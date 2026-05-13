Dopo la sconfitta e l’espulsione in gara-4, i San Antonio Spurs e Victor Wembanyama rispondono subito presenti e con una prova di grande completezza di squadra spazzano via i Timberwolves in gara-5, andando sul 3-2 nella serie. I padroni di casa toccano anche il +18 nel corso del primo tempo ma all’inizio della ripresa si distraggono e permettono agli ospiti di tornare in parità; da lì in poi però è un monologo di Wemby e compagni, che toccando il nuovo il +20 a inizio quarto periodo e non si voltano più indietro

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