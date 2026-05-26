La gara-4 di Jalen Brunson è assai tranquilla, perché la squadra non ha bisogno che acceleri e l’ex Mavs chiude con 15 punti e 5 assist una serie in cui ha segnato 25.5 di media con 7.8 assist e il 49% dal campo. Cifre che valgono alla stella dei Knicks il premio di MVP delle finali della Eastern Conference, consegnatogli dalle mani di due leggende newyorkesi come Walt Frazier e Patrick Ewing

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