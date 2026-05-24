Introduzione

Altra prestazione altisonante e altra vittoria per i New York Knicks, la decima di fila in questi playoff: la squadra di Mike Brown si impone 121-108 a Cleveland contro i Cavaliers, si porta sul 3-0 ed è ad una sola partita dal ritorno alle NBA Finals che mancano dal 1999. I Knicks partono 9-1, chiudono il primo periodo a +10 sul 37-27 e restano sempre al comando, tranne una parità sul 50-50 nel secondo quarto, poi dilagano negli ultimi 12'. MVP Jalen Brunson con 30 punti con 10 su 19 al tiro, bene anche Bridges, 22, e Anunoby, 21, mentre dalla panchina brilla Landry Shamet, 14 punti con 4 triple, comprese le due che hanno chiuso i conti nel quarto periodo. Ai Cavs, che pagano il 29% da tre e le 17 palle perse, non bastano i 24 punti di Allen, i 23 ma con 9 su 21 al tiro di Mitchell, e i 19 con 5 assist e 6 perse di Harden. Gara-4 è in programma nella notte tra lunedì 25 e martedì 26 alle 2.00, poi alle 12 di martedì in differita su Sky Sport Basket