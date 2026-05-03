Ormai sono passati quasi 10 anni dal suo addio a Orlando, arrivato in una trade che aveva aperto la sua prima avventura in maglia Pistons, e forse quella giocata da Tobias Harris più che una gara-7 da ex è una gara-7 con cui cancellare i dubbi accumulati in tanti anni di prestazioni non all’altezza ai playoff. E contro i Magic Harris è più che convincente, diventando il grande protagonista del primo parziale che lancia Detroit in un 2° quarto per lui a 17 punti, punti che alla fine saranno 30 con anche 9 rimbalzi e 11/18 al tiro

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