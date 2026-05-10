Introduzione

I New York Knicks avanzano alle finali di conference per il secondo anno consecutivo grazie a una vittoria dominante in gara-4 sui Philadelphia 76ers. Jalen Brunson e compagni segnano 11 triple su 13 tentativi nel solo primo quarto e dominano a piacimento nel resto del match, veleggiando verso il cappotto nella serie. Strepitoso Deuce McBride con 25 punti e 7/9 da tre e Brunson ne aggiunge 22 con 6/10, mentre i Sixers alzano in fretta bandiera bianca nonostante i 24 di Joel Embiid e i 17 di Tyrese Maxey, chiudendo al secondo turno la loro stagione