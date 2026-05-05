Introduzione
In gara-1 a San Antonio i Timberwolves ritrovano Anthony Edwards, che entra dalla panchina e, insieme ad un Julius Randle decisivo nel finale, guida i suoi alla vittoria in volata. Serata complicata al tiro per Victor Wembanyama, che segna solo 11 punti ma stabilisce il record ogni tempo per stoppate in una partita di playoff con 12, mentre Julian Champagine sbaglia la tripla della possibile vittoria per gli Spurs sulla sirena. Tutto facile invece per i Knicks, che guidati dal solito Jalen Brunson chiudono gara-1 contro Philadelphia già nel primo tempo e quindi dominano fino alla fine. Tutti i risultati e gli highlights della notte di playoff NBA
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Quello che devi sapere
NEW YORK KNICKS-PHILADELPHIA 76ERS GARA-1 137-98 (SERIE 1-0)
Dopo la grande performance che ha chiuso la serie con Atlanta in gara-6, i Knicks si presentano con lo stesso atteggiamento anche a gara-1 contro Philadelphia e di fatto la partita è già finita all’intervallo lungo, con i padroni di casa vanno negli spogliatoi sul +23. Il secondo tempo si trasforma quindi in un lungo garbage time che consente a New York di dare ampio spazio ai panchinari e di godersi gli applausi meritati di un Madison Square Garden sempre più innamorato della squadra
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BRUNSON GUIDA, I KNICKS DOMINANO
A guidare i Knicks verso un’altra nettissima vittoria è ancora una volta Jalen Brunson, che segna 27 dei suoi 35 puntinel primo tempo dominato dai suoi che indirizza fortemente la partita e chiude con un eccellente 12/18 dal campo. Le buone notizie per New York, poi, arrivano anche da OG Anunoby, secondo miglior marcatore della squadra a quota 18 con un solo errore al tiro
PHILADELPHIA FUORI FOCUS
In gara-1 i Sixers sembrano subito pagare il peso dello sforzo compiuto in gara-7 a Boston e l’attacco della squadra proprio non gira, tanto che Tyrese Maxey (13 punti) e Joel Embiid (14) combinano un 6/20 al tiro che, unito alle palle perse, che saranno 19 alla fine, condanna Philadelphia a una batosta nel primo capitolo della serie contro i Knicks
SAN ANTONIO SPURS-MINNESOTA TIMBERWOLVES GARA-1 102-104 (SERIE 0-1)
La tripla di Julian Champagnie, tra i migliori per gli Spurs con 17 punti e 8 rimbalzi e autore di due canestri fondamentali nel tentativo di rimonta finale, va corta e San Antonio si ferma ad un passo dall’impresa di recuperare dal -7 negli ultimi 2 minuti. Ad assicurarsi una gara-1 combattutissima è quindi Minnesota, che proprio nel punto a punto che chiude affida la palla al suo miglior attaccante in campo
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ANT C’È, MA LA DECIDE RANDLE
Come annunciato a qualche ora dalla palla a due, Anthony Edwards rientra con grande anticipo rispetto alle previsioni dopo l’infortunio in gara-4 con Denver. La stella dei T’Wolves entra dalla panchina e contribuisce con 18 punti e 8/13 al tiro, ma nel finale, pur rimanendo sul parquet, è in evidente debito d’ossigeno e lascia il palcoscenico a Julius Randle. E l’ala non si tira indietro, sfruttando il mismatch con Devin Vassell nei possessi decisivi e chiudendo con 21 punti e 10 rimbalzi
LA SERATA COMPLICATA (MA STORICA) DI WEMBY
Nel confronto con il connazionale e mentore Rudy Gobert Victor Wembanyama fatica molto al tiro, chiudendo con soli 11 punti e 0/8 dalla lunga distanza, ma il francese contribuisce comunque con 15 rimbalzi (career high ai playoff), 5 assist e soprattutto 12 stoppate, nuovo record in una partita di playoff nella storia della NBA
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Oggi in replica su Sky Sport Basket e in streaming su NOW gara-1 tra San Antonio e Minnesota con il commento di Francesco Bonfardeci e Mauro Bevacqua
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