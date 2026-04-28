Introduzione
Trascinata dal solito, immarcabile Shai Gilgeous-Alexander, Oklahoma City passa a Phoenix anche in gara-4 e per il terzo anno consecutivo chiude la sua serie di primo turno con un cappotto ai danni degli avversari. Senza gli infortunati Anthony Edwards e Donte DiVincenzo, Minnesota cede alla tripla doppia di Nikola Jokic che salva Denverdall’eliminazione e allunga la serie almeno fino a gara-6. Come nei tre episodi precedenti della seria, sono le difese a dominare gara-4 tra Orlando e Detroit, con i Magic che strappano in volata il colpo del 3-1 grazie a un Desmond Banedecisivo ma rischiano di perdere per infortunio Franz Wagner.
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Quello che devi sapere
ORLANDO MAGIC-DETROIT PISTONS GARA-4 94-89 (SERIE 3-1)
Come nei tre episodi precedenti della serie, sono le difese a dettare legge in gara-4 tra Orlando e Detroit. Nel primo tempo, a dire, il vero, le due squadre riescono ad accumulare un vantaggio in doppia cifra, poi recuperato dall’avversaria, e alla fine sono le 20 palle perse dai Pistons contro le 10 dei Magic a fare la differenza in un finale punto a punto che premia i padroni di casa
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BANE LA RISOLVE, PAURA PER WAGNER
È una tripla di Desmond Bane, migliore dei suoi con 22 punti e 5/10 al tiro dalla lunga distanza, a 1.16 dalle fine a dare a Orlando due possessi pieni di vantaggio, poi portati fino alla sirena finale. E nei festeggiamenti per il colpo del 3-1 nella serie c’è però la preoccupazione per Franz Wagner, che esce nel finale del 3° quarto per un problema al polpaccio destro e chiude in anticipo la sua gara-4 da 19 punti
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I PISTONS SPALLE AL MURO
Dal 2003, ovvero da quando è stato introdotto il formato al meglio delle 7 gare anche al primo turno, è successo solo quattro volte che la testa di serie venisse sconfitta dall’8^, eventualità che ora si apre di fronte ai Pistons. Anche in gara-4, infatti, Detroit tira malissimo con il 37.8% di squadra, e l’uomo simbolo delle difficoltà dei Pistons è Cade Cunningham, che chiude con 25 punti, 9 rimbalzi e 6 assist ma tirando solo 7/23 dal campo
PHOENIX SUNS-OKLAHOMA CITY THUNDER GARA-4 122-131 (SERIE 0-4)
Per il terzo anno consecutivo i Thunder chiudono con un cappotto la loro serie di primo turno e eliminano i Sunsdopo una gara-4 gestita da grande squadra, controllando il ritmo di gioco e il punteggio e lasciando agli avversari solo l’illusione di poter ottenere il punto della bandiera nella serie. Anche perché a guidare i campioni in carica è ancora una volta l’MVP in carica, che non sembra contemplare distrazioni per sé e per i compagni di squadra
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SGA NON PERDONA
Alla fine il tabellino dice 31 punti, 8 assist e 10/17 dal campo, specchio fedele di una partita che Shai Gilgeous-Alexander domina senza nemmeno schiacciare troppo sull’acceleratore, confermandosi un rebus irrisolvibile per la difesa di Phoenix. I Thunder, poi, trovano anche l’ottima doppia doppia da 24 punti e 12 rimbalzi di Chet Holmgren e i 22 punti di un Ajay Mitchell che sfrutta al meglio la partenza in quintetto e ora attendono di conoscere chi, tra Lakers e Rockets, li affronterà al secondo turno
PHOENIX SALUTA A TESTA ALTA
Non si può certo dire che i Suns, sotto 0-3, non ci provino a evitare il cappotto e l’eliminazione, ma nonostante quattro dei cinque giocatori partiti in quintetto chiudano con almeno 20 punti, con Devin Booker a guidare il gruppo a quota 24, semplicemente per i ragazzi di coach Jordan Ott non basta, perché anche in gara-4 Oklahoma City ribadisce la sua netta superiorità e chiude una stagione comunque molto positiva per Phoenix
DENVER NUGGETS-MINNESOTA TIMBERWOLVES GARA-5 125-113 (SERIE 2-3)
C’è poco da fare per Minnesota, che avrebbe in canna il colpo che chiude la serie ma che senza Anthony Edwards e Donte DiVincenzo, infortunatisi in gara-4, insegue dall’inizio alla fine Denver senza riuscire mai davvero a impensierire i padroni di casa nonostante i 27 punti e 9 rimbalzi di un Julius Randle molto combattivo. Per i Nuggets, invece, arriva una vittoria netta, che evita l’eliminazione prematura e rimanda il possibile verdetto a gara-6 o addirittura a gara-7
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CI PENSANO JOKIC E MURRAY
Fin qui la loro serie non era stata granché, ma in gara-5, di fronte a una versione dei Timberwolves decimata dagli infortuni e con il baratro dell’eliminazione davvero in vista, Nikola Jokic, in tripla doppia con 27 punti, 16 rimbalzi e 12 assist, e Jamal Murray, autore di una prova da 24 punti e 7 assist, guidano i Nuggets con mano sicura verso la vittoria che quantomeno allunga la loro avventura ai playoff
LA PROGRAMMAZIONE SU SKY SPORT
Oggi in replica su Sky Sport Basket la gara-5 tra Nuggets e Timberwolves con alla voce Flavio Tranquillo e Davide Pessina
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