Il clima, come è facile intuire, è di grande amarezza in casa Lakers, perché dopo aver lottato fino agli ultimi possessi i gialloviola hanno appena perso anche gara-4, subendo così un perentorio cappotto da parte dei Thunder. E sempre senza Luka Doncic, a tenere in piedi la squadra ci ha pensato ancora una volta LeBron James, migliore dei suoi con la doppia doppia da 24 punti e 12 rimbalzi. Nel finale di gara, però, il super veterano ha sbagliato un appoggio a canestro che avrebbe potuto ridare la parità ai suoi, e in conferenza stampa non nasconde la delusione e sembra voler tracciare un bilancio complessivo dell’avventura ai Lakers. “Ovviamente il titolo vinto nel 2020 era il motivo per cui sono venuto qui, per riportare la squadra alla vittoria” risponde James a proposito dei risultati ottenuti a Los Angeles, mentre rispetto alla stagione appena chiusa ammette: “È stata un’esperienza nuova per me, non mi era mai capitato di essere la terza opzione in attacco della squadra”.