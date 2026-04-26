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Playoff NBA, i risultati del sabato: Houston si salva, Celtics e Spurs volano in trasferta

NBA

Introduzione

Boston domina in gara-4 a Philadelphia, mentre ai Sixers non basta l’esordio ai playoff di Joel Embiid per evitare la sconfitta che li porta sotto 1-3 nella serieSan Antonio ritrova Victor Wembanyama, gioca un secondo tempo perfetto e passa a Portland andando avanti 3-1 sui BlazersHouston evita il cappotto contro i Lakers vincendo gara-4 nonostante l’assenza di Kevin Durant. Partita dura in gara-4 tra Toronto e Cleveland, dove sono le difese a farla da padrone e i Raptors, trascinati da Scottie Barnes e Brandon Ingram, rimontano e la spuntano in volata. Tutti i risultati e gli highlights della notte di playoff NBA

 

VIA AI PLAYOFF: IL TABELLONE COMPLETO

 

Quello che devi sapere

TORONTO RAPTORS-CLEVELAND CAVALIERS GARA-4 93-89 (SERIE 2-2)

Non è una partita per palati fini, gara-4 tra Raptors e Cavs, perché le due squadre la chiudono tirando rispettivamente con il 32% e il 36.8% dal campo. A fare la differenza sono le difese, anche se Cleveland nel 4° quarto piazza un parziale di 15-3 che sembra indirizzare la contesa verso gli ospiti. Il finale, però, è tutto di Toronto, che ritrova i suoi due migliori marcatori, rimonta e piazza il colpo del 2-2 nella serie

 

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1/12

BARNES, INGRAM E UN ROOKIE TUTTA ENERGIA

In una partita a basso punteggio e in cui tutti fanno una fatica tremenda, i 23 punti a testa di Scottie Barnes e Brandon Ingram finiscono per fare la differenza. Così come la differenza finisce per farla l’energia su entrambi i lati del campo del rookie Collin Murray-Boyles, che entra dalla panchina e contribuisce con 15 punti e 10 rimbalzi

2/12
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CLEVELAND: STELLE CERCASI

Donovan Mitchell, anche nel finale punto a punto, prova a prendersi i suoi Cavs sulle spalle, ma nei suoi 20 punti c’è un disastroso 6/24 dal campo. Peggio riesce a fare Evan Mobley, che chiude con 8 punti e 9 rimbalzi, mentre James Harden di punti ne segna 19 con anche 8 assist ma, come d’abitudine ai playoff, nel momento critico sparisce 

3/12

PORTLAND TRAIL BLAZERS-SAN ANTONIO SPURS GARA-4 93-114 (SERIE 1-3)

Se dopo la vittoria di gara-3, strappata a Portland nonostante l’assenza di Victor Wemabnyama, qualcuno avesse bisogno di ulteriori prove del fatto che gli Spurs hanno raggiunto lo status di contendere, arriva il secondo tempo di gara-4Sotto di 17 all’intervallo lungoSan Antonio, che ritrova la sua stella dopo la brutta botta alla testa di gara-2, soffre un Deni Avdija da 26 punti ma al rientro in campo domina concedendo ai Blazers solo 35 punti in tutta la seconda metà di gara e volano sul 3-1 nella serie

 

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4/12
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WEMBY TORNA, SAN ANTONIO CAMBIA MARCIA

La notizia del suo rientro arriva a pochi minuti dalla palla a due, ma nella prima metà di gara-4 Victor Wembanyama fatica parecchio, forse ancora un po’ limitato dai postumi dell’incidente di gara-2. Dopo l’intervallo lungo, però, il francese cambia marcia e con lui la squadra tutta. Nella ripersa Wembanyama segna 18 dei suoi 27 punti totali, a cui aggiunge 12 rimbalzi, 3 assist, 4 palle recuperate e 7 stoppate. E accanto a lui gli Spurs trovano anche un De’Aaron Fox da 28 punti, 7 assist e 11/17 dal campo, ipotecando il passaggio del turno con un’altra vittoria in trasferta

 

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5/12

PHILADELPHIA 76ERS-BOSTON CELTICS GARA-4 96-128 (SERIE 1-3)

Non c’è storia in gara-4 a Philadelphia, perché i Celtics mettono subito in chiaro di voler tornare a casa per gara-5 con il punteggio della serie sul 3-1 e quindi con il colpo del possibile passaggio del turno in canna. Già al termine del 1° quarto Boston, concentratissima su entrambi i lati del campo, è avanti di 16 e i Sixers non sembrano davvero in grado di rientrare in partita, lasciando viceversa gonfiarsi il vantaggio degli ospiti che dominano anche grazie all’apporto della loro panchina

 

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6/12
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TATUM C’È, PRITCHARD LA DECIDE

Le buone notizie, oltre alla nettissima vittoria del 3-1 nella serie, per Boston arrivano da Jayson Tatum, che pare aver davvero recuperato la miglior forma e chiude con 30 punti, 11 assist e 7 rimbalzi, e da Payton Pritchard, che come d’abitudine entra dalla panchina e manda in crisi i Sixers con 32 punti e 6/12 al tiro dalla lunga distanza

 

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7/12

SI RIVEDE EMBIID

Dopo l’operazione d’appendicite, arriva finalmente l’esordio in questi playoff per Joel Embiid, che in gara-4 parte in quintetto per i Sixers, chiude con 26 punti, 10 rimbalzi e 6 assist, ma tira solo 9/21 dal campo e non riesce a dare la scossa a i suoi, di fatto mai in partita e ora sull’orlo dell’eliminazione

8/12
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HOUSTON ROCKETS-LOS ANGELES LAKERS GARA-4 115-96 (SERIE 1-3)

Spalle al muro, con il possibile cappotto da subire in casa e senza Kevin Durant, ancora fermo per il problema alla caviglia, i Rockets mettono in campo una grande reazione, prendendo il controllo del gioco fin dai primi possessi, conducendo nel punteggio e dando lo strappo decisivo nel 3° quarto. A fare la differenza è prima di tutto la difesa di Houston, che forza ben 23 palle perse ai Lakers e concede agli avversari un disastroso 22.7% di squadra al tiro dalla lunga distanza

 

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9/12

PER HOUSTON GUIDA AMEN THOMPSON

A guidare la reazione d’orgoglio dei Rockets è Amen Thompson, migliore dei suoi con 23 punti, 7 assist, 10/16 dal campo e una prova di grande leadership, ben coadiuvato dalle buone prove di Tari Eason (20 punti e 8 rimbalzi) e Alperen Sengun (19 punti e 6 rimbalzi)

10/12
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I LAKERS MANCANO IL COLPO

Con il vantaggio di 3-0 e di fronte ad un’avversaria priva del suo miglior giocatore, i Lakers sprecano la possibilità di chiudere la serie giocando una partita caratterizzata da troppe distrazioni, in cui si salva il solo Deandre Ayton (19 punti e 10 rimbalzi), poi espulso per un fallo duro su Sengun, mentre LeBron James (10 punti, 9 assist e 2/9 dal campo) non ripete le eccellenti prove fornite fin qui in questi playoff

11/12

LA PROGRAMMAZIONE SU SKY SPORT

Oggi in replica su Sky Sport Basket la gara-4 tra Rockets e Lakers con alla voce Francesco Bonfardeci e Dario Vismara

 

I PLAYOFF NBA SU SKY SPORT: LA PROGRAMMAZIONE COMPLETA                                        

 

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