Playoff NBA, risultati della notte: New York distrugge i Sixers e chiude i conti sul 4-0PLAYOFF NBA
Introduzione
I New York Knicks avanzano alle finali di conference per il secondo anno consecutivo grazie a una vittoria dominante in gara-4 sui Philadelphia 76ers. Jalen Brunson e compagni segnano 11 triple su 13 tentativi nel solo primo quarto e dominano a piacimento nel resto del match, veleggiando verso il cappotto nella serie. Strepitoso Deuce McBride con 25 punti e 7/9 da tre e Brunson ne aggiunge 22 con 6/10, mentre i Sixers alzano in fretta bandiera bianca nonostante i 24 di Joel Embiid e i 17 di Tyrese Maxey, chiudendo al secondo turno la loro stagione
Quello che devi sapere
PHILADELPHIA 76ERS-NEW YORK KNICKS GARA-4 114-144
Non c’è davvero nessuna storia neanche in gara-4 tra Sixers e Knicks, perché gli ospiti cominciano il primo quarto realizzando 11 delle prime 13 triple tentate e mettono subito la partita sui loro binari ideali veleggiando fino al 4-0 nella serie. New York comincia l’ultimo quarto con 39 lunghezze di vantaggio, chiude con 25 triple (record dei playoff pareggiato), segna 144 punti (record di franchigia ai playoff) e anche senza OG Anunoby si assicura le seconde finali di conference consecutive dove attende la vincente tra Detroit e Cleveland
MCBRIDE PARTITA DELLA VITA, I KNICKS SEGNANO TUTTO
A decidere il primo quarto è l’incredibile precisione al tiro dei Knicks, che soprattutto con Deuce McBride spaccano in due la partita fin dall’inizio. La guardia segna le prime quattro triple della sua partita con un parziale personale di 12-0 e chiude alla fine con 25 punti e 7/9 da tre punti, seguito dai 22 di Jalen Brunson (6/10 da tre), i 17 a testa di Josh Hart e Karl Anthony Towns e i 12 di Mikal Bridges per una squadra arrivata alla settima vittoria consecutiva in questi playoff
PHILADELPHIA SALUTA LA STAGIONE CON UN CROLLO VERTICALE
Davvero difficile spiegare il crollo verticale dei Sixers, che non sembrano neanche interessati a competere in gara-4. Una serataccia immortalata meglio di qualsiasi parola dall’espressione disperata di coach Nick Nurse a inizio ripresa, lasciandosi andare in panchina dopo un canestro semplicissimo concesso dai suoi giocatori alla prima azione del terzo quarto. Joel Embiid chiude con 24 punti e 8/8 al tiro, ma ne concede altrettanti dall’altra parte (-24 di plus-minus, ed è anche il migliore dei suoi) e per i Sixers non c’è nient’altro da salvare nell’ultima partita della loro stagione