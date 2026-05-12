Introduzione
In gara-4 i Lakers, trascinati dai soliti LeBron James e Austin Reaves, se la giocano fino alla fine, ma Oklahoma Cityvince in volata grazie a Shai Gilgeous-Alexander a ad un sempre più sorprendente Ajay Mitchell e chiude la serie con un cappotto tornano alle finali della Western Conference. Cleveland fatica molto nel primo tempo di gara-4, ma piazza un parziale di 24-0 a cavallo dell’intervallo lungo e grazie ad una prestazione storica da parte di Donovan Mitchell, che segna 39 dei suoi 43 punti totali nel solo secondo tempo, pareggia sul 2-2 la serie con Detroit. Tutti i risultati e gli highlights della notte NBA
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Quello che devi sapere
CLEVELAND CAVALIERS-DETROIT PISTONS GARA-4 1120-103 (SERIE 2-2)
È un parziale di 24-0, un record pareggiato ai playoff, a cavallo tra la fine del 2° quarto e l’inizio del 3° quarto ainvertire la tendenza di una partita che fin lì sembrava in controllo dei Pistons e a lanciare Cleveland, ancora sotto di 4 punti all’intervallo lungo, al punto del 2-2 nella serie. I Cavs rimangono così imbattuti in casa in questa post-season grazie a James Harden, autore della sua 40^ doppia doppia ai playoff con 24 punti e 11 assist, e soprattutto grazie ad un secondo tempo a dir poco spettacolare da parte della loro stella
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MITCHELL INARRESTABILE NELLA RIPRESA
Nel primo tempo di gara-4 Cleveland fatica a trovare fluidità in attacco e si gioca al ritmo preferito da Detroit, soprattutto perché Donovan Mitchell è quasi irriconoscibile e chiude i primi due quarti con soli 4 punti segnati. Al rientro in campo dopo l’intervallo lungo, però, l’ex Utah sembra completamente trasformato e trascina i suoi con una prestazione da record: alla fine il suo tabellino dirà 43 punti e i 39 segnati nella ripresa pareggiano il record ai playoffappartenente a Eric ‘Sleepy’ Floyd, capace di metterne 39 nel secondo tempo (e 51 in totale) nella vittoria dei suoi Warriors sui Lakers il 10 maggio del 1987
DETROIT, LE PALLE PERSE E UN CROLLO VERTICALE
Proprio nel primo tempo in cui Mitchell e tutti i Cavs faticano, Detroit sembra ben posizionata per strappare il 3-1 nella serie con la vittoria in trasferta, ma nella fase centrale della partita i Pistons subiscono un calo verticale che parte dalla manovra offensiva, ancora una volta caratterizzata dalle tante palle perse (18) e servono a poco i 24 punti con 10/16 dal campo dell’ex di serata Caris LeVert, il migliore per gli ospiti
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LOS ANGELES LAKERS-OKLAHOMA CITY THUNDER GARA-5 110-115 (SERIE 0-4)
Non c’è proprio nulla da fare per i Lakers, che in gara-4 giocano un eccellente secondo tempo nel quale prendono il comando della partita e vanno avanti di 5 lunghezze a inizio del 4° quarto. Oklahoma City, però, dopo aver piazzato un 17-0 che sembrava poter già chiudere i conti a inizio del 2° quarto, chiude la gara con un altro parziale di 28-18che vanifica gli sforzi degli uomini di JJ Redick, eliminati con tanto di cappotto
SGA E MITCHELL, LA NUOVA COPPIA DI OKC
Sempre senza Jalen Williams, teoricamente il loro secondo miglior giocatore, anche in gara-4 i Thunder continuano a trovare un apporto straordinario da parte di Ajay Mitchell, autore di una prova da 28 punti e 12/19 dal campo. E ad affondare i Lakers, poi, ci pensa Shai Gilgeous-Alexander, che per la prima volta in questa serie preme il piede sull’acceleratore e chiude da migliore in campo con 35 punti e 8 assist
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LEBRON, REAVES E HACHIMURA NON BASTANO
Per provare a battere OKC e evitare il cappotto i Lakers sapevano di aver bisogno di una grande prova di squadra, e in gara-4 la trovano grazie al solito LeBron James, che chiude con 24 punti e 12 rimbalzi sbagliando però il canestro che nel finale potrebbe dare il pareggio ai suoi, e ad Austin Reaves e Rui Hachimura, che segnano rispettivamente 27 e 25 punti, ma non basta comunque per battere i campioni in carica
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Oggi in replica su Sky Sport Basket e in streaming su NOW gara-4 tra Cleveland e Detroit con il commento live diDario Vismara e Mauro Bevacqua
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