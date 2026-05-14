A 3 minuti dal termine di gara-5 i Pistons sembrano ampiamente in controllo della partita avanti 103-94 e, anche se Cleveland è riuscita a ricucire uno svantaggio che poco prima era in doppia cifra, Detroit è a un passo dalla vittoria che la lancerebbe sul 3-2 nella serie e quindi quasi alle finali della Eastern Conference. I Cavs, fin lì sempre sconfitti in trasferta ai playoff, però chiudono il 4° quarto con un parziale di 9-0 e avrebbero anche l’ultimo tiro, ma Donovan Mitchell viene stoppato da Ausar Thompson all’interno di un’azione poi molto contestata dai padroni di casa e si va ai supplementari, dove è proprio Mitchell a regalare ai suoi il colpo in trasferta che ribalta la tendenza della serie

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