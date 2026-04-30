Playoff NBA, risultati della notte: Houston passa in gara 5, vincono Pistons e CavsHIGHLIGHTS NBA
Introduzione
I Rockets evitano di nuovo l'eliminazione e vincono gara-5 sul campo dei Lakers, resistendo ai 25 punti di LeBron James e al ritorno in campo di Austin Reaves. Con 22 di Jabari Smith Jr, Houston diventa la 16^ squadra nella storia a forzare gara-6 partendo da 0-3 nella serie. A Detroit va in scena un duello strepitoso tra Cade Cunningham e Paolo Banchero, entrambi autori di 45 punti, ma a vincere sono i Pistons che forzano gara-6 da giocare in Florida. A Cleveland i Cavs vincono e si portano sul 3-2 nella serie contro Toronto: per la prima volta dal 2014 ci saranno sei gare-6 su otto serie del primo turno dei playoff
Quello che devi sapere
CLEVELAND CAVALIERS-TORONTO RAPTORS GARA-5 125-120 (SERIE 3-2)
I Cavs difendono il fattore campo come sempre è successo finora nella serie coi Raptors, portandosi sul 3-2 davanti al proprio pubblico. Toronto parte forte e va avanti di 12 sia a metà primo quarto che all’inizio della ripresa, ma i padroni di casa rimontano già nel terzo quarto e nel quarto periodo cambiano marcia, tenendo i canadesi a 7/28 dal campo negli ultimi 12 minuti per prendersi la partita
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SCHRÖDER EROE A SORPRESA DALLA PANCHINA
In una serata in cui James Harden e Evan Mobley segnano 23 punti a testa e Donovan Mitchell ne aggiunge 19, a fare la differenza sono i 19 dalla panchina di Dennis Schröder, che ne realizza 11 solamente nel quarto periodo per spingere i suoi sul 3-2. Cleveland tira benissimo da tre punti (18/36 di squadra) ed espone i limiti offensivi dei Raptors, con la possibilità di chiudere la serie a Toronto in gara-6
TORONTO PERDE INGRAM NEL SECONDO QUARTO
Il miglior realizzatore del match è RJ Barrett con 25 punti a cui si aggiungono i 20 di Ja’Kobe Walter e la tripla doppia sfiorata da Scottie Barnes (17 punti, 8 rimbalzi e 11 assist), ma la notizia peggiore di serata per i Raptors è l’infortunio di Brandon Ingram. Il realizzatore esce nel corso del secondo quarto per via di una infiammazione al tallone e non rientra più in campo chiudendo con 1 punto in 11 minuti, e senza di lui l’attacco di Toronto crolla al momento decisivo
DETROIT PISTONS-ORLANDO MAGIC GARA-5 116-109 (SERIE 2-3)
I Pistons rimangono in vita nella serie contro i Magic vincendo gara-5 davanti al proprio pubblico e forzando gara-6 a Orlando. I padroni di casa rimangono avanti dall’inizio alla fine, partendo forte con 38 punti nel primo quarto e toccando il +17 a metà secondo e il +15 all’inizio dell’ultima frazione, ma i Magic rimangono sempre in partita e a 32 secondi dalla fine sono sotto solamente di tre lunghezze. Serve allora un canestro di Cade Cunningham per ristabilire le distanze e regalare ai Pistons il punto del 2-3 nella serie
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CUNNINGHAM DA SOGNO: 45 PUNTI, RECORD DI FRANCHIGIA
Nel momento più disperato della stagione, Cade Cunningham risponde presente e sfodera una prestazione mai vista nella storia dei Pistons. I suoi 45 punti rappresentano infatti un record ai playoff per la franchigia (superato Dave Bing a 44 nel 1968), trovando anche ottime percentuali dal campo (13/23 di cui 5/8 dall’arco) e perfette ai liberi (14/14). A dargli una mano ci sono anche i 23 di Tobias Harris e i 12 a testa di Duncan Robinson e Jalen Duren, mentre Ausar Thompson pensa a tutto il resto (6 punti, 15 rimbalzi, 6 assist, 5 recuperi e 2 stoppate)
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BANCHERO PAREGGIA A QUOTA 45, MA NON BASTA
Dall’altra parte anche Paolo Banchero firma il suo massimo in carriera ai playoff da 45 punti (terza miglior prestazione di sempre nella storia dei Magic dietro i 46 di Tracy McGrady e Dwight Howard). Complice l’assenza di Franz Wagner alle prese con un infortunio al polpaccio, il numero 5 si carica i Magic sulle spalle realizzando 17 dei 31 tiri tentati di cui 6/11 dalla lunga distanza, ma sbaglia ben 7 tiri liberi (5/12) che col senno di poi risultano determinanti. A sostenerlo ci sono i 19 di Anthony Black (suo massimo ai playoff) e i 18 di Desmond Bane: Orlando avrà comunque la possibilità di chiudere la serie davanti al proprio pubblico in gara-6
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LOS ANGELES LAKERS-HOUSTON ROCKETS GARA-5 93-99 (SERIE 3-2)
Per la 16^ volta nella storia dei playoff la squadra sotto 0-3 in una serie riesce a forzare gara-6, con i Rockets capaci di vincere alla Crypto.com Arena per evitare l’eliminazione e riportare la serie davanti al proprio pubblico. Dopo un primo quarto in cui i Lakers vanno avanti anche di 11 lunghezze, i Rockets cominciano a difendere sul serio e concedono solo 39 punti agli avversari nei due quarti centrali contro i loro 55, creando un vantaggio in doppia cifra che riescono a difendere fino alla fine nonostante i tentativi dei Lakers
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SMITH E EASON GUIDANO UN QUINTETTO TUTTO IN DOPPIA CIFRA
Per una volta non sono Alperen Sengun e Amen Thompson (comunque entrambi in doppia cifra con 14 e 15 punti) a guidare i Rockets, ma i 22 punti di Jabari Smith Jr e i 18 di Tari Eason. A loro si aggiungono i 12 di Reed Sheppard, che ne mette quattro in fila nel momento decisivo del quarto periodo quando i Lakers erano rientrati a -3 a tre minuti dalla fine
IL RITORNO DI REAVES NON BASTA, LEBRON CI PROVA MA NON NE HA
La difesa di Houston riesce a soffocare l’attacco dei Lakers, togliendo il tiro da tre punti agli avversari (7/27 dall’arco di squadra) e forzando 15 palle perse. Il ritorno in campo di Austin Reaves (22 punti dalla panchina, ma con 4/16 al tiro) e gli sforzi di LeBron James (25 punti e 7 assist, ma con 0/6 dall’arco) non bastano ai Lakers, che non sfruttano una grande prova di Deandre Ayton (18 punti e 17 rimbalzi di cui 10 in attacco) e dovranno chiudere i conti a Houston per evitare una pericolosa gara-7
LA PROGRAMMAZIONE SU SKY SPORT
In arrivo nella notte la gara-6 tra i Philadelphia 76ers e i Boston Celtics, da seguire in diretta su Sky Sport Basket a partire dalle 2.00 e in replica venerdì 1 maggio col commento di Davide Fumagalli e Davide Pessina