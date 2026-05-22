Nella incredibile rimonta di gara-1, Josh Hart aveva applaudito i compagni dalla panchina, giocando poco più di 3 minuti totali tra 4° quarto e overtime perché la difesa avversaria lo aveva battezzato concedendogli triple aperte puntualmente sbagliate con un rivedibile 1/5 dalla lunga distanza. Gara-2, però, segue un copione diverso e coach Mike Brown concede comunque fiducia alla sua ala, che lo ripaga tirando 5/11 da tre e chiudendo da miglior marcatore per i Knicks con 26 punti, massimo in carriera ai playoff, aggiungendovi anche 7 assist, 4 rimbalzi e 2 palle recuperate. E nel parziale di 18-0 che decide la partita durante il 3° quarto è proprio lui il grande protagonista

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