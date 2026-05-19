Introduzione
Le finali della Western Conference promettevano di essere una battaglia epica, e gara-1 tra Thunder e Spurs non delude affatto le attese. La vince San Antonio dopo ben due supplementari e grazie ad un Victor Wembanyama stratosferico, che chiude con 41 punti, 24 rimbalzi e le giocate che sigillano la vittoria nel finale del secondo overtime, aiutato dal rookie Dylan Harper, che prende il posto dell’infortunato De’Aaron Fox in quintetto e segna 24 punti con anche 11 rimbalzi, 6 assist e 7 palle recuperate. A Oklahoma City non bastano invece i 31 punti in uscita dalla panchina di Alex Caruso e i 26 del rientrante Jalen Williams. Tutti gli highlights della notte di playoff NBA
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Quello che devi sapere
OKLAHOMA CITY THUNDER-SAN ANTONIO SPURS GARA-1 115-122 2OT (SERIE 0-1)
Quando nei pronostici della vigilia ci si aspettava una battaglia epica tra Thunder e Spurs, era difficile immaginare un esordio più esaltante per la serie che assegna un posto alle Finals. Gara-1 finisce infatti solo dopo due supplementari, con San Antonio che domina difensivamente il primo tempo concedendo solo 44 punti ai padroni di casa e Oklahoma City che cambia passo dopo l’intervallo lungo, trasformando la sfida in un sostanziale punto a punto che dura per tutti e due gli overtime e viene decisa nel secondo dalle giocate di un autentico fenomeno che mette le mani, quasi letteralmente, sulla partita e zittisce i 18.203 rumorosissimi spettatori del Paycom Center
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WEMBY È MOSTRUOSO
Il tabellino personale è quasi ridicolo e dice di 41 punti, 24 rimbalzi, 3 assist e 3 stoppate con 14/25 al tiro, ma non rende giustizia a quanto messo in mostra da Victor Wembanyama in gara-1. Il francese domina su entrambi i lati del campo, spazzando via la coppia di lunghi avversari, regalando giocate senza senso come la tripla, l’unica della sua partita, quasi da metà campo nel finale del primo supplementare e decisive come la schiacciata su alley oop di Stephon Castle e quindi la stoppata su Jalen Willams che nel secondo overtime regalano la vittoria a San Antonio
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HARPER E CASTLE NON SBAGLIANO
La brutta notizia per San Antonio prima di gara-1 è l’assenza di De’Aaron Fox, costretto a dare forfait per un problema alla caviglia, e al suo posto coach Mitch Johnson inserisce il rookie Dylan Harper, che risponde con una prestazione da veterano e un boxscore da 24 punti, 11 rimbalzi, 6 assist e addirittura 7 palle rubate. E dove non arriva Harper, ci pensa Castle, che contribuisce alla vittoria dei suoi marcando l’MVP in carica e chiudendo con 17 punti, 11 assist e 6 rimbalzi
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UNA SERATA DIFFICILE PER SGA
A un giorno di distanza dalla premiazione per il suo secondo premio di MVP consecutivo, Shai Gilgeous-Alexander incappa in una serata complicatissima e, limitato dalla marcatura alternata di Castle e Harper e dalla presenza di Wembanyama nel pitturato, chiude sì con una doppia doppia da 24 punti e 12 rimbalzi, ma anche con un 7/23 complessivo al tiro che ne certifica le difficoltà nella metà campo avversaria
CARUSO NON BASTA, WILLIAMS C’È
Il migliore in campo per i Thunder è un Alex Caruso a tratti eroico, che vista l’inefficacia di Chet Holmgren e Isaiah Hartenstein si deve prendere cura di Wembanyama, a cui concede circa 30 centimetri n altezza, e al contempo riesce a segnare 31 punti tirando 11/19 dal campo. Fatica di più al tiro con un 11/25 complessivo Jalen Williams, che dopo quasi un mese di stop per infortunio rientra e contribuisce con 26 punti e 7 rimbalzi, pagando però un po’ in lucidità nelle scelte operate in attacco nel finale del secondo supplementare
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LA PROGRAMMAZIONE SU SKY SPORT
Oggi in replica su Sky Sport Basket e in streaming su NOW gara-1 delle finali della Western Conference tra Oklahoma City e San Antonio e commento in italiano a curda di Flavio Tranquillo e Matteo Soragna
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