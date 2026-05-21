Introduzione
Gara-2 delle finali della Western Conference non replica il copione epico di gara-1, ma si rivela comunque ancora combattutissima. Questa volta la spuntano i Thunder, guidati da uno Shai Gilgeous-Alexander in netta ripresa dopo le difficoltà della gara precedente, ma dopo essere andata sotto in doppia cifra all’intervallo lungo San Antonio, sempre con Victor Wembanyama protagonista insieme a Stephon Castle, si riporta per ben due volte sotto, e a fare la differenza alla fine è la panchina di Oklahoma City, che surclassa quella avversarie. Ancora assente De’Aaron Fox per gli Spurs, durante la partita si infortunano da una parte Jalen Williams e dall’altra Dylan Harper, le cui condizioni saranno ora da valutare. Tutti i risultati e gli highlights della notte di playoff NBA
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Quello che devi sapere
OKLAHOMA CITY THUNDER-SAN ANTONIO SPURS GARA-2 122-113 (SERIE 1-1)
Dopo un’epica gara-1, gara-2 non replica le incredibili emozioni della prima sfida delle finali della Western Conference ma si rivela comunque molto combattuta. A tenere le redini della partita questa volta sono i Thunder, che chiudono sul +11 all’intervallo lungo. San Antonio, però, si rifanno sotto all’inizio del 4° quarto, sul 99-97 in favore dei padroni di casa, che nel momento più delicato piazzano un parziale di 11-0 che li riporta saldamente al comando. Sembra finita, ma a 1.25 dal termine gli Spurs riescono a tornare a -5 e ci vuole ancora un canestro dell’MVP in carica, decisivo al pari della panchina di Oklahoma City, per riportare la serie sull’1-1
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LA RIVINCITA DI SGA
Gara-1, preceduta dalla consegna del suo secondo premio di MVP consecutivo, era stata una delle partite più complicate della sua storia recente, ma in gara-2 Shai Gilgeous-Alexander si riprende subito e guida i suoi con una prestazione da 30 punti, 9 assist, 4 rimbalzi e una sola palla persa che comprende anche il canestro che nel finale ricaccia indietro definitivamente San Antonio e sigilla la vittoria dei Thunder
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LA PANCHINA DI OKC FA LA DIFFERENZA
La bruta notizia per i Thunder è che nel 1° quarto Jalen Williams sembra farsi di nuovo male alla gamba sinistra che l’aveva tenuto fuori dopo le prime due sfide della serie di primo turno contro Phoenix e non è più in grado di rientrare. Oklahoma City, però, dimostra ancora una volta di avere per distacco la miglior panchina di tutta la NBA,surclassando quella di San Antonio per 57-25 quanto a punti segnati grazie ad Alex Caruso, ancora decisivo con 17 punti, a Cason Wallace e Jared McCain, autori di 12 punti a testa, e ai 10 punti di Ajay Mitchell
HARTENSTEIN E HOLMGREN SI RIPRENDONO
La loro gara-1 era stata quasi disastrosa, tanto che coach Mark Daigneault era stato costretto a rivolgersi ad altri nel tentativo di limitare Victor Wembanyama, ma Isaiah Hartenstein e Chet Holmgren si dimostrano ben più presenti in gara-2, battagliando con la stella degli Spurs e chiudendo rispettivamente in doppia doppia da 10 punti e 13 rimbalzi e con 13 punti e 4 rimbalzi
UNA PARTITA QUASI ‘NORMALE’ PER WEMBY
La prestazione in gara-1 era stata ai limiti del paranormale, e Victor Wembanyama in qualche passaggio di gara-2 mostra comprensibili segnali di stanchezza a 48 ore dall’impresa al doppio supplementare. Il francese, tuttavia, chiude comunque con un tabellino personale da 21 punti, 17 rimbalzi, 6 assist, 4 stoppate e 8/16 al tiro. E nel finale, quando i Thunder sembrano avere in mano la partita, è ancora lui a riportare San Antonio a due possessi di distanzae spaventare il Paycom Center, forse vittima di un disturbo collettivo da stress post-traumatico dopo quanto vissuto due sere prima
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HARPER VA KO, CASTLE E VASSELL CI PROVANO
Proprio come in gara-1 gli Spurs devono fare a meno dell’infortunato De’Aaron Fox, al suo posto in quintetto parte ancora il rookie Dylan Harper, strepitoso due sere prima, ma a 4:50 dal termine del 3° quarto anche lui è costretto a dare forfait per un problema alla gamba destra dopo aver segnato 12 punti. A tenere in piedi il backcourt di San Antonio ci provano allora Stephon Castle, autore di una prova da 25 punti e 8 assist ma anche 9 palle perse dopo le 11 di gara-1, e Devin Vassell, che segna 22 punti tirando 6/12 dalla lunga distanza
LA PROGRAMMAZIONE SU SKY SPORT
Oggi in replica su Sky Sport Basket e in streaming su NOW gara-2 delle finali della Western Conference tra Oklahoma City e San Antonio e commento in italiano a curda di Davide Fumagalli e Matteo Soragna
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