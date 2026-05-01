Introduzione

È un’autentica impresa quella compiuta dai T’Wolves, che oltre alle assenze annunciate di Anthony Edwards e Donte DiVincenzo in gara-6 devono rinunciare anche a Ayo Dosunmu ma trovano un grande Jaden McDaniels e con una eccellente prova difensiva battono comunque Denver e la eliminano dai playoff. Tutto facile, anzi facilissimo per i Knicks, che con un primo tempo perfetto si lanciano in una vittoria dalle dimensioni storiche per il punteggio ad Atlantae avanzano al secondo turno. Tutto rimandato a gara-7 invece tra Sixers e Celtics, perché Philadelphia, trascinata da Tyrese Maxey, vince nettamente gara-6 e pareggia la serie dopo essere stata sotto 1-3. Tutti i risultati e gli highlights della notte di playoff NBA

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