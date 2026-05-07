In gara-1 aveva faticato e non poco al tiro, ben marcato dal connazionale Rudy Gobert, e in gara-2 è proprio Victor Wembanyama a guidare gli Spurs alla partenza molto aggressiva, chiudendo poi con 19 punti e 15 rimbalzi una partita in cui San Antonio domina nel pitturato (58-36 il conteggio finale dei punti in area). E dove Wembanyama non arriva ci pensa Stephon Castle, anche lui in difficoltà in gara-1, autore di una prova da 21 punti in 24 minuti giocati

GUARDA LA PARTITA DI WEMBANYAMA