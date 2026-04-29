Introduzione

San Antonio non sbaglia il colpo e con una grande prova di squadra e di maturità batte i Blazers in gara-5 e sulle spalle di un De’Aaron Fox che spegne i tentativi di rimonta di Portland chiude la serie sul 4-1 e vola al secondo turno dei playoff, dove mancava dal 2017. Con la possibilità di chiudere la serie con Philadelphia, i Celtics incappano in un 4° quarto disastroso e, complice la grande prova di Joel Embiid dall’altra parte, subiscono una inaspettata sconfitta casalinga che rimanda almeno fino a gara-6 il passaggio del turno. Passaggio del turno che potrebbe arrivare in gara-6anche per i Knicks, che al Madison Square Garden dominano Atlanta guidati da un super Jalen Brunson e vanno avanti 3-2. Tutti i risultati e gli highlights dalla notte di playoff NBA

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