Playoff NBA, risultati della notte: San Antonio spazza via Minnesota in gara-5, è 3-2HIGHLIGHTS NBA
Introduzione
Victor Wembanyama risponde all’espulsione di gara-4 con una prestazione dominante in gara-5, realizzando 18 punti nel solo primo quarto e chiudendo a quota 27 con 17 rimbalzi, 5 assist e 3 stoppate per spingere i San Antonio Spurs al successo che vale il 3-2 nella serie. Insieme a lui altri cinque compagni in doppia cifra con 21 di Keldon Johnson e 18 di De’Aaron Fox, scappando via a fine terzo quarto fino al +29 finale. A Minnesota, capace di rimontare da -18 fino a pareggiare, non bastano i 20 di Anthony Edwards e i 17 a testa di Julius Randle e Jaden McDaniels, portandosi così a una sola sconfitta dall’eliminazione
Quello che devi sapere
SAN ANTONIO SPURS-MINNESOTA TIMBERWOLVES GARA-5 126-97 (SERIE 3-2)
Dopo la sconfitta e l’espulsione in gara-4, i San Antonio Spurs e Victor Wembanyama rispondono subito presenti e con una prova di grande completezza di squadra spazzano via i Timberwolves in gara-5, andando sul 3-2 nella serie. I padroni di casa toccano anche il +18 nel corso del primo tempo ma all’inizio della ripresa si distraggono e permettono agli ospiti di tornare in parità; da lì in poi però è un monologo di Wemby e compagni, che toccando il nuovo il +20 a inizio quarto periodo e non si voltano più indietro
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WEMBANYAMA RISPONDE CON UNA PROVA ALLA MAGIC E DONCIC
Victor Wembanyama mette subito le cose in chiaro nel primo quarto, realizzando 18 punti con 6/8 al tiro di cui 2/3 dalla lunga distanza e 4/5 ai liberi insieme a 6 rimbalzi, permettendo così agli altri di avere maggiore spazio. A fine partita il suo tabellino recita così: 27 punti, 17 rimbalzi, 5 assist e 3 stoppate con +24 di plus-minus in meno di 33 minuti, terzo giocatore più giovane di sempre a mettere assieme 25+15+5 ai playoff dietro Magic Johnson e Luka Doncic
KELDON JOHNSON GUIDA GLI ALTRI DALLA PANCHINA
Il francese non viene però lasciato solo nel suo assalto ai T’Wolves, trovando altri cinque compagni in doppia cifra guidati dal miglior Keldon Johnson di sempre ai playoff, realizzando il suo career-high da 21 punti in post-season e facendo la differenza con la sua energia. Insieme a lui ci sono 18 punti di De’Aaron Fox, 17 di Steph Castle e 12 a testa per Devin Vassell e Dylan Harper, che firma una doppia doppia catturando anche 10 rimbalzi (5 in attacco). San Antonio si porta così a una sola vittoria dalle finali di conference che non raggiunge dal 2017
ANTHONY EDWARDS E I T’WOLVES RIMANGONO SENZA ARMI
Dopo il grande ultimo quarto di gara-4, Anthony Edwards comincia piano realizzando solo 8 punti nel primo tempo, provando a scuotere i suoi realizzandone 10 nel solo terzo quarto. La partita però sfugge di mano ai T’Wolves e non bastano né i suoi 20 punti finali né i 17 a testa di Julius Randle e Jaden McDaniels, faticando enormemente contro la difesa dei texani che li tiene al 38% dal campo e il 27% da tre punti, con un divario enorme nei punti nel pitturato (68-36 per San Antonio). "Ci sono delle cose che fa Wemby per le quali non ci sono risposte: puoi solo sperare che sbagli" ha detto Edwards dopo la partita
DOSUNMU CERCA IL CONTATTO CON WEMBANYAMA: "CI STANNO PROVANDO"
Dopo appena quattro minuti di partita, Ayo Dosunmu a palla ferma è andato contro Victor Wembanyama, provocandolo con una piccola spinta nella schiena e scambiando parole infuocate con il francese. Anche a fine primo tempo Naz Reid, dopo un tiro libero, ha spinto Wembanyama (da cui aveva ricevuto la gomitata dell’espulsione in gara-4) da dietro prendendosi un fallo tecnico. "Immaginavo che cercare di entrarmi sotto pelle fosse una delle loro migliori strategie" ha detto il francese dopo la partita. Gara-6 di fatto è già cominciata
TABELLONE PLAYOFF
Con questa vittoria San Antonio si porta a un solo successo dal raggiungere Oklahoma City alle finali di conference a Ovest, mentre a Est New York attende la vincente della serie tra Detroit e Cleveland ora sul 2-2
LA PROGRAMMAZIONE SU SKY SPORT
Gara-5 tra San Antonio e Minnesota è oggi in replica su Sky Sport Basket alle 11, 15.45 e 22.30 con il commento di Flavio Tranquillo e Mauro Bevacqua
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