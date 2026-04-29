Introduzione
San Antonio non sbaglia il colpo e con una grande prova di squadra e di maturità batte i Blazers in gara-5 e sulle spalle di un De’Aaron Fox che spegne i tentativi di rimonta di Portland chiude la serie sul 4-1 e vola al secondo turno dei playoff, dove mancava dal 2017. Con la possibilità di chiudere la serie con Philadelphia, i Celtics incappano in un 4° quarto disastroso e, complice la grande prova di Joel Embiid dall’altra parte, subiscono una inaspettata sconfitta casalinga che rimanda almeno fino a gara-6 il passaggio del turno. Passaggio del turno che potrebbe arrivare in gara-6anche per i Knicks, che al Madison Square Garden dominano Atlanta guidati da un super Jalen Brunson e vanno avanti 3-2. Tutti i risultati e gli highlights dalla notte di playoff NBA
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Quello che devi sapere
BOSTON CELTICS-PHILADELPHIA 76ERS GARA-5 97-113 (SERIE 3-2)
È un parziale di 12-0 nel cuore di un 4° quarto dominato, in cui i Celtics sbagliano i loro ultimi 14 tiri, peggior striscia per chiudere una partita di playoff dal 2005, a regalare ai Sixers la vittoria in trasferta a Boston che li salva dall’eliminazione e che sembra proprio poter riaprire una serie che in molti davano per decisa. Anche perchéPhiladelphia ritrova il suo miglior giocatore, del tutto decisivo quando la palla pesa
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EMBIID TRASCINA I SIXERS
Era rientrato in gara-4, andando subito in doppia doppia per punti e rimbalzi al suo esordio in questi playoff ma senza riuscire a trascinare la squadra alla vittoria, e in gara-5 Joel Embiid gioca una delle sue migliori partite della carriera nella post-season. Il centro dei Sixers chiude con 33 punti, ma soprattutto segna i canestri decisivi che cambiano direzione alla partita nel secondo tempo e in particolare nel 4° quarto
BOSTON SI FERMA TROPPO PRESTO
Con di fronte la possibilità di chiudere la serie e attendere il risultato di quella tra New York e Atlanta, i Celtics giocano una discreta partita fino al 4° quarto, quando invece di accelerare e mandare al tappeto Philadelphia i ragazzi di coach Joe Mazzulla si bloccano, segnano solo 11 punti tirando 3/22 dal campo e rimandano il passaggio del turno almeno fino a gara-6
NEW YORK KNICKS-ATLANTA HAWKS GARA-5 126-97 (SERIE 3-2)
Non c’è storia al Madison Square Garden, dove i Knicks dominano gara-5 grazie ad una partenza lanciata, macinano gli Hawks a rimbalzo (48 a 27 il conteggio finale) e gestiscono fino alla sirena finale. Atlanta, invece, gioca forse la peggior partita della serie e giovedì notte, tra le mura di casa, dovrà provare a evitare l’eliminazione ritrovando energie e idee che in gara-5 sono mancate del tutto
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BRUNSON NON SBAGLIA
Con la possibilità di riprendere le redini di una serie che dopo la sconfitta di gara-3 sembrava poter sfuggire di mano, Jalen Brunson gioca una partita ai limiti della perfezione e trascina i suoi alla nettissima vittoria con 39 punti, 8 assist e 15/23 al tiro. Al suo fianco Karl-Anthony Towns fa il resto e chiude con 16 punti e 14 rimbalzi in 34 minuti giocati
ATLANTA NON C’È
Invece di tentare il colpaccio in trasferta già riuscito in gara-2, Atlanta si presenta a gara-5 con troppa distrazione e una carica agonistica davvero minima. A salvarsi tra gli Hawks è il solo Jalen Johnson, che chiude con 18 punti, 10 rimbalzi e 6 assist, ma è davvero troppo poco per pensare di impensierire i Knicks
SAN ANTONIO SPURS-PORTLAND TRAIL BLAZERS GARA-5 114-95 (SERIE 4-1)
Che gli Spurs abbiano tutta l’intenzione di chiudere la serie con Portland in gara-5 di fronte al proprio pubblico lo si capisce già da un primo tempo in cui i ragazzi di coach Mitch Johnson non lasciano scampo agli avversari, andando all’intervallo lungo sul +20. Nella ripresa i Blazers ritrovano Deni Avdija (22 punti) e provano riportarsi sotto, ma a respingerli e a scrivere la parola fine alla loro stagione ci pensano i due punti fermi di San Antonio
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WEMBY CHIUDE IL CANESTRO, FOX SEGNA QUANDO SERVE
Nel 4° quarto Portland riesce a tornare a -9 e sembra poter riaprire gara-5, ma sui possessi decisivi i Blazers trovanoVictor Wembanyama (17 punti, 14 rimbalzi e 6 stoppate) a chiudere la via del canestro, mentre nell’altra metà campo De’Aaron Fox recita la parte del veterano per cui gli Spurs l’hanno portato in Texas, segna 13 dei suoi 21 punti proprio nell’ultima frazione di gioco e chiude tirando 8/14 dal campo con anche 9 assist
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LA PROGRAMMAZIONE SU SKY SPORT
Oggi in replica su Sky Sport Basket la gara-5 tra Knicks e Hawks con alla voce Dario Vismara e Matteo Soragna
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