Introduzione

I Rockets evitano di nuovo l'eliminazione e vincono gara-5 sul campo dei Lakers, resistendo ai 25 punti di LeBron James e al ritorno in campo di Austin Reaves. Con 22 di Jabari Smith Jr, Houston diventa la 16^ squadra nella storia a forzare gara-6 partendo da 0-3 nella serie. A Detroit va in scena un duello strepitoso tra Cade Cunningham e Paolo Banchero, entrambi autori di 45 punti, ma a vincere sono i Pistons che forzano gara-6 da giocare in Florida. A Cleveland i Cavs vincono e si portano sul 3-2 nella serie contro Toronto: per la prima volta dal 2014 ci saranno sei gare-6 su otto serie del primo turno dei playoff