Battaglia doveva essere e battaglia è tra Magic e Pistons, che in gara-3 confermano come la loro serie sia forse la più equilibrata del primo turno, almeno a Est. La partita cambia padrone per ben 12 volte, Orlando sembra averla in mano quando a inizio del 4° quarto ha 15 punti di vantaggio. Solo che i Pistons non mollano il colpo, rimontano e si portano addirittura avanti quando si entra negli ultimi 3 minuti di gara. Ne esce un finale combattutissimo, da cui Orlando esce vittoriosa grazie alle sue due stelle e ad un parziale finale di 9-0 chiuso da una tripla un po' fortunosa

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