Introduzione

San Antonio vince sul campo dei Timberwolves al termine di una partita combattutissima in cui ai padroni di casa non bastano i 32 punti e 14 rimbalzi di Anthony Edwards, perché dall’altra parte Victor Wembanyama si carica sulle spalle la squadra nel finale e chiude con il massimo in carriera ai playoff a quota 39 di cui 16 segnati nel solo, decisivo 4° quarto. In gara-3 Philadelphia ritrova Joel Embiid, mentre i Knicks sono senza l’infortunato OG Anunoby, ma a fare la differenza è ancora Jalen Brunson, che chiude con 33 punti e segna i canestri che spengono i tentativi di rimonta dei Sixers portando i suoi sul 3-0 nella serie. Tutti i risultati e gli highlights della notte di playoff NBA

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