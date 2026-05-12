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Playoff NBA, i risultati della notte: OKC elimina i Lakers, Cleveland pareggia i conti

NBA

Introduzione

In gara-4 i Lakers, trascinati dai soliti LeBron James e Austin Reaves, se la giocano fino alla fine, ma Oklahoma Cityvince in volata grazie a Shai Gilgeous-Alexander a ad un sempre più sorprendente Ajay Mitchell e chiude la serie con un cappotto tornano alle finali della Western ConferenceCleveland fatica molto nel primo tempo di gara-4, ma piazza un parziale di 24-0 a cavallo dell’intervallo lungo e grazie ad una prestazione storica da parte di Donovan Mitchell, che segna 39 dei suoi 43 punti totali nel solo secondo tempo, pareggia sul 2-2 la serie con DetroitTutti i risultati e gli highlights della notte NBA

 

LA SITUAZIONE AI PLAYOFF: IL TABELLONE COMPLETO

 

Quello che devi sapere

CLEVELAND CAVALIERS-DETROIT PISTONS GARA-4 1120-103 (SERIE 2-2)

È un parziale di 24-0, un record pareggiato ai playoff, a cavallo tra la fine del 2° quarto e l’inizio del 3° quarto ainvertire la tendenza di una partita che fin lì sembrava in controllo dei Pistons e a lanciare Cleveland, ancora sotto di 4 punti all’intervallo lungo, al punto del 2-2 nella serie. I Cavs rimangono così imbattuti in casa in questa post-season grazie a James Harden, autore della sua 40^ doppia doppia ai playoff con 24 punti e 11 assist, e soprattutto grazie ad un secondo tempo a dir poco spettacolare da parte della loro stella

 

GUARDA GLI HIGHLIGHTS DELLA PARTITA

1/7

MITCHELL INARRESTABILE NELLA RIPRESA

Nel primo tempo di gara-4 Cleveland fatica a trovare fluidità in attacco e si gioca al ritmo preferito da Detroit, soprattutto perché Donovan Mitchell è quasi irriconoscibile e chiude i primi due quarti con soli 4 punti segnati. Al rientro in campo dopo l’intervallo lungo, però, l’ex Utah sembra completamente trasformato e trascina i suoi con una prestazione da record: alla fine il suo tabellino dirà 43 punti e i 39 segnati nella ripresa pareggiano il record ai playoffappartenente a Eric ‘Sleepy’ Floyd, capace di metterne 39 nel secondo tempo (e 51 in totale) nella vittoria dei suoi Warriors sui Lakers il 10 maggio del 1987

 

GUARDA LA PARTITA DI MITCHELL

2/7
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DETROIT, LE PALLE PERSE E UN CROLLO VERTICALE

Proprio nel primo tempo in cui Mitchell e tutti i Cavs faticano, Detroit sembra ben posizionata per strappare il 3-1 nella serie con la vittoria in trasferta, ma nella fase centrale della partita i Pistons subiscono un calo verticale che parte dalla manovra offensiva, ancora una volta caratterizzata dalle tante palle perse (18) e servono a poco i 24 punti con 10/16 dal campo dell’ex di serata Caris LeVert, il migliore per gli ospiti

 

GUARDA L'INCREDIBILE PALLA PERSA DI DUREN NEL 4° QUARTO

3/7

LOS ANGELES LAKERS-OKLAHOMA CITY THUNDER GARA-5 110-115 (SERIE 0-4)

Non c’è proprio nulla da fare per i Lakers, che in gara-4 giocano un eccellente secondo tempo nel quale prendono il comando della partita e vanno avanti di 5 lunghezze a inizio del 4° quartoOklahoma City, però, dopo aver piazzato un 17-0 che sembrava poter già chiudere i conti a inizio del 2° quarto, chiude la gara con un altro parziale di 28-18che vanifica gli sforzi degli uomini di JJ Redick, eliminati con tanto di cappotto 

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SGA E MITCHELL, LA NUOVA COPPIA DI OKC

Sempre senza Jalen Williams, teoricamente il loro secondo miglior giocatore, anche in gara-4 i Thunder continuano a trovare un apporto straordinario da parte di Ajay Mitchell, autore di una prova da 28 punti e 12/19 dal campo. E ad affondare i Lakers, poi, ci pensa Shai Gilgeous-Alexander, che per la prima volta in questa serie preme il piede sull’acceleratore e chiude da migliore in campo con 35 punti e 8 assist

 

GUARDA LA PARTITA DI GILGEOUS-ALEXANDER

5/7

LEBRON, REAVES E HACHIMURA NON BASTANO

Per provare a battere OKC e evitare il cappotto i Lakers sapevano di aver bisogno di una grande prova di squadra, e in gara-4 la trovano grazie al solito LeBron James, che chiude con 24 punti e 12 rimbalzi sbagliando però il canestro che nel finale potrebbe dare il pareggio ai suoi, e ad Austin Reaves e Rui Hachimura, che segnano rispettivamente 27 e 25 punti, ma non basta comunque per battere i campioni in carica

6/7
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LA PROGRAMMAZIONE SU SKY SPORT

Oggi in replica su Sky Sport Basket e in streaming su NOW gara-4 tra Cleveland e Detroit con il commento live diDario Vismara e Mauro Bevacqua

 

I PLAYOFF NBA SU SKY SPORT: LA PROGRAMMAZIONE COMPLETA                                        

 

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