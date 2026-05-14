Introduzione
In questi playoff i Cavs non avevano mai vinto in trasferta, ma lo fanno proprio nel momento più importante rimontando dal -9 a 3 minuti dalla fine per poi avere la meglio al supplementare in gara-5. James Harden (30 punti) è il migliore per i suoi, Donovan Mitchell (21) è protagonista nei momenti decisivi. A Detroit, che lamenta un fallo non fischiato su Ausar Thompson nel finale dei regolamentari, non bastano i 39 punti di Cade Cunningham per evitare una sconfitta che ora concede a Cleveland la possibilità di chiudere la serie venerdì notte in casa e volare alle finali della Eastern Conference. Tutti i risultati e gli highlights della notte di playoff NBA
LA SITUAZIONE AI PLAYOFF: IL TABELLONE COMPLETO
Quello che devi sapere
DETROIT PISTONS- CLEVELAND CAVALIERS GARA-5 113-117 OT (SERIE 2-3)
A 3 minuti dal termine di gara-5 i Pistons sembrano ampiamente in controllo della partita avanti 103-94 e, anche se Cleveland è riuscita a ricucire uno svantaggio che poco prima era in doppia cifra, Detroit è a un passo dalla vittoria che la lancerebbe sul 3-2 nella serie e quindi quasi alle finali della Eastern Conference. I Cavs, fin lì sempre sconfitti in trasferta ai playoff, però chiudono il 4° quarto con un parziale di 9-0 e avrebbero anche l’ultimo tiro, ma Donovan Mitchell viene stoppato da Ausar Thompson all’interno di un’azione poi molto contestata dai padroni di casa e si va ai supplementari, dove è proprio Mitchell a regalare ai suoi il colpo in trasferta che ribalta la tendenza della serie
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IL FINALE CONTESTATO DEI REGOLAMENTARI
Sull’ultimo possesso dei regolamentari, con la possibilità di effettuare il clamoroso sorpasso, Cleveland si affida a Mitchell, caldissimo nel finale di gara-5, ma Thompson prima lo stoppa da dietro e poi, nel tentativo di recuperare la palla si scontra con Jarrett Allen. Coach JB Bickerstaff e tutti i Pistons chiedono un fallo che manderebbe Thompson in lunetta con zero secondi sul cronometro della partita, ma gli arbitri non fischiano nulla e si va ai supplementari
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HARDEN E MITCHELL SOLLEVANO CLEVELAND
Dei 21 punti segnati da Mitchell, 7 arrivano nel solo supplementare, in cui è l’ex Jazz a concludere l’opera fin lì portata avanti da un ottimo James Harden, che chiude con 30 punti, 8 rimbalzi e 6 assist. E i Cavs trovano buone risposte anche dai loro due lunghi, con Allen in doppia doppia con 16 punti e 10 rimbalzi e Evan Mobley che sfiora addirittura la tripla doppia con 19 punti, 8 rimbalzi e 8 assist
CUNNINGHAM NON BASTA, DUREN BOCCIATO
Alla fine chiude con 39 punti, 9 assist e 7 rimbalzi, ma dopo aver sopportato quasi da solo il peso dell’attacco dei Pistons Cade Cunningham cala un po’ nel finale e colleziona ancora una volta troppe palle perse (6) che pesano sul risultato di gara-5. Una gara-5 ben giocata da Danis Jenkins, in quintetto al posto dell’infortunato Duncan Robinson e autore di 19 punti, mentre Jalen Duren infila un’altra prestazione a dir poco deludente. Il lungo di Detroit chiude con 9 punti e 5 rimbalzi in soli 25 minuti giocati, perché coach Bickerstaff, sfiduciato dalle continue difficoltà del giocatore, lo tiene in panchina nei momenti decisivi preferendogli Paul Reed o l’assetto con Thompson da centro
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UN MINUTO DI SILENZIO PER CLARKE E COLLINIS
Prima di gara-5 alla Little Caesars Arena di Detroit viene rispettato un minuto di silenzio per ricordare Brandon Clarke e Jason Collins, entrambi scomparsi il giorno precedente alla partita
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