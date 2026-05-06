Dopo essere stati i grandi protagonisti di gara-7 contro Orlando, Cade Cunningham (23 punti e 7 assist) e Tobias Harris (20 punti e 8 rimbalzi) sono i trascinatori anche contro Cleveland, ma in generale Detroit trova buone risposte da tutto il suo quintetto, con Duncan Robinson che chiude a quota 19 con 5/8 al tiro dalla lunga distanza e Jalen Duren che va in doppia doppia con 11 punti e 12 rimbalzi, vincendo nettamente il duello con Jarrett Allen, tenuto a soli 2 punti e 3 rimbalzi e lanciando i suoi nel finale con tre schiacciate consecutive che affondano Cleveland

GUARDA LE TRE SCHIACCIATE CONSECUTIVE DI DUREN