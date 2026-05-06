Introduzione
In gara-1 a Oklahoma City i Lakers partono forte trascinati dal solito LeBron James, ma i Thunder riprendono alla svelta il comando delle operazioni e trascinati da un Chet Holmgren grande protagonista prima rimontano, poi superano gli avversari e quindi gestiscono senza problemi fino alla sirena finale. Scenario differente a Detroit, dove i Pistons hanno ancora una volta ottime prestazioni da Cade Cunningham e Tobias Harris, Cleveland insegue a lungo riuscendo a tornare anche in parità, ma alla fine sono i padroni di casa a mettere le mani in volata su gara-1. Tutti i risultati e gli highlights della notte di playoff NBA
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Quello che devi sapere
DETROIT PISTONS-CLEVELAND CAVALIERS GARA-1 111-101 (SERIE 1-0)
Reduci entrambi da una recente gara-7, Pistons e Cavs iniziano la loro serie di secondo turno con un’energia diversa, che fin dai primi possessi sembra avvantaggiare i padroni di casa, in fuga con vantaggio in doppia cifra all’intervallo lungo. Cleveland non molla e per ben due volte riesce a riportarsi in parità a 5 minuti dalla fine, ma Detroit reagisce e smorza i tentativi di rimonta avversari grazie ad una prova di squadra con ben 6 giocatori in doppia cifra
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I PISTONS NE HANNO DI PIÙ
Dopo essere stati i grandi protagonisti di gara-7 contro Orlando, Cade Cunningham (23 punti e 7 assist) e Tobias Harris (20 punti e 8 rimbalzi) sono i trascinatori anche contro Cleveland, ma in generale Detroit trova buone risposte da tutto il suo quintetto, con Duncan Robinson che chiude a quota 19 con 5/8 al tiro dalla lunga distanza e Jalen Duren che va in doppia doppia con 11 punti e 12 rimbalzi, vincendo nettamente il duello con Jarrett Allen, tenuto a soli 2 punti e 3 rimbalzi e lanciando i suoi nel finale con tre schiacciate consecutive che affondano Cleveland
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CLEVELAND ROMPE LA STRISCIA
Era dalle finali della Eastern Conference del 2007 che i Cavs non perdevano una partita ai playoff contro Detroit, ma le buone prestazioni da parte di Donovan Mitchell (23 punti) e James Harden (22) non bastano per evitare di interrompere una striscia di 12 vittorie consecutive che si infrange sulla maggior solidità dei Pistons
OKLAHOMA CITY THUNDER-LOS ANGELES LAKERS GARA-1 108-90 (SERIE 1-0)
La partenza lanciata dei Lakers, che aprono gara-1 a Oklahoma City con un parziale di 7-0, si rivela solo un’illusione, perché ai Thunder serve giusto qualche minuto per riprendere il ritmo partita dopo la sosta di otto giorni successiva alla chiusura lampo della serie di primo turno con Phoenix. Al termine del 1° quarto i padroni di casa sono già avanti di 5 punti, un vantaggio destinato solo a crescere con il prosieguo della partita in cui i campioni NBA in carica ribadiscono la loro superiorità netta rispetto ai ragazzi di coach JJ Redick
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HOLMGREN SI PRENDE LA SCENA, SGA PUÒ (QUASI) RIPOSARE
Il migliore in campo per i Thunder è un Chet Holmgren per cui la difesa dei Lakers non sembra proprio trovare contromisure e che chiude in doppia doppia con 24 punti e 12 rimbalzi, consentendo a Shai Gilgeous-Alexander (18 punti e 6 assist) di non arrivare a 20 punti segnati per la prima volta in stagione, un traguardo che il canadese aveva mancato l’ultima volta in gara-3 delle finali della Western Conference dello scorso anno contro Minnesota
LEBRON C’È, REAVES NO
Nella partenza sprint che illude i Lakers c’è la firma di LeBron James, che segna 12 dei suoi 27 punti totali nel solo 1° quarto, spegnendosi poi insieme alla squadra nel resto della partita. Chi invece non riesce proprio ad accendersi è Austin Reaves, maltrattato dalla difesa dei Thunder e autore di una prova da soli 8 punti in 36 minuti giocati con un pessimo 3/16 al tiro
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Oggi in replica su Sky Sport Basket e in streaming su NOW gara-1 tra Thunder e Lakers con il commento di Dario Vismara e Davide Pessina
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