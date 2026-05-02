A spingere i Lakers nel decisivo primo tempo è stato, neanche a dirlo, LeBron James. Dopo due partite in cui non era riuscito ad avere grande successo contro la difesa dei Rockets, il Re ha cambiato marcia in gara-6 realizzando 18 punti nel solo primo tempo e chiudendo alla fine a quota 28, a cui ha aggiunto anche 8 rimbalzi e 7 assist in 37 minuti di gioco. I Lakers hanno avuto anche 21 punti da Rui Hachimura e 15 da Austin Reaves, mentre Deandre Ayton si è fatto sentire con 16 rimbalzi sotto canestro