Introduzione
Detroit si prende gara-7 della serie con Orlando nel finale del primo tempo, spinta dalla sua stella Cade Cunninghame da un Tobias Harris in grande serata, scappando con un vantaggio in doppia cifra prima dell’intervallo lungo senza farsi più riprendere. A Orlando, invece, non basta un Paolo Banchero che si prende sulle spalle l’attacco e i Magic, che pagano anche l’assenza di Franz Wagner, crollano finendo per perdere una serie in cui si erano trovati avanti 3-1. I Pistons ora attendono di scoprire il nome della loro avversaria al secondo turno, che uscirà dall’altra gara-7 in programma questa notte tra Cleveland e Toronto (diretta su Sky Sport Basket e NOW alla 1.30)
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Quello che devi sapere
DETROIT PISTONS-ORLANDO MAGIC GARA-7 116-94 (SERIE 4-3)
Una gara-7 in teoria equilibratissima dura di fatto meno di due quarti, perché nelle fasi che precedono l’intervallo lungo i Pistons piazzano il primo strappo decisivo, andando negli spogliatoi sul +11. E al ritorno in campo appare subito evidente come l’energia e la lucidità siano tutte dalla parte dei padroni di casa, che mettono le mani sulla partita e gestiscono fino alla fine festeggiando con i loro tifosi la vittoria che vale un passaggio del turno forse più complicato del previsto ma comunque ottenuto con merito
CUNNINGHAM E L’ODORE DEL SANGUE
Il tabellino alla fine dice 32 punti e 12 assist, ma ad impressionare nella gara-7 giocata da Cade Cunningham è soprattutto il tempismo con cui si prende la scena nei momenti decisivi della partita. Quando Orlando mostra un calo nell’intensità sui due lati del campo, è lui a prendere per mano i Pistons e a trascinarli al secondo turno dei playoff
GUARDA I 32 PUNTI DI CUNNINGHAM
HARRIS E LA SERATA DELL’EX
Ormai sono passati quasi 10 anni dal suo addio a Orlando, arrivato in una trade che aveva aperto la sua prima avventura in maglia Pistons, e forse quella giocata da Tobias Harris più che una gara-7 da ex è una gara-7 con cui cancellare i dubbi accumulati in tanti anni di prestazioni non all’altezza ai playoff. E contro i Magic Harris è più che convincente, diventando il grande protagonista del primo parziale che lancia Detroit in un 2° quarto per lui a 17 punti, punti che alla fine saranno 30 con anche 9 rimbalzi e 11/18 al tiro
BANCHERO NON BASTA
Non si può addebitare granché a Paolo Banchero, che in gara-7 tiene in piedi quasi da solo l’attacco dei Magic e nonostante i raddoppi costanti e il trattamento assai brusco che riceve dai Pistons riesce a segnare 38 punti, aggiungendovi anche 9 rimbalzi e 6 assist senza però ricevere grande assistenza da parte dei compagni e alzando bandiera bianca quando Detroit cambia passo nella parte centrale della partita
LA PROGRAMMAZIONE SU SKY SPORT
Alla 1.30 sempre su Sky Sport Basket e in streaming su NOW arriva l’altra gara-7 tra Cleveland e Toronto con commento originale e poi domani in replica con telecronaca a cura di Davide Fumagalli e Matteo Soragna
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