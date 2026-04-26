Introduzione

Boston domina in gara-4 a Philadelphia, mentre ai Sixers non basta l’esordio ai playoff di Joel Embiid per evitare la sconfitta che li porta sotto 1-3 nella serie. San Antonio ritrova Victor Wembanyama, gioca un secondo tempo perfetto e passa a Portland andando avanti 3-1 sui Blazers. Houston evita il cappotto contro i Lakers vincendo gara-4 nonostante l’assenza di Kevin Durant. Partita dura in gara-4 tra Toronto e Cleveland, dove sono le difese a farla da padrone e i Raptors, trascinati da Scottie Barnes e Brandon Ingram, rimontano e la spuntano in volata. Tutti i risultati e gli highlights della notte di playoff NBA

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