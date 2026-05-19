Introduzione

Le finali della Western Conference promettevano di essere una battaglia epica, e gara-1 tra Thunder e Spurs non delude affatto le attese. La vince San Antonio dopo ben due supplementari e grazie ad un Victor Wembanyama stratosferico, che chiude con 41 punti, 24 rimbalzi e le giocate che sigillano la vittoria nel finale del secondo overtime, aiutato dal rookie Dylan Harper, che prende il posto dell’infortunato De’Aaron Fox in quintetto e segna 24 punti con anche 11 rimbalzi, 6 assist e 7 palle recuperate. A Oklahoma City non bastano invece i 31 punti in uscita dalla panchina di Alex Caruso e i 26 del rientrante Jalen Williams. Tutti gli highlights della notte di playoff NBA

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