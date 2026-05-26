Introduzione
Non si ferma la corsa dei Knicks, che dominano anche in gara-4 a Cleveland, eliminano i Cavs con un secco 4-0 e ottengono la 11^ vittoria consecutiva in questi playoff, altro record di franchigia che li riporta alle Finals, dove mancavano dal 1999. Dopo un buon inizio firmato Donovan Mitchell, i padroni di casa si arrendono già nel 1° quartosenza più riuscire a riprendersi, mentre dall’altra parte sono ben 6 i giocatori in doppia cifra per punti segnati e Jalen Brunson, poi eletto MVP delle finali della Eastern Conference, può permettersi una serata del tutto normale chiusa a quota 15. Tutti i risultati e gli highlights della notte di playoff NBA
LA SITUAZIONE AI PLAYOFF: IL TABELLONE COMPLETO
Quello che devi sapere
CLEVELAND CAVALIERS-NEW YORK KNICKS GARA-4 93-130 (SERIE 0-4)
La inarrestabile macchina da canestri e vittorie costruita dai Knicks in questi playoff non si arresta nemmeno in gara-4 a Cleveland, dove gli ospiti ci mettono giusto qualche minuto a prendere le misure ai Cavs, che si presentano con Max Strus in quintetto. Avanti 30-26 con poco più di 2 minuti da giocare nel 1° quarto, New York piazza un devastante parziale di 20-0 che di fatto chiude già la partita e la serie a inizio del 2° quarto. I padroni di casa, infatti, perdono 22 palloni e tirano con un pessimo 27.5% di squadra dalla lunga distanza senza mai riuscire a impensierire gli avversari e finendo per arrendersi molto presto all’idea del pesantissimo cappotto che si materializza in una Rocket Arena dove gli unici a cantare, ancora una volta, sono i tifosi dei Knicks
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BRUNSON MVP DELLE FINALI DI CONFERENCE
La gara-4 di Jalen Brunson è assai tranquilla, perché la squadra non ha bisogno che acceleri e l’ex Mavs chiude con 15 punti e 5 assist una serie in cui ha segnato 25.5 di media con 7.8 assist e il 49% dal campo. Cifre che valgono alla stella dei Knicks il premio di MVP delle finali della Eastern Conference, consegnatogli dalle mani di due leggende newyorkesi come Walt Frazier e Patrick Ewing
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NEW YORK DOMINA GIOCANDO DI SQUADRA
Sono ben 6 i giocatori mandati in doppia cifra dai Knicks in gara-4, con Karl-Anthony Towns che svetta con la doppia doppia da 19 punti e 14 rimbalzi e OG Anunoby che conferma di aver recuperato dall’infortunio che l’aveva tenuto fermo per la serie precedente contro Philadelphia e chiude con 17 punti e 7 rimbalzi. A lanciare ulteriormente New York, però, ci pensa quello che ormai sembra essere diventato il 6° uomo della squadra
IL FATTORE SHAMET
Il suo tabellino dice di 16 punti in poco meno di 19 minuti giocati entrando dalla panchina, con un perfetto 4/4 al tiro dalla lunga distanza, e anche in gara-4 Landry Shamet si conferma il vero X Factor dei Knicks, chiudendo alla grande una serie in cui ha tirato con uno strabiliante 11/12 da tre, risultando del tutto decisivo per il dominio di New York su Cleveland
NEW YORK ALLE FINALS DOPO 27 ANNI
A New York le Finals mancavano dal 1999, quando i Knicks venivano sconfitti da San Antonio, e ora i ragazzi di coach Mike Brown, alle sue seconde Finals da capo allenatore dopo quelle raggiunte con i Cavs nel 2007, attendono di capire se torneranno a sfidare proprio gli Spurs oppure i Thunder campioni in carica. Intanto, però, in città si godono un traguardo storico arrivato al termine di una striscia da record di 11 vittorie consecutive ai playoff
MITCHELL ILLUDE I CAVS
Sotto 0-3 nella serie, l’avvio di partita sembra promettente per i Cavs, che mostrano la voglia di non subire un’altra sconfitta e quindi il cappotto da parte dei Knicks. L’8-2 iniziale dei padroni di casa è tutto firmato da Donovan Mitchell, che poi però crolla inesorabilmente insieme alla squadra e alla fine i suoi 31 punti serviranno a poco per Cleveland, ancora una volta battuta nettamente e eliminata con un secco 4-0
LA PROGRAMMAZIONE SU SKY SPORT
Oggi in replica su Sky Sport Basket e in streaming su NOW gara-4 delle finali della Eastern Conference tra New York e Cleveland e commento in italiano a curda di Dario Vismara e Mauro Bevacqua
I PLAYOFF NBA SU SKY SPORT: LA PROGRAMMAZIONE COMPLETA