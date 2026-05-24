Introduzione
Altra prestazione altisonante e altra vittoria per i New York Knicks, la decima di fila in questi playoff: la squadra di Mike Brown si impone 121-108 a Cleveland contro i Cavaliers, si porta sul 3-0 ed è ad una sola partita dal ritorno alle NBA Finals che mancano dal 1999. I Knicks partono 9-1, chiudono il primo periodo a +10 sul 37-27 e restano sempre al comando, tranne una parità sul 50-50 nel secondo quarto, poi dilagano negli ultimi 12'. MVP Jalen Brunson con 30 punti con 10 su 19 al tiro, bene anche Bridges, 22, e Anunoby, 21, mentre dalla panchina brilla Landry Shamet, 14 punti con 4 triple, comprese le due che hanno chiuso i conti nel quarto periodo. Ai Cavs, che pagano il 29% da tre e le 17 palle perse, non bastano i 24 punti di Allen, i 23 ma con 9 su 21 al tiro di Mitchell, e i 19 con 5 assist e 6 perse di Harden. Gara-4 è in programma nella notte tra lunedì 25 e martedì 26 alle 2.00, poi alle 12 di martedì in differita su Sky Sport Basket
Quello che devi sapere
CLEVELAND CAVALIERS-NEW YORK KNICKS 108-121 (SERIE 0-3)
Non si ferma la marcia dei New York Knicks che vincono gara-3 alla Rocket Arena di Cleveland contro i Cavs, si portano sul 3-0 e ipotecano l'accesso alle NBA Finals (mai nessuno nella storia ha rimontato da 0-3). La squadra di Mike Brown parte 9-1, è avanti 37-27 al primo riposo con 12 su 17 al tiro e poi rimane sempre in vantaggio, tranne una parità sul 50-50 nel secondo periodo. Nella ripresa comanda sempre New York, conduce 83-70 a fine terzo periodo dopo un break di 8-1 firmato da Brunson, poi a inizio ultimo quarto è Shamet con tre triple in fila a fare +14 sul 105-91 e a lanciare i bluarancio verso la vittoria
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UN ALTRO TRENTELLO PER JALEN BRUNSON
Il protagonista in maglia Knicks è ancora una volta il "Capitano" Jalen Brunson. L'All Star firma una prova da 30 punti, ne mette 21 nel solo secondo tempo, e aggiunge 3 rimbalzi, 6 assist e una rubata al suo bottino, oltre a 4 perse, tirando 10 su 19 dal campo (0 su 4 da tre) e 10 su 12 ai liberi. Si tratta della sua quinta prova da almeno 30 punti in questa postseason, ed è il primo giocatore da Kevin Durant nel 2018 coi Golden State Warriors ad avere un plus minus da +200 in una run playoff
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IL MOMENTO DI BRIDGES E LE TRIPLE DI SHAMET
Nella vittoria di New York, la decima consecutiva in questi playoff, spiccano le prove di Mikal Bridges e di Landry Shamet. L'esterno ex Nets chiude con 22 punti in 39', con +19 di plus minus (dietro solo al +23 di Towns), con 6 rimbalzi e 3 rubate, e tirando con un pazzesco 11 su 15 dal campo (0-1 da tre, 0 liberi tentati): nella serie vincente sta tirando col 68% dal campo e col 46% dall'arco! L'unico in doppia cifra dalla panchina è Landry Shamet con 14 punti: è lui a chiudere il match con tre triple in fila nel quarto periodo (4 su 5 nella partita), letale come anche in gara-1
LA STRISCIA DA RECORD DEI KNICKS: 10 VITTORIE
NIENTE RIMONTA PER I CAVALIERS
Il fattore campo non aiuta i Cavs, nonostante 5 vittorie su 6 in questi playoff. Cleveland deve inseguire fin da subito con una partenza 1-9, riesce a risalire fino al 50-50 nel secondo periodo senza però mettere la testa avanti, e tutte le volte i Knicks riescono a rispondere con un break letale. Pesano il 12 su 41 dall'arco, il 12 su 19 ai liberi e le 17 palle perse, senza dimenticare il 17-4 di New York nei punti in contropiede. Insufficiente il 70% al tiro da due, e i Cavs diventano la quarta squadra in era play-by-play a perdere una gara di postseason pur tirando con queste percentuali dopo Miami nel 2025, Milwaukee nel 2023 e Utah nel 2022 (con Mitchell)
MOBLEY E MITCHELL NON BASTANO
A Cleveland non bastano i 24 punti del top scorer Evan Mobley, con 6 rimbalzi e 10 su 18 dal campo ma 1-6 da tre, e i 23 di Donovan Mitchell con 4 assist e 9 su 21 al tiro (3-10 dall'arco). In aggiunta ci sono i 19 di Harden con 5 rimbalzi e 5 assist, con 8 su 15 al tiro ma 1 su 7 da tre, e i 17 con 7 rimbalzi di Allen. Da segnalare come 16 delle 17 palle perse finali siano proprio del trio Mobley-Mitchell-Harden (5-6-5). Dalla panchina l'unico in doppia cifra è Max Strus con 13 punti (4 su 11 da tre), 7 rimbalzi, 6 assist e una rubata
MITCHELL E I TIFOSI KNICKS A CLEVELAND
TABELLONE PLAYOFF
I Knicks si portano sul 3-0 coi Cavs e sono ad un passo dalle NBA Finals. Le due squadre torneranno in campo nella notte tra domenica 24 e lunedì 25 alle 2.00 in diretta su Sky Sport Basket
LA PROGRAMMAZIONE SU SKY SPORT
Gara-3 fra Cavaliers e Knicks è in differita oggi su Sky Sport Basket e in streaming su NOW alle 12, 16.30 e 22.15 con commento a cura di Dario Vismara e Mauro Bevacqua. Nella notte andrà poi in scena gara-4 fra San Antonio Spurs e Oklahoma Cuty Thunder, in diretta alle 2 nella notte tra domenica 24 maggio e lunedì 25 maggio su Sky Sport Basket e in streaming su NOW con commento live in italiano a cura di Flavio Tranquillo e Matteo Soragna