Per il terzo anno consecutivo i Thunder chiudono con un cappotto la loro serie di primo turno e eliminano i Sunsdopo una gara-4 gestita da grande squadra, controllando il ritmo di gioco e il punteggio e lasciando agli avversari solo l’illusione di poter ottenere il punto della bandiera nella serie. Anche perché a guidare i campioni in carica è ancora una volta l’MVP in carica, che non sembra contemplare distrazioni per sé e per i compagni di squadra

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