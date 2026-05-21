La loro gara-1 era stata quasi disastrosa, tanto che coach Mark Daigneault era stato costretto a rivolgersi ad altri nel tentativo di limitare Victor Wembanyama, ma Isaiah Hartenstein e Chet Holmgren si dimostrano ben più presenti in gara-2, battagliando con la stella degli Spurs e chiudendo rispettivamente in doppia doppia da 10 punti e 13 rimbalzi e con 13 punti e 4 rimbalzi