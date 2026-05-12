Subito dopo la sconfitta di gara-4 LeBron James ha alimentato i dubbi circa il suo futuro, non escludendo l’ipotesi ritiro. È tuttavia opinione comune che il super veterano proverà a giocare almeno per un’altra stagione, ma non è affatto detto che lo farà con i Lakers. Per quanto ai playoff abbia dimostrato di poter essere ancora all’altezza della sua fama, infatti, James va per i 42 anni e tra qualche settimana sarà free agent. Considerate le prevedibili (e legittime) richieste dal punto di vista economico, non è da escludere che Rob Pelinka e soci decidano di impiegare altrove lo spazio salariale liberato da LeBron (poco più di 52 milioni di dollari)