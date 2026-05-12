L’agenzia che ne rappresentava gli interessi, Priority Sports, ha diramato questo comunicato: "Siamo ben più che sconvolti dalla scomparsa di Brandon Clarke. Era amato da tutti noi e chiunque lo abbia incontrato nella sua vita. Era un’anima gentile e sempre il primo a essere presente per i suoi amici e la sua famiglia. I nostri cuori sono spezzati mentre pensiamo a sua madre Whitney, la sua intera famiglia e tutti i suoi amici e compagni di squadra. Dal liceo a San Jose State a Gonzaga fino ai Grizzlies, Brandon ha avuto un impatto su chiunque abbia toccato la sua vita. Tutti amavano BC perché era l’amico di più grande supporto che potessi immaginare. Era unico nella gioia che portava a tutti quanti. È impossibile esprimere a parole quanto mancherà. Ti vogliamo bene"