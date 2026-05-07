Introduzione
Dopo aver perso in volata gara-1, gli Spurs dominano fin dall’inizio gara-2, concedendo a Minnesota soli 35 punti in tutto il primo tempo e poi, guidati dalla doppia doppia da 19 punti e 15 rimbalzi di Victor Wembanyama, gestiscono fino alla fine riportando la serie in parità. Gara-2 tra Knicks e Sixers si rivela invece molto più combattuta rispetto a gara-1, ma a vincerla è ancora New York, trascinata nei momenti decisivi da Jalen Brunson mentre Philadelphia, di nuovo senza Joel Embiid fermo per un problema fisico, crolla nel finale dopo aver giocato una partita eccellente. Tutti i risultati e gli highlights della notte di playoff NBA
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Quello che devi sapere
NEW YORK KNICKS-PHILADELPHIA 76ERS GARA-2 108-102 (SERIE 2-0)
Di nuovo senza Joel Embiid, fermo per un problema all’anca e alla caviglia, i Sixers si riscattano dopo la batosta di gara-1 e danno vita ad una gara-2 combattutissima, che cambia di padrone per 25 volte (massimo ai playoff dal 31 maggio 2015 tra Spurs e Clippers) e va in parità per 14 volte. Philadelphia, però, negli ultimi 7 minuti della partita segna solo 3 punti, mentre New York si affida, ancora con successo, alla sua stella
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BRUNSON ANCORA DECISIVO, ANUNOBY E TOWNS ANCHE
A 6:52 dalla fine gara-2 è in perfetta parità a quota 99, e nel finale in cui la difesa di New York concede un solo canestro dal campo ai Sixers nell’altra metà campo ci pensa ancora una volta Jalen Brunson, che proprio nel finale segna 11 dei suoi 26 punti totali. E i Knicks trovano anche 24 punti da OG Anunoby, costretto però a uscire nei minuti finali per un dolore muscolare, e la doppia doppia da 20 punti e 10 rimbalzi con anche 7 assist di un ottimo Karl-Anthony Towns
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MAXEY CI PROVA
L’assenza di Embiid impone a Tyrese Maxey di prendersi buona parte dell’attacco di Philadelphia sulle spalle, e la guardia riesce nell’intento per quasi tutta gara-2, chiusa con 26 punti ma solo 9/23 dal campo, dato fortemente influenzato dai 7 minuti finali in cui nessuno per Philadelphia, che ha anche 19 punti a testa da Paul George e Kelly Oubre Jr., trova la via del canestro
SAN ANTONIO SPURS-MINNESOTA TIMBERWOLVES GARA-2 133-95 (SERIE 1-1)
Dopo aver perso in volata gara-1, gli Spurs tornano sul parquet di casa con l’intenzione di riportare in parità la serie e di fatto gara-2 dura giusto il tempo di qualche possesso perché la difesa di San Antonio concede solo 35 punti a Minnesota nel primo tempo e all’intervallo lungo il vantaggio è già di +24. La seconda metà di gara non vede alcuna inversione di tendenza e i ragazzi di Mitch Johnson chiudono in trionfo collezionando il punteggio più alto ai playoff nella storia della franchigia dal 1983 a oggi
WEMBANYAMA DETTA IL RITMO
In gara-1 aveva faticato e non poco al tiro, ben marcato dal connazionale Rudy Gobert, e in gara-2 è proprio Victor Wembanyama a guidare gli Spurs alla partenza molto aggressiva, chiudendo poi con 19 punti e 15 rimbalzi una partita in cui San Antonio domina nel pitturato (58-36 il conteggio finale dei punti in area). E dove Wembanyama non arriva ci pensa Stephon Castle, anche lui in difficoltà in gara-1, autore di una prova da 21 punti in 24 minuti giocati
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EDWARDS E I T’WOLVES NON SI RIPETONO
Come già in gara-1 Anthony Edwards parte dalla panchina, ma stavolta non riesce a dare un contributo concreto chiudendo con soli 12 punti e 5/13 al tiro, mentre sono addirittura zero i punti a tabellino dell’altro rientrante Ayo Dosunmu, sul parquet per soli 10 minuti. E Minnesota, che non riesce a ritrovare l’energia difensiva mostrata due sere prima, va subito sotto senza più riuscire a rientrare in partita