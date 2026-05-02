Playoff NBA, risultati della notte: i Lakers eliminano Houston, Detroit e Toronto a gara-7HIGHLIGHTS NBA
Introduzione
I Lakers si impongono con autorità a Houston in gara-6 e chiudono la serie sul 4-2, trascinati dai 28 punti di LeBron James per andare a sfidare gli Oklahoma City Thunder al prossimo turno. A Orlando i Detroit Pistons rimangono in vita rimontando 24 punti di svantaggio nella ripresa, approfittando di un tragico secondo tempo al tiro dei Magic e forzando gara-7 nella serie. Si deciderà a gara-7 anche la serie tra Toronto e Cleveland, perché a 1.2 secondi dalla fine del supplementare di gara-6 RJ Barrett ha segnato una tripla folle grazie a un rimbalzo altissimo del pallone sul secondo ferro, regalando il successo ai Raptors che vale il 3-3 nella serie. Di seguito il racconto e gli highlights delle tre gare della notte
Quello che devi sapere
ORLANDO MAGIC-DETROIT PISTONS GARA-6 79-93 (SERIE 3-3)
Dire che gara-6 è stata una sfida dai due volti sarebbe un eufemismo. Nel primo tempo i Magic hanno dominato, andando all’intervallo avanti di 22 lunghezze grazie a un secondo quarto da 35-12 e sembrando più che pronti a chiudere i conti nella serie ed eliminare i Pistons testa di serie numero 1. Dopo aver toccato il massimo vantaggio sul +24 a inizio ripresa, però, qualsiasi cosa potesse andare storta per i Magic lo ha fatto e i Pistons hanno realizzato una rimonta epica, confezionando un parziale di 35-5 per un secondo tempo che si è concluso con l’incredibile punteggio di 55-19 per gli ospiti, forzando così gara-7
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CADE CUNNINGHAM GUIDA LA RIMONTA: 32 PUNTI
A guidare i Pistons a una rimonta che non si era mai vista in trasferta per evitare l’eliminazione è stato ancora una volta Cade Cunningham. Il playmaker di Detroit ha chiuso come miglior realizzatore del match con 32 punti, 10 rimbalzi, 3 assist e 4 recuperi, realizzando 10 dei 23 tiri tentati e 10/12 dalla lunetta per tenere in vita la stagione dei suoi Pistons. Insieme a lui ci sono anche i 22 di Tobias Harris e i 14 di Duncan Robinson (+38 di plus-minus nel solo secondo tempo) per riportare la serie davanti al proprio pubblico per la sfida decisiva
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DISASTRO MAGIC: 45 MINUTI D'OROLOGIO SENZA SEGNARE
Per dare l’idea del disastro realizzato dai Magic, basti pensare che nel secondo tempo hanno passato 45 minuti d’orologio (dalle 20:46 alle 21:31) senza segnare neanche un canestro dal campo, sbagliando 23 tiri consecutivi per realizzare un nuovo record negativo ai playoff in questo secolo. Orlando ha chiuso la ripresa con 4/37 al tiro di cui 2/18 dalla lunga distanza e 9/12 ai liberi, venendo anche surclassata a rimbalzo (35-17) e non andando oltre i 17 punti a testa di Paolo Banchero (4/20 al tiro) e Desmond Bane (7/18), uscendo tra i fischi dei propri tifosi
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TORONTO RAPTORS-CLEVELAND CAVALIERS GARA-6 112-110 OT (SERIE 3-3)
Anche a Toronto la squadra di casa ha sprecato un vantaggio di 11 lunghezze nel quarto periodo, con i Cavs che sono riusciti a rimontare fino a pareggiare i conti a 12 secondi dalla fine con un canestro di Evan Mobley per forzare il supplementare. Nell'overtime gli ospiti erano riusciti a mettere la testa avanti con un sottomano di Donovan Mitchell a 34 secondi dalla fine, ma dopo un tiro libero di Jamal Shead e una delle 18 palle perse di squadra di Cleveland, il pallone è finito nelle mani di RJ Barrett che si è fatto trovare pronto con l’appuntamento col destino
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RJ BARRETT COME KAWHI: RIMBALZO SUL FERRO E CANESTRO DELLA VITTORIA
Il ragazzo nato e cresciuto a Toronto ha realizzato il sogno di qualsiasi ragazzino, segnando il canestro della vittoria a 1.2 secondi dalla fine del supplementare con una tripla che ha colpito il ferro prima di alzarsi altissima sopra il canestro, ricadendo perfettamente dentro per dare il vantaggio ai suoi a cui Evan Mobley non ha poi saputo rispondere. Barrett ha segnato nello stesso canestro in cui Kawhi Leonard nel 2019 decise gara-7 contro i Philadelphia 76ers, anche quella volta in un supplementare e con l’aiuto di quattro rimbalzi sul ferro; a Barrett ne è bastato uno seppur molto alto, ma quel canestro continua a essere benedetto per i canadesi
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MOBLEY E MITCHELL NE FANNO 50 IN DUE, MA NON BASTA
Dopo essere andati vicinissimi al successo in trasferta, ora i Cavs dovranno difendere di nuovo il fattore campo (in questa serie nessuno ha ancora vinto lontano da casa) per avanzare al turno successivo. Evan Mobley (26 punti) e Donovan Mitchell (24 ma con 2/10 da tre e zero tiri liberi) ne hanno realizzati 50 in due, mentre James Harden pur tirando male (5/14) e perdendo tanti palloni (4 sui 18 di squadra) ha chiuso con 16 punti, 9 rimbalzi e 9 assist. A Cleveland, però, servirà giocare per intero la partita, senza i vistosi cali di rendimento visti fin troppo spesso nella serie
HOUSTON ROCKETS-LOS ANGELES LAKERS GARA-6 78-98 (SERIE 2-4)
Il tabellone del secondo turno dei playoff a Ovest si completa con i Los Angeles Lakers, che dopo aver perso le ultime due gare chiudono i conti in gara-6 nella serie contro i Rockets con un successo convincente. Un maxi parziale di 18-3 nel corso del primo tempo permette ai gialloviola di mettere le mani sulla partita e non lasciarne mai il controllo, concedendo al massimo ai padroni di casa di tornare a -16 nella ripresa e veleggiando verso il successo che vale il passaggio del turno, mettendo fine alla stagione dei Rockets
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INFINITO LEBRON JAMES: MIGLIOR REALIZZATORE A 28 PUNTI
A spingere i Lakers nel decisivo primo tempo è stato, neanche a dirlo, LeBron James. Dopo due partite in cui non era riuscito ad avere grande successo contro la difesa dei Rockets, il Re ha cambiato marcia in gara-6 realizzando 18 punti nel solo primo tempo e chiudendo alla fine a quota 28, a cui ha aggiunto anche 8 rimbalzi e 7 assist in 37 minuti di gioco. I Lakers hanno avuto anche 21 punti da Rui Hachimura e 15 da Austin Reaves, mentre Deandre Ayton si è fatto sentire con 16 rimbalzi sotto canestro
HOUSTON CROLLA AL TIRO E VIENE ELIMINATA
A differenza di quanto accaduto nelle ultime due partite in cui avevano realizzato 26 triple in tutto, in gara-6 i Rockets incappano in una serata da 5/28 dall’arco e da 35% complessivo al tiro, senza mandare nessuno oltre i 18 punti di Amen Thompson e i 17 di Alperen Sengun. Senza Kevin Durant per la quinta volta su sei in questa serie, i Rockets sbagliano anche 11 tiri consecutivi nel secondo quarto e non trovano neanche i recuperi difensivi (solo 6 in tutta la partita) per procurarsi canestri semplici, venendo eliminati al primo turno per il secondo anno consecutivo
IL TABELLONE PLAYOFF
I Lakers passano il turno e affronteranno i campioni in carica degli Oklahoma City Thunder in semifinale di conference. A Est invece solamente i Knicks sono già al secondo turno, con le altre tre serie che si decideranno solamente a gara-7
LA PROGRAMMAZIONE SU SKY SPORT
E a proposito di gara-7: quella tra Boston Celtics e Philadelphia 76ers è in onda stanotte su Sky Sport Basket a partire dall’1.30 con il commento LIVE di Flavio Tranquillo e Davide Pessina, per non perdersi neanche un’emozione della sfida decisiva per il passaggio del turno