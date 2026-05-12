I Memphis Grizzlies hanno annunciato la scomparsa di Brandon Clarke, giocatore con 7 anni di esperienza in NBA e 309 partite in carriera. Ancora sconosciute le cause della morte. Il canadese aveva 29 anni
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Morto Brandon Clarke
Con un post sui loro account social, i Memphis Grizzlies hanno annunciato la scomparsa del loro giocatore Brandon Clarke: “Abbiamo il cuore spezzato per la tragica perdita di Brandon Clarke. Brandon era un compagno di squadra eccezionale e una persona ancora migliore il cui impatto sull'organizzazione e sulla comunità di Memphis non sarà dimenticato. Esprimiamo le nostre più sentite condoglianze alla sua famiglia e ai suoi cari in questo momento difficile”
L’annuncio dei suoi agenti
L’agenzia che ne rappresentava gli interessi, Priority Sports, ha diramato questo comunicato: "Siamo ben più che sconvolti dalla scomparsa di Brandon Clarke. Era amato da tutti noi e chiunque lo abbia incontrato nella sua vita. Era un’anima gentile e sempre il primo a essere presente per i suoi amici e la sua famiglia. I nostri cuori sono spezzati mentre pensiamo a sua madre Whitney, la sua intera famiglia e tutti i suoi amici e compagni di squadra. Dal liceo a San Jose State a Gonzaga fino ai Grizzlies, Brandon ha avuto un impatto su chiunque abbia toccato la sua vita. Tutti amavano BC perché era l’amico di più grande supporto che potessi immaginare. Era unico nella gioia che portava a tutti quanti. È impossibile esprimere a parole quanto mancherà. Ti vogliamo bene"
Le parole del commissioner Adam Silver
Questo il comunicato ufficiale della NBA: "Siamo devastati dalla notizia della scomparsa di Brandon Clarke. In quanto membro di lungo corso dei Memphis Grizzlies, Brandon era un compagno di squadra amato e un leader che giocava con enorme passione e grinta. I nostri pensieri e affetto vanno alla famiglia, agli amici e all’organizzazione dei Grizzlies"