Come annunciato a qualche ora dalla palla a due, Anthony Edwards rientra con grande anticipo rispetto alle previsioni dopo l’infortunio in gara-4 con Denver. La stella dei T’Wolves entra dalla panchina e contribuisce con 18 punti e 8/13 al tiro, ma nel finale, pur rimanendo sul parquet, è in evidente debito d’ossigeno e lascia il palcoscenico a Julius Randle. E l’ala non si tira indietro, sfruttando il mismatch con Devin Vassell nei possessi decisivi e chiudendo con 21 punti e 10 rimbalzi

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