Nel primo tempo di gara-4 Cleveland fatica a trovare fluidità in attacco e si gioca al ritmo preferito da Detroit, soprattutto perché Donovan Mitchell è quasi irriconoscibile e chiude i primi due quarti con soli 4 punti segnati. Al rientro in campo dopo l’intervallo lungo, però, l’ex Utah sembra completamente trasformato e trascina i suoi con una prestazione da record: alla fine il suo tabellino dirà 43 punti e i 39 segnati nella ripresa pareggiano il record ai playoffappartenente a Eric ‘Sleepy’ Floyd, capace di metterne 39 nel secondo tempo (e 51 in totale) nella vittoria dei suoi Warriors sui Lakers il 10 maggio del 1987

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