2-1 nella serie. Vanno invece sul 3-0 i Thunder, che controllano anche gara-3 sul campo di Phoenix sulle spalle di uno Shai Gilgeous-Alexander da 42 punti e 8 assist
Quello che devi sapere
ORLANDO MAGIC-DETROIT PISTONS GARA-3 113-105 (SERIE 2-1)
Battaglia doveva essere e battaglia è tra Magic e Pistons, che in gara-3 confermano come la loro serie sia forse la più equilibrata del primo turno, almeno a Est. La partita cambia padrone per ben 12 volte, Orlando sembra averla in mano quando a inizio del 4° quarto ha 15 punti di vantaggio. Solo che i Pistons non mollano il colpo, rimontano e si portano addirittura avanti quando si entra negli ultimi 3 minuti di gara. Ne esce un finale combattutissimo, da cui Orlando esce vittoriosa grazie alle sue due stelle e ad un parziale finale di 9-0 chiuso da una tripla un po' fortunosa
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BANCHERO E WAGNER (E BANE) CI SONO
Il tabellino di Paolo Banchero racconta di una tripla doppia sfiorata con 25 punti, 12 rimbalzi e 9 assist, quello di Franz Wagner si ferma a 17 punti, ma le cose più importanti i due big di Orlando le fanno nei possessi finali, quando dopo la rimonta di Detroit prendono per mano la squadra e, insieme ad un Desmond Bane da 25 punti e 7/9 da tre, la trascinano al colpo del 2-1 nella serie
GUARDA LA TRIPLA FORTUNOSA DI BANCHERO CHE CHIUDE IL 9-0 FINALE DI ORLANDO
CUNNINGHAM ILLUDE DETROIT
Nella rimonta che nel 4° quarto fa sognare Detroit, abilissima a recuperare dal -15 e a mettere anche la testa avanti, c’è soprattutto Cade Cunningham, migliore dei suoi con 27 punti e 9 assist. È proprio il playmaker dei Pistons, però, a commettere qualche errore di troppo nel finale, compresa una pesante palla persa, vanificando così la sua prestazione e quella dell’ex di serata Tobias Harris, che chiude con 23 punti e 7 rimbalzi
PHOENIX SUNS-OKLAHOMA CITY THUNDER GARA-3 109-121 (SERIE 0-3)
Anche senza Jalen Williams, i Thunder non sbagliano sul campo di Phoenix e si portano sul 3-0 nella serie. I padroni di casa vanno sul +9 nel corso del primo quarto, ma i campioni in carica ricuciono subito lo strappo e non si voltano più indietro, controllando il resto del match e non concedendo mai agli avversari di rientrare davvero in partita. Negli ultimi tre anni i Thunder hanno un record perfetto al primo turno dei playoff (11 vittorie e zero sconfitte)
SGA FIRMA IL SUO NUOVO MASSIMO AI PLAYOFF
Shai Gilgeous-Alexander gioca una partita semplicemente perfetta, segnando tutti i 7 tiri tentati nel primo tempo e chiudendo alla fine con 15/18 dal campo per 42 punti che rappresentano il suo nuovo massimo in carriera ai playoff. La difesa dei Suns non trova mai una contromisura per fermarlo e SGA si carica i Thunder sulle spalle, pur aggiungendo anche 8 assist alla sua partita per ispirare i 15 punti di Ajay Mitchell, i 13 di Alex Caruso e i 10 di Chet Holmgren
GUARDA I 42 PUNTI DI SHAI GILGEOUS-ALEXANDER
DILLON BROOKS ULTIMO AD ARRENDERSI
In una serata in cui Devin Booker non si accende mai e ha bisogno di 16 tiri per segnare 16 punti, Dillon Brooks è l'ultimo ad arrendersi in casa Suns, realizzando 33 punti con 11/21 al tiro per la seconda gara in fila sopra quota 30. Jalen Green si vede solamente a sprazzi e chiude con 26 punti, ma dalla panchina arrivano solamente 12 punti (contro i 36 di quella di OKC) e i Suns non riescono a vincere neanche davanti al proprio pubblico
GUARDA I 33 PUNTI DI DILLON BROOKS
LA PROGRAMMAZIONE SU SKY SPORT
A mezzanotte appuntamento su Sky Sport Basket per la diretta di gara-4 tra Hawks e Knicks con alla voce Francesco Bonfaredeci e Mauro Bevacqua
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