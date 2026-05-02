Dopo aver dominato il primo tempo di gara-6 contro Detroit e aver toccato il massimo vantaggio sul +24 a inizio ripresa, gli Orlando Magic hanno messo in scena un disastro epocale, crollando miseramente e perdendo il secondo tempo per 55-19, sbagliando 23 tiri consecutivi e passando 45 minuti d'orologio senza segnare dal campo. Ora Banchero e compagni dovranno vincere gara-7 a Detroit per evitare l'eliminazione

Sembrava tutto fatto per gli Orlando Magic. Dopo un primo tempo dominato in lungo e in largo in gara-6 contro i Detroit Pistons, a inizio ripresa erano andati avanti anche di 24 lunghezze ed erano in totale controllo di un match che li avrebbe mandati al secondo turno dei playoff, diventando solo la settima testa di serie numero 8 a eliminare una numero 1. Da lì in poi però è andato in scena un dramma sportivo epocale: per dare l’idea del disastro realizzato dai Magic nel secondo tempo, basti pensare che hanno passato 45 minuti d’orologio (dalle 20:46 alle 21:31) senza segnare neanche un canestro dal campo, sbagliando 23 tiri consecutivi per realizzare un nuovo record negativo ai playoff in questo secolo. Orlando ha chiuso la ripresa con 4/37 al tiro di cui 2/18 dalla lunga distanza e 9/12 ai liberi, venendo anche surclassata a rimbalzo (35-17) e non andando oltre i 17 punti a testa di Paolo Banchero (4/20 al tiro) e Desmond Bane (7/18), uscendo tra i fischi dei propri tifosi e dovendo tornare a Detroit per conquistare il passaggio del turno in gara-7.